একেসময়ত শুভেন্দু-মমতাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা: এটা কালিঘাটত, আনটো পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত

একেসময়ত শুভেন্দু-মমতাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা: এটা কালিঘাটত, আনটো পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত
ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্মজয়ন্তীত মমতাৰ অংশগ্ৰহণ আৰু আনফালে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ শপতগ্ৰহণ ৷
Published : May 9, 2026 at 10:17 AM IST
কলকাতা: ব্ৰিগেড ময়দান আৰু কালিঘাট - দূৰত্ব প্ৰায় ১৪ কিলোমিটাৰ ৷ কলকাতা চহৰৰ এই দুটা ঐতিহাসিক স্থানৰ ওপৰত শনিবাৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ৰাজ্য তথা দেশবাসীৰ ৷ এফালে ব্ৰিগেড ময়দানত ৰাজ্যৰ প্ৰথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিব শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ৷ ঠিক একে সময়তে নৱ-নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰক কালিঘাটস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব ৷ বংগৰ ৰাজনীতিৰ দুটা ভিন্ন মেৰুৰ ছবি শনিবাৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ওলাইছে ৰাজ্য তথা দেশবাসী ৷
বংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পিছত তৃণমূল নেত্ৰীগৰাকীৰ এয়া প্ৰথম ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী ৷ ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকসকলে বিশ্বাস কৰে যে এই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ যথেষ্ট ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য্য আছে ৷ ৰাজ্যৰ ক্ষমতা হস্তান্তৰৰ এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণত দুয়োটা দলৰ পৃথক পৃথক কাৰ্যসূচীক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক মহলত কৌতুহল বাঢ়িছে ৷ কালিঘাটৰ মমতাৰ ঘৰত ৰবীন্দ্ৰনাথ জয়ন্তী উদযাপনৰ কাৰ্যসূচীত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ৷ তৃণমূলৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীয়েও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
দলীয় সূত্ৰ অনুসৰি শনিবাৰে এই অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ইন্দ্ৰনীল সেন আৰু দলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বাবুল সুপ্ৰিয়ই সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ৷ যদিও অনুষ্ঠানটো বৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ নহয়, তথাপিও সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনুষ্ঠানৰ সময় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ ব্ৰিগেড পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত নতুন চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে কালিঘাটত ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানক তৃণমূলৰ পুনৰুত্থানৰ দিশত এক প্ৰাৰম্ভিক পদক্ষেপ হিচাপে বিশ্লেষকসকলে বিবেচনা কৰিছে ৷
ইফালে, তৃণমূল কংগ্ৰেছে নিজৰ সামাজিক মাধ্যম এক্সত পোষ্ট কৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ দলটোৱে দাবী কৰে যে তিনিটা ভিন্ন স্থানত এটা অৰাজনৈতিক সংগঠনে ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে আৰক্ষীৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছিল ৷ কিন্তু প্ৰশাসনে নাকচ কৰিলে ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে দলৰ শীর্ষ নেতৃত্বই সংগঠনৰ সকলো স্তৰকে য’তেই সম্ভৱ ৰবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন কৰিবলৈ নির্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ কিন্তু শীৰ্ষ নেতৃত্বই ভালদৰেই জানে যে তৃণমূলে ৰাখী পূৰ্ণিমা বা ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তীক অতি আড়ম্বৰেৰে পালন কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত সেয়া সম্ভৱ নহয় ৷ ফলত এইবাৰৰ উদযাপনৰ পৰিসৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ৷
দলৰ মূল অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে- উৎসৱ উদযাপন কৰাতকৈও এই মুহূৰ্তত আক্ৰমণৰ বলি হোৱা নিজৰ কৰ্মীসকলৰ সৈতে সংহতিৰে থিয় দিয়া ৷ নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ খবৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ শনিবাৰৰ এই কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক হ’লেও দলৰ শীৰ্ষ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে দলৰ ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক ৰূপৰেখা বা ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে কোনো বাৰ্তা দিয়ে নেকি, সেয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকসকলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাই আছে ৷ তৃণমূলৰ নেতাৰ এটা অংশই বিশ্বাস কৰে যে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মনোবল পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে তেওঁৰ বাৰ্তা এতিয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে মমতাই কালিঘাটৰ নিজৰ ঘৰত তৃণমূলৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৷ সেই বৈঠকৰ অন্তত জিলা নেতৃত্বক বিজেপিৰ ‘আক্ৰমণ’ৰ প্ৰতিবাদত অঞ্চলভিত্তিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ৷ কিন্তু বেছিভাগ দলৰ নেতাই বিশ্বাস কৰে যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত ৰাজ্যৰ সকলো ঠাইতে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে অনুকূল নহয় ৷ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ক অতিক্ৰম কৰি সকলোতে প্ৰতিবাদৰ আয়োজন কৰাটো তৃণমূলৰ বাবে এতিয়া এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ৷ এই পৰিবেশত শনিবাৰে তৃণমূল নেতাগৰাকীয়ে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক সন্মান জনোৱা অনুষ্ঠানৰ পৰাই কৰ্মীসকলক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নতুন ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিবনে নাই সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয় ৷