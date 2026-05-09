ইতিহাস ৰচনা কৰি পশ্চিমবংগৰ প্ৰথমজন বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল শুভেন্দু অধিকাৰী
শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে বহুকেইগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু ২১ খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত ৷ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'লে পাঁচজনে ৷
Published : May 9, 2026 at 1:37 PM IST
কলকাতা: পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শনিবাৰে শপত ল'লে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ৷ তেওঁৰ শপতগ্ৰহণৰ লগে লগে ৰাজ্যখনত এক ঐতিহাসিক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন ঘটিল, কিয়নো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বংগত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ।
কলকাতাৰ ঐতিহাসিক ব্ৰিগেড পেৰেড খেলপথাৰত ৰাজ্যপাল আৰ এন ৰবিয়ে শুভেন্দু অধিকাৰীক শপত আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷
শুভেন্দু অধিকাৰীৰ লগতে দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্ৰা পাল, অশোক কিৰ্ত্তনীয়া, খুদিৰাম টুডু আৰু নিশীথ প্ৰমাণিকে নতুন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে আজি শপতগ্ৰহণ কৰে ৷
শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন, কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰাম মোহন নাইডু, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰী, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা এনচিপি নেতা প্ৰফুল্ল পেটেল, বিজেপি নেত্ৰী স্মৃতি ইৰানী, বংগৰ বিজেপি নেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তী আদি উপস্থিত থাকে ৷
ইয়াৰ উপৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিউ ৰিঅ’, ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহা, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱীছ, গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নায়ব সিং ছাইনী, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰী, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীকে ধৰি এনডিএ শাসিত ২১ খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে ৷
বিজেপি চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ সাক্ষী হ’বলৈ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা দলৰ হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মী-সমৰ্থক কলকাতাথ উপস্থিত হয় ৷ কোনোৱে বাছেৰে আন কোনোবাই আকৌ ৰে’ল তথা মেট্ৰ’ৰে আহি কলকাতাত উপস্থিত হৈ জয় শ্ৰীৰাম, ভাৰত মাতা কি জয় ধ্বনিৰে ব্ৰিগেড পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ দিশে যাত্ৰা কৰে ৷ ধুতি-পাইজামা পিন্ধা এজন আদবয়সীয়া লোকে কয় যে তেওঁ কানাডাৰ পৰা এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটো নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ আহিছিল ।
ইফালে ব্ৰিগেড পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত শনিবাৰৰ পুৱাৰে পৰাই এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ৷ বিশখন ঝলমুৰি ষ্টল, পৰম্পৰাগত বাংলা মিঠাই বিক্ৰী কৰা দোকান আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত পৰিবেশনে শপতগ্ৰহণস্থলীৰ পৰিবেশ আৰু অধিক বিশেষ কৰি তুলিছিল । লোকনৃত্য আৰু ভক্তিমূলক সংগীতে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে এক সজীৱ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷
শুভেন্দুৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে কলকাতাত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিমানবন্দৰৰ পৰা এখন হেলিকপ্টাৰৰে ৰেচকোৰ্চত উপস্থিত হয় । তাৰ পৰা তেওঁ গাড়ীৰে শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানস্থলীত উপস্থিত হয় । তেওঁ মঞ্চত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ সহায়ক তথা পশ্চিমবংগৰ অন্যতম জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা মাখনলাল সৰকাৰৰ আশীৰ্বাদ লয় । ১৯৫২ চনত কাশ্মীৰত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ লগত ভাৰতীয় ত্ৰিৰংগ উত্তোলন কৰাৰ আন্দোলনৰ সময়ত মাখনলাল সৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । ৯৮ বছৰ বয়সত মাখনলাল সৰকাৰ স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত পুৰণি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ।
ইয়াৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শুভেন্দু অধিকাৰীৰ সৈতে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আৰু তাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা নেতাসকলক সাক্ষাৎ কৰে ।
