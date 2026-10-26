কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজলৈ আদালতৰ সকাহ : মানহানিৰ গোচৰত দোষমুক্ত ৰাহুল গান্ধী
২০১৮ চনৰ আগষ্টত কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
Published : October 26, 2026 at 1:03 PM IST
চুলতানপুৰ(উত্তৰ প্ৰদেশ): সততে বিতৰ্কই লগ নেৰা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈ আদালতৰ সকাহ ৷ কিছুবছৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা এটা মানহানিৰ গোচৰত আজি (সোমবাৰ) আদালতে ৰাহুল গান্ধীক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ৷
সোমবাৰে আদালতৰ এই ৰায়দানৰ পিছতে কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীসকলৰ মাজত উৎসাহজনক পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ২০১৮ চনৰ আগষ্টত কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এই মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল । সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে কিছু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ৷
#WATCH सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत से रवाना हुए। अदालत ने उनके खिलाफ 2018 के आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया है। https://t.co/y6wxWv1zML— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 26, 2026
উল্লেখ্য যে, ২০১৮ চনৰ মে’ মাহত কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰকাৰ্য চলি থকাৰ মাজতে বেংগালুৰুত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সন্দৰ্ভত কিছু আপত্তিজনক তথা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে অমিত শ্বাহক এটা হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত বুলি সংবাদমেলখনৰ জৰিয়তে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছিল ৷
বিষয়টোত খৰ্গহস্ত হৈ জিলা বিজেপিৰ উপ-সভাপতি তথা চুলতানপুৰৰ সমবায় বেংকৰ সেই সময়ৰ অধ্যক্ষ বিজয় মিশ্ৰই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰে । অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীৰ এনেধৰণৰ মন্তব্যই তেওঁৰ অন্তৰত দুখ দিয়া বুলি কৈ মিশ্ৰই আদালতৰ কাষ চাপে ৷ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আদালতে ২০২৩ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰত ৰাহুল গান্ধীক বিচাৰৰ সন্মুখীন হ’বলৈ চমন জাৰি কৰে ।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA अदालत ने नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी के विरुद्ध 2018 के मानहानि मामले को खारिज कर दिया है। यह फैसला न्यायपालिका में विश्वास और सत्य के संबल को और मजबूत करता है। सत्य की आवाज़ न कभी झुकी है, न कभी झुकेगी। नफ़रत और झूठ के हर आरोप के सामने संविधान, सत्य और न्याय की ताकत बुलंद रहेगी।— UP Congress (@INCUttarPradesh) October 26, 2026
এই প্ৰসংগত মিশ্ৰই এনেদৰে কয়, ‘‘যেতিয়া এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল, তেতিয়া মই বিজেপিৰ উপ-সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছিলো । বেংগালুৰুত ৰাহুল গান্ধীয়ে অমিত শ্বাহক হত্যাকাৰী বুলি দাবী কৰিছিল ৷ এই অভিযোগৰ পিছত মই বহুত দুখ পাইছিলো, কিয়নো মই ৩৩ বছৰ ধৰি দলীয় কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি আহিছো । মই মোৰ অধিবক্তাৰ জৰিয়তে আদালতত অভিযোগ দাখিল কৰিছিলো ৷ গোচৰটো প্ৰায় পাঁচ বছৰ ধৰি চলি আছিল ।’’
গোচৰটোৰ সৈতে জড়িত অন্যতম অধিবক্তা কাশী প্ৰসাদ শুক্লাই কয় যে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৫০০ নং ধাৰাত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পিছত আদালতে তেওঁক চমন জাৰি কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি তিনিজন সাক্ষীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে ৷
আদালতৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ৰাহুল গান্ধী আদালতত হাজিৰ হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক জামিন প্ৰদান কৰে ৷ এক দীঘলীয়া ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত আদালতে ১৩ অক্টোবৰত গোচৰৰ শুনানি সমাপ্ত কৰি ৰায় সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল । তাৰপিছতে আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে ৰাহুল গান্ধীক আদালতে এই গোচৰত দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ‘মোদী কা বাপ ভী জায়েগা’ ! খাৰ্গেৰ মন্তব্যক তীক্ষ্ণ সমালোচনা বিজেপিৰ