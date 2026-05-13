মঙলবাৰে নিযুক্তি, বুধবাৰে বাতিল: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অ'এছডি পদৰ পৰা অপসাৰণ জ্যোতিষী ৰাধান পণ্ডিতক
জ্যোতিষী ৰিকি ৰাধান পণ্ডিত ভেট্টিভেলক মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া (অ’এছডি) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছতেই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ।
Published : May 13, 2026 at 5:05 PM IST
চেন্নাই: তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণৰ পাছৰে পৰা এটাৰ পাছত আন এটা চৰ্চাৰে বাতৰিৰ শিৰোনামা দখল কৰিছে চি যোছেফ বিজয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ে শেহতীয়াকৈ মঙলবাৰে এজন জ্যোতিষীক নিজৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া (অ’এছডি) হিচাপে নিযুক্তি দি শিৰোনাম দখল কৰিছিল ৷ কিন্তু অ’এছডিক নিযুক্তিৰ পাছত পুনৰ এবাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিজয়ে ৷ জ্যোতিষী ৰিকি ৰাধান পণ্ডিত ভেট্টিভেলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া (অ’এছডি) হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ এদিনৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হয় ।
টিভিকে চৰকাৰৰ প্ৰধান সচিবে ১৩ মে’ বুধবাৰে জাৰি কৰা এক আদেশত কোৱা হৈছে, "শ্ৰী ৰিকি ৰাধান পণ্ডিত ভেট্টিভেলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অ'এছডি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ সন্দৰ্ভত জাৰি কৰা আদেশ ইয়াৰ দ্বাৰা বাতিল কৰা হৈছে ।"
দৰাচলতে মঙলবাৰে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোচেফ বিজয়ৰ জ্যোতিষী ৰিকি ৰাধান পণ্ডিত ভেট্টিভেলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া (অ’এছডি) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় । কিন্তু এজন জ্যোতিষীক অ’এছডি হিচাবে নিযুক্তি দি দলৰ ভিতৰতে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৷ যাৰ বাবে জ্যোতিষী ৰাধান পণ্ডিত ভেট্টিভেলক মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোচেফ বিজয়ৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া (অ’এছডি) হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ এদিন পাছতেই এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হয় ।
জ্যোতিষী আৰু টিভিকেৰ মুখপাত্ৰ উভয় ভূমিকাৰ বাবে পৰিচিত ৰিকি ৰাধান পণ্ডিত ভেট্টিভেল শেহতীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত দলৰ নেতৃত্বৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী হৈ আহিছে । দুবছৰৰ পূৰ্বে বিজয়ে টিভিকে দল গঠন কৰিছিল আৰু ভেট্টিভেলে এবছৰৰ পূৰ্বে তামিলনাডুত টিভিকেই চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল ৷ ভৱিষ্যদ্বাণী বাস্তৱ ৰূপ পোৱাৰ পাছতে ৰাধানক পুৰস্কাৰ হিচাবে এই পদত নিযুক্তি দিয়া হয় ৷
Beats me. Why would an astrologer require an OSD position ?? Can any one explain. https://t.co/ga3CQdIXiC— Sasikanth Senthil (@s_kanth) May 12, 2026
কিন্তু এই ঘোষণাৰ পাছতেই টিভিকেৰ মিত্ৰ আৰু বিৰোধী উভয়ৰে লগতে বহুকেইজনৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় বিজয় ৷ কংগ্ৰেছ সাংসদ শশীকান্ত ছেন্থিলে মঙলবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত কয়, "মই বুজি পোৱা নাই । এজন জ্যোতিষীক কিয় অ'এছডিৰ পদৰ প্ৰয়োজন ? কোনোবাই বুজাব পাৰিবনে ?"
மதச்சார்பற்ற அரசில் இது ஏற்கத்தக்கதல்ல. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை மறு பரிசீலனை செய்யவேண்டும்— Dr D.Ravikumar MP (@WriterRavikumar) May 12, 2026
ইফালে টিভিকেৰ আন এক মিত্ৰ তথা ভিচিকেৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডি ৰবিকুমাৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰত এইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় । মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে পুনৰ বিবেচনা কৰা উচিত ।"
The astrologer failed to predict his own fate.Bad days have begun for the Vijay government.@TVKVijayHQ @CMOTamilnadu— I.S.INBADURAI (@IInbadurai) May 13, 2026
এআইএডিএমকেৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আই এছ ইনবদুৰায়ে এক্সত কয়, "জ্যোতিষীয়ে নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কোৱাত ব্যৰ্থ হ'ল । বিজয় চৰকাৰৰ বাবে বেয়া দিন আৰম্ভ হৈছে ।" ইফালে বুধবাৰে ডিএমকেৰ মুখপাত্ৰ টি কে এছ এলাংগোভানে এই নিযুক্তি সমালোচনা কৰি কয়, "এজন জ্যোতিষীয়ে কেৱল ভৱিষ্যদ্বাণীহে কৰিব পাৰে । তেওঁ লগতে কয় যে নিয়ম আৰু চৰকাৰী ক্ষমতা অনুসৰি ভেট্টিভেলক এজন উপদেষ্টাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়াৰ পৰা বিধানসভাৰ কোনো ভূমিকা নাথাকিব । শুভ আৰু অশুভ সময় (মুহূৰ্ত) কেৱল জ্যোতিষীয়েহে ক'ব ।
ইয়াৰ পাছতেই তামিলনাডুৰ টিভিকে চৰকাৰে নিজৰ মুখপাত্ৰ তথা জ্যোতিষী ৰাধান পণ্ডিত ভেট্টিভেলক মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোচেফ বিজয়ৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া (অ’এছডি) হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰে ।