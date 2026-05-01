খেড়াই অগ্ৰিম জামিন পালে: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে সকাহ

খেড়াই অগ্ৰিম জামিন পালে: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে সকাহ
ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰী আৰু অতুল এছ চন্দুৰকাৰৰ বিচাৰপীঠে ৰায় সংৰক্ষিত কৰাৰ পূৰ্বে অভিষেক মনু সিংভী আৰু ছ’লিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাৰ যুক্তি শুনে ।
By ANI
Published : May 1, 2026 at 1:14 PM IST
নতুন দিল্লী: মানহানিৰ গোচৰত আংশিক সকাহ লাভ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ ৷ শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অগ্ৰিম জামিন প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই খেড়াৰ বিৰুদ্ধে জালিয়াতি আৰু মানহানিৰ গোচৰ তৰিছিল ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ সৈতে জড়িত মানহানি আৰু জালিয়াতিৰ গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে খেড়াৰ অগ্ৰিম জামিনৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছিল ৷ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল খেড়া ৷ বৃহস্পতিবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এই আবেদনৰ ৰায় সংৰক্ষিত কৰিছিল ৷
ন্যায়াধীশ জে কে মহেশ্বৰী আৰু অতুল এছ চন্দুৰকাৰৰ বিচাৰপীঠে ৰায় সংৰক্ষিত কৰাৰ পূৰ্বে খেড়াৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভী আৰু অসম চৰকাৰৰ হৈ ছ’লিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাৰ যুক্তি শুনে ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰোপ কৰা বক্তব্যৰ তীব্ৰ সমালোচনা কৰি সিংভীয়ে তেওঁ ‘সাংবিধানিক কাওবয়’ৰ দৰে কাম কৰি আছে বুলি যুক্তি দাঙি ধৰে । জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয় যে যদি ডাঃ বি আৰ আম্বেদকাৰে কোনো সাংবিধানিক কাৰ্যকৰ্তাই ‘সাংবিধানিক কাওবয়’ বা ‘সাংবিধানিক ৰেম্বো’ৰ দৰে আচৰণ কৰিব বুলি কল্পনা কৰিলেহেঁতেন তেন্তে তেওঁৰ সমাধিৰ পৰা উঠি আহিলহেঁতেন ।
তেওঁ যুক্তি দিছিল যে মানহানিৰ গোচৰত খেড়াক জিম্মাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অপ্ৰয়োজনীয় আছিল, যিহেতু তেওঁৰ পলায়নৰ কোনো শংকা নাই । সিংভীয়ে কয়, "সোধা-পোছাৰ সুযোগ আছে; পলায়নৰ কোনো আশংকা নাই । প্ৰশ্নটো হ'ল গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ । জিম্মাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক অপমান কৰাৰ কি প্ৰয়োজন ?"
সিংভীয়ে যুক্তি দিছিল যে পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা ধাৰা জামিনযোগ্য, ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ৩৩৯ নং ধাৰাও (জালিয়াতি) আছে ৷ তেওঁ দাবী কৰে যে সেই ধাৰা পিছত ভুলতে সংযোজন কৰা হৈছিল আৰু আনকি মূল এফআইআৰৰ অংশও নাছিল ।
বিশেষকৈ এনে অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো শেষ উপায় হ’ব লাগে বুলিও তেওঁ কয় । সিংভীয়ে কয় যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশত উল্লেখ আছে যে তেওঁ (খেড়া) আগতীয়া জামিনৰ ‘সুবিধা’ৰ অধিকাৰী নহয় ৷ তেওঁ আৰু কয় যে এইটো এনে এটা গোচৰ য’ত ৰাজনৈতিক হেঁচাত বিচাৰৰ পৰা “বিষ” নিৰ্গত হৈছে ।
সিংভীয়ে আৰু কয় যে আৰক্ষীয়ে একাধিক অভিযোগ, পলায়ন, প্ৰমাণৰ লগত হেতালি খেলা আৰু কোনো ন্যায্যতা অবিহনে ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । অসম চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ভাৰতৰ ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই বিষয়টোত জিম্মাত লোৱা আৰু জেৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পক্ষ লয় আৰু খেড়াৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা "অভিযোগৰ গুৰুত্ব"ৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে ।
মেহতাই যুক্তি আগবঢ়াই যে খেড়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটোত চৰকাৰী নথি-পত্ৰৰ বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু তদন্তত ইতিমধ্যে এই নথি-পত্ৰ জাল বুলি প্ৰকাশ পাইছে । তেওঁ পাছপ’ৰ্টৰ ছীল, কিউআৰ ক’ড আৰু অন্যান্য চৰকাৰী মোহৰৰ দৰে উপাদান কোনে সৃষ্টি কৰিছে সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ এক সম্যক তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
মেহতাই দাবী কৰে যে তদন্তত উন্মোচিত হ’ব লাগিব কোনে নথি-পত্ৰ জাল কৰিছিল, খেড়াই সহযোগীৰ সৈতে কাম কৰিছিল নেকি আৰু অভিযোগ কৰা কাৰ্যৰ বিস্তৃত প্ৰভাৱ আছে নেকি, য’ত নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত সম্ভাব্য বিদেশী সংযোগো আছে । খেড়াই প্ৰথমৰ পৰাই তদন্তৰ পৰা আঁতৰি আছে বুলি দাবী কৰি মেহতাই কয় যে তেওঁ ভিডিঅ’ প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই “পলায়ন” কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে একাধিক বিদেশী পাছপ’ৰ্ট ৰখা আৰু বহিঃৰাষ্ট্ৰত অপ্ৰকাশিত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে খেড়াৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ দাখিল কৰে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই । ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খেড়াক অসমৰ যোগ্য আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ নিৰ্দেশ দি তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা অগ্ৰিম জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰ্যবেক্ষণে তেওঁৰ আবেদনৰ বিবেচনাত ন্যায়িক আদালতে কোনো ধৰণৰ পক্ষপাতিত্ব নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ।
