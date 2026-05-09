স্মৰণীয় শনিবাৰ: দেশৰ ৰাজনীতিত আজি দুটাকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন, অগ্নিমিত্ৰা হ'ব বংগৰ উপ-মুখ্য়মন্ত্ৰী

স্মৰণীয় শনিবাৰ: দেশৰ ৰাজনীতিত আজি দুটাকৈ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন, অগ্নিমিত্ৰা হ'ব বংগৰ উপ-মুখ্য়মন্ত্ৰী
বংগত শুভেন্দু, তামিলনাডুত থালাপতি বিজয় ৷ ডি এম কে, এ আই ডি এম কে, তৃণমূলৰ দশক দশকজোৰা ৰাজত্বৰ অৱসান ৷
Published : May 9, 2026 at 7:42 AM IST
হায়দৰাবাদ: বছৰটোত শনিবাৰ বহুকেইটা আহে আৰু যায় ৷ 2026 বছৰটোত মুঠ 52 টা শনিবাৰ আছে ৷ তাৰ মাজত আজিৰ শনিবাৰটো হঠাৎ বিশেষ হৈ উঠিছে ৷ দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত হঠাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে আজিৰ শনিবাৰটো ৷ কিয়নো ভাৰতবৰ্ষৰ দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট আজিৰে পৰা সলনি হ'ব ৷ ৰাজ্য দুখন হ'ল পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডু ৷
এসময়ত বাওপন্থীৰ দূৰ্গৰূপে পৰিচিত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ডেৰ দশকজোৰা শাসনক ওফৰাই আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ দিনটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পশ্চিমবংগত চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে ৷ এয়া বিজেপিৰ বাবে বৃহৎ প্ৰাপ্তি ৷ কলকাতাৰ ব্ৰীগেড পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত আজি দিনৰ 11 বজাত ৰাজ্যখনৰ বিজেপিৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে ৷ আনহাতে ৰাজ্যখনৰ বিজেপি নেত্ৰী অগ্নিমিত্ৰা পালে শপত ল'ব উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ৷
একালত কংগ্ৰেছৰ হাতত ধৰি ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল আৰু 2020 চনত মমতাৰ সংগ ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছিল বিজেপিত ৷ সেইজন শুভেন্দু অধিকাৰীকেই সমূখত ৰাখি এইবাৰ বিজেপিয়ে বংগ দখল অভিযানত নামিছিল আৰু অৱশেষত আজি চৰকাৰ গঠন কৰিব ৷
আনহাতে, তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট ঘনে ঘনে সলনি হৈ আছে ৷ দশক দশকজুৰি দ্ৰাবিড়ভূমিত চলি অহা ডি এম কে আৰু এ আই ডি এম কেৰ শাসনক ওফৰাই এইবাৰ ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ দিশে তামিল ছুপাৰষ্টাৰ থালাপতি বিজয় নেতৃত্বাধীন টি ভি কে দল ৷ কিন্তু সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিও এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাই থাকিবলগীয়া হৈছে টিভিকে ৷ কিয়নো চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ থালাপতি বিজয় নেতৃত্বাধীন বিজয়ে আসন লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ৷ চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন 118 খন আসনৰ ৷ কিন্তু বিজয়ৰ দলে লাভ কৰিছে 108 খন আসন ৷ 10 খন আসনৰ অভাৱ ৷
তেনেক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপালে টিভিকেক চৰকাৰ গঠনৰ অনুমতি দিয়া নাই ৷ অৱশ্যে যোৱানিশা কংগ্ৰেছ আৰু এ এম এম কেৰ সমৰ্থন লাভ কৰাৰ পত্ৰ বিজয়ে ৰাজ্যপালক অৰ্পণ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিল আৰু সেইমৰ্মে আজি বিজয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত লোৱাটো একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছিল ৷ কিন্তু হঠাতে আকৌ সলনি হয় দৃশ্যপট ৷ এ এম এম কেৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ৰাজ্যপালক মাজনিশা সাক্ষাৎ কৰি অৱগত কৰে যে টিভিকেক সমৰ্থন জনোৱা বুলি যি পত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে সেয়া ভূৱা ৷ ফলত তামিলনাডুৰ ৰাজনীতিক লৈ প্ৰতিমুহূৰ্ততে চলিছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ টুইষ্ট ৷
লগতে পঢ়ক: শুভেন্দু অধিকাৰী পশ্চিমবংগৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী : অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত বাছনি, শনিবাৰে শপত