ETV Bharat / politics

সাংসদ পদ হেৰুৱাব নেকি অসমৰ এগৰাকী বিজেপি সাংসদে ?

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক স্থগিত ৰাখি পুনৰ বিজেপি সাংসদৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ চলিব সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত ৷

Supreme Court
সাংসদ পদ হেৰুৱা নেকি অসমৰ এগৰাকী বিজেপি সাংসদে (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সাংসদ পদ খাৰিজ হ'ব নেকি অসমৰ এগৰাকী বিজেপি সাংসদৰ ? ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ অবৈধ পন্থা হাতত লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৷ পিছে কোন সেইগৰাকী বিজেপি সাংসদ আৰু কোনে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তৰিছে গোচৰ ? জানো আহক...

৭ নং কৰিমগঞ্জ সংসদীয় সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ ৷ যাৰ বাবে বিজেপিৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰৰ পুনৰ শুনানি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷

উল্লেখ্য যে,কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে ৰিগিং কৰাৰ লগতে ভোট গণনাত বিসংগতি দেখা দিয়াৰ অভিযোগ তুলি আদালতৰ কাষ চাপিছিল ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে । এই বিষয়ে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বৰ্তমানৰ বিজেপি সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল কংগ্ৰেছ নেতা চৌধুৰীয়ে ৷

কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ আবেদন নাকচ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত কংগ্ৰেছৰ নেতা হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী দ্বাৰস্থ হৈছিল ৷

Supreme Court Restores
সাংসদ পদ হেৰুৱাব নেকি অসমৰ এগৰাকী বিজেপি সাংসদে (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ নেতা চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদন গ্ৰহণ কৰি সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্দিৱালা আৰু ন্যায়াধীশ কে বিনোদ চন্দ্ৰনক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানিৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰে ৷

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে, আবেদনকাৰীয়ে ৫,২৬,৭৩৩টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে ৫,৪৫,০৯৩টা ভোট লাভ কৰিছিল, পাৰ্থক্য আছিল ১৮,৩৬০টা ভোট । এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ৰিগিংৰ সহায় লৈছিল আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হৈছিল ৷ লগতে নিৰ্বাচনী আবেদনৰ প্ৰতিলিপিৰ প্ৰমাণীকৰণৰ ধৰণ, দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ লগত দিয়া ফৰ্ম-২৫ শপতনামাৰ কিছু পৃষ্ঠা নাছিল ।

ইফালে ন্যায়ালয়ত আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই যুক্তি আগবঢ়াইছিল যে,"এফ.এ.ছাপা বনাম চিংগোৰা ১৯৯১(F.A. Sapa v. Singora-1991)ৰ গোচৰৰ ৰায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা হৈছে, যিয়ে বিশেষভাৱে RoP আইনৰ ধাৰা ৮১(৩) মানি চলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল । যদি প্ৰতিলিপিসমূহ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ তলত আবেদনকাৰীয়ে স্বাক্ষৰ কৰে, কপীটো সঁচা কপি হোৱাৰ দায়িত্ব লয়, তেন্তে একেই যথেষ্ট হ'ব, বিশেষকৈ যেতিয়া কোনো বিশেষ ধৰণৰ প্ৰমাণীকৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয়, যিটো বিতৰ্ক নহয় ৷"

আনহাতে, বিচাৰপীঠ কয় যে, নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ নিয়ম ১৯৬১ৰ অধীনত ফৰ্ম ২৫ত নিৰ্বাচনী আবেদনকাৰীৰ স্বাক্ষৰ থাকিব লাগিব আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ দণ্ডাধীশ, নটাৰী বা শপতনামাৰ আয়ুক্তৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ’ব লাগিব, যিটো তেওঁৰ সন্মুখত নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত গম্ভীৰভাৱে দৃঢ়তাৰে কোৱা হয় ।

প্ৰতিবাদকাৰীৰ অধিবক্তা ৱাজীহ ছফিকে দাবী কৰে যে প্ৰ-পত্ৰ-২৫ৰ ক্ষেত্ৰত আদালতে কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই আৰু যদিও আদালতৰ সন্মুখত দাখিল কৰা মূল শপতনামাখন শপতনামাৰ আয়ুক্তই প্ৰমাণিত কৰিছে, তথাপিও প্ৰ-পত্ৰ-২৫ত দিয়া প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি এনে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া হোৱাৰ ইংগিত দিয়া নাই ।

উল্লেখ্য যে,গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা মূল আপত্তিসমূহ আছিল নিৰ্বাচনী আবেদনৰ প্ৰতিলিপিৰ প্ৰমাণীকৰণৰ ধৰণ, দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ লগত দিয়া ফৰ্ম-২৫ শপতনামাৰ চাৰিটা পৃষ্ঠা হেৰাই যোৱা ।

লগতে পঢ়ক:প্ৰসংগ : কাজিৰঙাৰ ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন; চৰকাৰক শ্বেতপত্ৰ প্ৰদানৰ দাবী আছুৰ

TAGGED:

সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী
ETV BHARAT ASSAM
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.