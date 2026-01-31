মাৰাঠা ভূমিয়ে লাভ কৰিলে প্ৰথম মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী: কোন এইগৰাকী সুনেত্ৰা ?

মাৰাঠা ভূমিয়ে লাভ কৰিলে প্ৰথম মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী: কোন এইগৰাকী সুনেত্ৰা ?
অজিত পাৱাৰৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত মূল্যৱান সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ লগতে তেওঁ বিয়াৰ পিছত কৃষি, হাঁহ-কুকুৰাৰ ব্যৱসায়, গোপালন, দুগ্ধ উৎপাদন আদি সকলো কামতে সুনেত্ৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
মুম্বাই : মাৰাঠা ভূমি মহাৰাষ্ট্ৰই নিজৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাভ কৰিলে এগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী । এন চি পি নেতা তথা মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ স্থলাভিষিক্ত হৈছে পত্নী সুনেত্ৰা পাৱাৰ । পাৱাৰ বংশৰ ৰাজনৈতিক উত্তাৰাধিকাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবাৰ ৰাজ্যিক ৰাজনীতিত প্ৰথম খোজ অজিত-ভায্যা সুনেত্ৰাৰ । ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুনেত্ৰা পাৱাৰে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰে ।
সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক যাত্ৰা
ৰাজ্যখনৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ সন্মুখত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক উত্তৰাধিকাৰ কোনে আগবঢ়াই নিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল । সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ওলায় শুকুৰবাৰে । আনহাতে, তাৰ আনুষ্ঠানিক মোহৰ লাগে শনিবাৰে পুৱা ।
অৱশেষত শনিবাৰে বিয়লি সুনেত্ৰা পাৱাৰে মুম্বাইত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব । এই শপতগ্ৰহণৰ লগে লগে সুনেত্ৰা পাৱাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, যিটো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি ।
১৯৬৩ চনৰ ১৮ অক্টোবৰত ধৰাশিৱত জন্ম সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ । তেৱোঁ এক ৰাজনৈতিক পটভূমিৰ পৰিয়াল এটাৰ পৰা আহিছে । তেওঁৰ ভাতৃ পদ্মসিং পাটিল এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছিল । এই পটভূমিৰ বাবেই সুনেত্ৰা পাৱাৰে জন্মৰে পৰাই উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এক ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ লাভ কৰিছিল ।
১৯৮৫ চনত অজিত পাৱাৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত সুনেত্ৰা পাৱাৰে নিজকে সামাজিক কামত সমৰ্পিত কৰে । তেওঁ কাটেৱাড়ী গাঁৱত অনাময় আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল । তেওঁৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ গাঁওখনে এই অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁৰ নেতৃত্বতে কাটেৱাড়ী গাঁওখনে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান দখল কৰে । এই কামৰ জৰিয়তে তেওঁ দেশ-বিদেশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক গাঁওখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আকৰ্ষণ কৰিছিল ।
জনসচেতনতামূলক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ
তেওঁ ছাৰ্ক (SAARC) দেশসমূহৰ ছাকোছান (SACOSAN) সন্মিলনত ছয় দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সন্মুখত ভাষণ দিয়াৰ সুযোগো লাভ কৰিছিল । সুনেত্ৰা পাৱাৰে বিভিন্ন সামাজিক পদক্ষেপ ৰূপায়ণ কৰিছে । মহিলাসকলৰ মাজত কৰ্কট ৰোগৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি, চকুৰ ছানি পৰা ৰোগৰ অস্ত্ৰোপচাৰ অভিযান আৰু ‘এনভাইৰমেণ্ট ফ'ৰাম অব ইণ্ডিয়া’ৰ জৰিয়তে গছপুলি ৰোপণ, নৈৰ গভীৰতা ৰক্ষা কৰা আদি জনসচেতনতামূলক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে তেওঁ জনসাধাৰণৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছে ।
মহিলা সবলীকৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা
বাৰামতী টেক্সটাইল পাৰ্কৰ অধ্যক্ষ হিচাপে তেওঁ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাক কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিছিল । ৰাজনৈতিক জীৱনতো সুনেত্ৰা পাৱাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । অজিত পাৱাৰৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাত মূল্যৱান সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল; বিয়াৰ পিছত তেওঁ কৃষি, হাঁহ-কুকুৰাৰ ব্যৱসায়, গোপালন, দুগ্ধ উৎপাদন আদি সকলো কামতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
সংসদীয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ
ইয়াৰ উপৰি ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । অৱশ্যে তেওঁ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল । তথাপিও কিন্তু তেওঁ জনসেৱাৰ কাম নিৰন্তৰভাৱে অব্যাহত ৰাখিছিল । অৱশ্যে পিছত তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত হৈ সংসদ সদস্য হয় ।
ৰাজ্যসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন
ৰাজ্যসভাৰ কার্যসূচীত অংশ লোৱাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বও চম্ভালিছিল ৷ অজিত পাৱাৰে তেওঁৰ বহু ভাষণত সুনেত্ৰা পাৱাৰে তেওঁৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰা উল্লেখযোগ্য ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰি গৈছে । তেনে ক্ষেত্ৰত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সুনেত্ৰা পাৱাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ'ব ।
প্ৰেৰণাৰ উৎস অজিত-ভায্যা সুনেত্ৰা
নিজৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক আৰু পাৰিবাৰিক দায়িত্ববোধৰ বাবে সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক যাত্ৰা বহুতৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস । অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুৰ বাবে তেওঁৰ এই পদত নিৰ্বাচন এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা । কিন্তু ৰাজ্যখনৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰি কেৱল অজিত পাৱাৰৰ উত্তৰাধিকাৰক আগবঢ়াই নিয়াই নহয়, মহিলাসকলৰ বাবেও তেওঁ এক প্ৰেৰণাদায়ক আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে ।