প্ৰথমে ছাৰ্ভে, তাৰ পিছতহে মিত্ৰতা: কংগ্ৰেছৰ খাটাং কথা

২০২৬ৰ বাবে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সমীক্ষা চলাইছে কংগ্ৰেছে ৷ সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন মতেহে কংগ্ৰেছে কৰিব মিত্ৰতা আৰু আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা ৷

প্ৰথমে ছাৰ্ভে, তাৰ পিছতহে মিত্ৰতা; কংগ্ৰেছৰ খাটাং কথা (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : অসমৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰথমে চলিছে কংগ্ৰেছৰ ছাৰ্ভে, তাৰ পিছতহে হ’ব বিজেপিবিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বাবে মিত্ৰদল নিৰ্বাচন । তেতিয়াহে হ’ব আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা ।

২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ তিনিমাহ বাকী ৷ ৰাজ্যৰ শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটক ওফৰাবলৈ কংগ্ৰেছ প্ৰমুখ্যে বিৰোধী দলসমূহে একেলগ হৈ নিৰ্বাচনী যুঁজৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিলেও এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ স্থিতি ৷ একাধিকবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বৈঠকত মিলিত হৈছে বিৰোধীৰ সাতটাকৈ ৰাজনৈতিক শক্তি । কিন্তু অসমত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ ছবিখন এতিয়াও অস্পষ্ট ।

গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতে কংগ্ৰেছে এজেন্সীৰ দ্বাৰা সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে চলাইছে সমীক্ষা । সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰিহে কংগ্ৰেছে মিত্ৰতাৰ সংগী নিৰ্বাচন কৰিব । সেই অনুসৰিহে কৰিব আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা ।

কি হ’ব ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিৰোধীৰ আসন ভাগ-বাটোৱাৰা পৰ্বৰ ?

ৰাইজৰ দলে বিচাৰে স্পষ্ট হওক যিমান পাৰি সোনকালে আসনৰ অংক; ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে এতিয়াও মুকলিকৈ কোৱা নাই কি হ’ব আসন বুজাবুজিৰ ক্ষেত্ৰত ৷ খৰধৰ নকৰিলেও মিত্ৰ অসম জাতীয় পৰিষদ-চি পি আই (এম)য়েও বিচাৰিছে সোনকালেই সন্মানজনক মিত্ৰতা ৷ আনহাতে, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ শেহতীয়া মন্তব্য যে কেমেৰাৰ সন্মুখত মিত্ৰতাৰ কথা-বতৰা নহয় ।

যিমান পাৰি সোনকালে ভাগ-বাটোৱাৰা লাগে অখিলক

ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বলৈ প্ৰায় বহুকেইবাৰ ৰাজহুৱা আহ্বান জনাইছে বিৰোধীৰ আসনৰ ভাগ-বটোৱাৰা যিমান পাৰি সোনকালে কৰিবৰ বাবে । কিয় অখিল গগৈয়ে আজিয়েই আসন ভাগ-বাটোৱাৰা হোৱাটো বিচাৰিছে ?

অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, “কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদ, চি পি আই, চি পি আই এম— আমি দলকেইটাই একেলগে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা কৈ আহিছোঁ । আমি এটা কথাই কৈ আহিছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰি সিমান সোনকালে যদিহে ছীট বিতৰণখিনি হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ভাল হয় । বেলেগত একো জটিলতা নাই । বিৰোধী দলকেইটাই একেলগে যে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচন খেলিম তাত সন্দেহৰ কোনো অৱকাশেই নাই । মাত্ৰ বিৰোধী দল হিচাপে আমি বিচাৰোঁ যে ছীটখিনি যদি কোনে ক’ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কনফাৰ্ম হৈ যায়, তেন্তে আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবৰ কাৰণে বেছি সময় পাম ৷ আমি বিভিন্ন সমষ্টিত সিঁচৰতি হৈ কাম কৰি আছোঁ । সেয়ে as soon as possible আমাৰ বিৰোধীৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ মাজত যদি ছীট বিতৰণ হৈ যায়, তেতিয়া ২০২৬ত আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজিবলৈ বেছি সুবিধা হ’ব । কেৱল আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিবলৈ বাকী আছে । সেইটো জটিল নকৰি সোনকালে হওক আমি বিচাৰোঁ ।”

আসনৰ সন্মানজনক ভাগ-বাটোৱাৰা বিচাৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে

আনহাতে, আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও যিমান পাৰি সিমান সোনকালে আসনৰ সন্মানজনক ভাগ-বাটোৱাৰা হোৱাটো বিচাৰিছে । ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী মিত্ৰদলৰ মাজত সোনকালে আসন ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ অখিল গগৈৰ দৰে সৰৱ হৈ নপৰিলেও সোনকালে আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা হোৱাৰ পোষকতা কৰিছে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।

সন্মানজনক ভাগ-বাটোৱাৰা বিচাৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে (ETV Bharat Assam)

আসন ভাগ-বাটোৱাৰাৰ লগতে বিৰোধীৰ ভোটৰ বিভাজন নোহোৱা বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “বিৰোধীৰ ভোট বিভাজন নকৰিবৰ কাৰণে ২০২৬ত একলগে কাম কৰিব লাগিব । আমাৰ মূল কথা হ’ল— প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰত্যেককে সন্মান দি সকলোৱে মান-সন্মানসহকাৰে কথা-বতৰা পাতি, ত্যাগ-সন্মানৰ ভাবনাৰে সকলোৱে যাতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একেলগে যুঁজিব পাৰে ৷”

সাংঘাতিক দেৰি হোৱা নাই: মনোৰনঞ্জন তালুকদাৰ, চি পি আই এম

আনহাতে, চি পি আই এম দলৰ মতে সঠিক দিশতেই গৈ আছে বিজেপিবিৰোধী মিত্ৰতাৰ ভাগ-বাটোৱাৰাৰ কথা । সোনকালে আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা হোৱাটো পোষকতা কৰে যদিও চি পি আই এমে অনুভৱ কৰে যে সাংঘাতিক দেৰি হোৱা নাই । দলটোৰ একমাত্ৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে কয়, “মৰ্যাদাসহকাৰে আমি মিত্ৰতা আৰু আসন নিৰ্ধাৰণ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ । আমাৰ সম্ভাব্য আসন প্ৰসংগত আমি কংগ্ৰেছক জনাইছোঁ ৷ সকলো দলৰ লগত কংগ্ৰেছৰ দ্বিপাক্ষিক পৰ্যায়তো কথা-বতৰা আৰম্ভ হৈছে ৷ আমি ভাবোঁ যে আসন ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ সাংঘাতিক দেৰি হোৱা নাই । অসমত মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি আৰু এন ডি এতকৈ আমি আগবাঢ়ি আছোঁ ।”

ছাৰ্ভেৰ পিছতহে মিত্ৰতা আৰু আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা: কংগ্ৰেছ

বিজেপিবিৰোধী শক্তিৰ মিত্ৰতা আৰু আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ অসম কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনা কমিটীৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ আজিৰ তাৰিখত অগ্ৰগতি প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।

প্ৰথমে ছাৰ্ভে, তাৰ পিছতহে মিত্ৰতা; কংগ্ৰেছৰ খাটাং কথা (ETV Bharat Assam)

ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য, “আমাৰ মিত্ৰতাৰ কাৰ্যকলাপ ৰাজহুৱা হোৱা নাই যদিও আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা আৰু আন আন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড লেভেলতো বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা চলি আছে । গভীৰ ৰিছাৰ্চ চলি আছে । কিছু বৃত্তিগত এজেন্সীয়ে ছাৰ্ভে চলাই আছে । এজেন্সীবোৰে কেৱল কংগ্ৰেছ দল বুলিয়েই নহয়, এলায়েন্স কৰিলে সম্ভাব্য যিবোৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ দলৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰতো ছাৰ্ভে চলোৱা হৈছে ৷ এই ছাৰ্ভেবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "সেই অনুসৰি কাৰ কাৰ লগত এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ কৰিব লাগে, যদি কৰিব লাগে সেইসমূহ সহযোগী দলক কেইখন আসন দিব লাগে— ইত্যাদি কথাবিলাক ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে ৰিছাৰ্চ চলি আছে । ৰিছাৰ্চ ৱৰ্ক ফাইনেল হ’লেহে তেওঁলোকৰ লগত বহি আসন ফাইনেল কৰা হ’ব ।”

অখিলে ক’লেই নহ’ব: উভতি ধৰিছে ৰিপুণ বৰাই

কংগ্ৰেছৰ স্থিতি যে 'অখিল গগৈয়ে ক'লেই নহ'ব, কংগ্ৰেছে দায়িত্ব দিয়া এজেন্সীৰ ছাৰ্ভেৰ ৰিপ'ৰ্ট মতেহে হ'ব আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা', কংগ্ৰেছৰ নিজা চিন্তা-চৰ্চা মতেহে হ'ব মিত্ৰতা— এই স্পষ্ট মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ ৷ বৰাই কয়, “আমি ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈৰ বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে যি উদ্বিগ্নতা, তাক আমি প্ৰশংসা কৰিছোঁ । আমি এজন মানুহ বা এটা পাৰ্টীৰ বাবে এলায়েন্স কৰা নাই ৷ আমাৰ বিজেপিবিৰোধী সকলোকে লৈ মিত্ৰতা ৷ আমি খৰধৰকৈ সেয়ে এই মিত্ৰতা বা আসন ভাগ-বাটোৱাৰা কৰিব খোজা নাই ।”

ৰাজীৱ ভৱন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে ২০২১ত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিজেপিবিৰোধী মিত্ৰজোঁটত আছিল দুই ৰাজনৈতিক শক্তি বি পি এফ আৰু এ আই ইউ ডি এফ ৷ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত বি পি এফক কংগ্ৰেছে দিছিল ১২ খন আসন (৪ খনত জয়), এ আই ইউ ডি এফক দিছিল ১৮ খন আসন (১৬ খনত জয়)। কিন্তু এইবাৰ দুয়োটা দলেই নাই বিজেপিবিৰোধী কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন সম্ভাব্য মিত্ৰজোঁটত ৷ গতিকে ২২২৬ত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা আৰু আসন ভাগ-বাটোৱাৰাৰ সমীকৰণ হ’ব লক্ষণীয় ।

এই প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ নেতা ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্য, “২০২৬ৰ পৰিৱেশ ২০২১তকৈ সুকীয়া । এ আই ইউ ডি এফ বা বি পি এফ দুয়োটা দলেই বিজেপিৰ ঘোৰ বিৰোধী আছিল । এইবাৰ দুয়োটা দলেই বিজেপিৰ লগত আছে । বি পি এফ পোনপটীয়াভাৱে বিজেপিৰ লগত আছে। এ আই ইউ ডি এফ পৰোক্ষভাৱে আছে ৷ সেয়ে দুয়োটা দলৰ লগত এলায়েন্স হোৱা নাই ৷ তাৰ বিকল্প আমি পাইছোঁ ।”

২০২১ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিজেপিবিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ আসনৰ ভাগ-বাটোৱাৰা আছিল এনেধৰণৰ

  • কংগ্ৰেছ : ৯২
  • বি পি এফ : ১২
  • এ আই ইউ ডি এফ : ১৯
  • চি পি আই (এম) : ১
  • চি পি আই : ১
  • চি পি আই (এম) এল : ১
OPPOSITION ALLIANCE IN ASSAM
AKHIL GOGOI
GAURAV GOGOI
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

সম্পাদকৰ পচন্দ

