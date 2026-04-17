বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণৰ কথা অসমত ক’ব নোৱাৰে, কেৱল বংগতহে সম্ভৱ: হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তক লৈ টিএমচিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
Published : April 17, 2026 at 10:43 AM IST
কোচবিহাৰ: বিজেপি নেতা তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাজ্যখনত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তক লৈ টিএমচিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক হুমায়ুন কবীৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত এনে ঘটনা নহয় বুলি উল্লেখ কৰে ।
‘‘এজনে আহি ক’ব, বাবৰৰ মছজিদ বনাওক । আনজনে ক’ব যে মই শ্বাহজাহানৰ মছজিদ সাজিম । ভাৰতৰ বাকী অংশত এনে নহয় । উত্তৰ প্ৰদেশৰ কোনোবাই বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিম বুলি ক’ব পাৰিবনে? অসমৰ কোনোবাই বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিম বুলি ক’ব পাৰিবনে? এই কথা ক’ত ক’ব পাৰে? পশ্চিম বংগত এই কথা ক’ব পাৰে । এই সকলো মানুহ মমতা বেনাৰ্জীৰ কোলাত বহি আছে? সেইবাবেই যিকোনো ব্যক্তিয়ে যি মন যায় কব পাৰে ৷’’ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় ।
বিজেপিক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনাই ড৹ শৰ্মাই কয় যে সীমান্তত বিদ্যুৎ পৰিবাহী বেৰা দিয়া হ’ব, যাতে অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে পশ্চিম বংগ হৈ দেশত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে । ‘‘অসম, ত্ৰিপুৰা আৰু পশ্চিম বংগৰ সীমান্তত বেৰা দিয়া হ’ব । যিকোনো মানুহ আহিলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হ’ব । এই মুহূৰ্তত আমি অসম আৰু ত্ৰিপুৰাত কৰি আছোঁ । কিন্তু পশ্চিম বংগত এয়া হৈ উঠা নাই, ই অসম্পূৰ্ণ হৈয়েই আছে । সেইবাবেই আমাক এটা সুযোগ দিয়ক । ত্ৰিপুৰাত বিজেপি চৰকাৰ, অসমত বিজেপি চৰকাৰ আৰু পশ্চিমবংগত বিজেপি চৰকাৰ হওক । ফেন্সিঙত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ’ব, কোনো সোমাব নোৱাৰিব৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি ৰাজ্যখনত অবাধে গো সৰবৰাহ চলোৱা অভিযোগ তোলে ড৹ শৰ্মাই ৷ বিজেপিয়ে ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছত এই সৰবৰাহ বন্ধ কৰিব বুলি দৃঢ়তাৰে কয় অশমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত কেতিয়াও মাংস নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাই । ‘‘প্ৰতিদিনে মা কামাখ্যাত পশু বলিদানৰ ৰীতি-নীতি কৰা হয়, কিন্তু অসমত মাংস নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাই । মমতা জীয়ে আশংকা কৰিছে যে বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিলে মাংস নিষিদ্ধ হ’ব ।’’ শৰ্মাই কয় ৷
আনহাতে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বংগৰ পৰিচয় আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰক ভেঙুচালি কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে ‘পইলা বৈশাখ’ পশ্চিম বংগৰ জনসাধাৰণৰ মাজত কটোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ৰাজ্যৰ সেৱাৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰে । এক্সত এটা পোষ্টত মমতাই আৰু অভিযোগ কৰে যে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ অধীনত বংগৰ জনসাধাৰণে “দুখ আৰু অপমান”ৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বংগৰ সংস্কৃতি আৰু বৈচিত্ৰ মচি পেলোৱাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে৷
"বাংলা-বিৰোধী বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত যি দুখ-কষ্ট আৰু অপমান সাধন কৰিছে, সেয়া দেখি মোৰ বৰ দুখ লাগে । তেওঁলোকৰ অস্তিত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, আৰু বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহত মানুহক অত্যাচাৰ আৰু অত্যাচাৰ কৰা হৈছে । তেওঁলোকে আমাৰ ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ খাদ্যাভ্যাস, আৰু আমাৰ বৈচিত্ৰ্যক মচি পেলাব বিচাৰে ।" মমতাই কয় ৷
পশ্চিম বংগত ২৩ এপ্ৰিল আৰু ২৯ এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৪ মে’ত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ কথা । ৰাজ্যত একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যুঁজ দিয়া বৰ্তমানৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু বিগত নিৰ্বাচনত ব্যাপক প্ৰদৰ্শনৰ অন্তত বংগ দখলৰ লক্ষ্য লোৱা বিজেপিৰ মাজত হাই ভল্টেজৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ।
