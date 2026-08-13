পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ
এই আক্ৰমণৰ পিছতে শিৰোমণি আকালি দলৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীক ততালিকে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
Published : August 13, 2026 at 3:17 PM IST
নান্দেড় (মহাৰাষ্ট্ৰ) : পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ । মহাৰাষ্ট্ৰৰ নান্দেড়ত সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত বৃহস্পতিবাৰে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।
এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত তেওঁৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীও আহত হয় । জানিব পৰা মতে, সুখবীৰ সিং বাদলক ইতিমধ্যে এখন স্থানীয় ব্যক্তিগত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰে শিৰোমণি আকালি দলৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীৰ ওপৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । এই আক্ৰমণত তেওঁৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত এজন আৰক্ষী কৰ্মীও আহত হয় । উল্লেখ্য যে সুখবীৰ সিং বাদলৰ পত্নী হৰচিমৰৎ সিং বৰ্তমান পঞ্জাবৰ ভাটিণ্ডা সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সাংসদ ।
উল্লেখ্য যে সুখবীৰ সিং বাদল হৈছে পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত প্ৰকাশ সিং বাদলৰ পুত্ৰ । শিৰোমণি আকালি দলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে বাওঁহাতত আঘাত পাইছে ।
Shiromani Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal was attacked in Nanded. He was admitted to a hospital. Further details are awaited: Nanded Police pic.twitter.com/Cat27zZbJf— IANS (@ians_india) August 13, 2026
সূত্ৰ অনুসৰি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভীছে নন্দড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ নীলভ ৰোহনৰ সৈতে কথা পাতি ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য বিচাৰে ।
তেওঁ কয়, "অভিযুক্তক ততালিকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ফাড়নভীছে আৰক্ষীক এই আক্ৰমণৰ অন্তৰালত থকা উদ্দেশ্যৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।"
সূত্ৰসমূহে লগতে কয় যে ফাড়নভীছে সুখবীৰ সিং বাদলৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে সম্ভৱপৰ সকলো সহায় প্ৰদান কৰাৰ লগতে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ।
আনহাতে, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আৰ পি সিঙে সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ কয় যে এনে হিংসাত্মক কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । এই ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীশক আবেদন জনায় ।