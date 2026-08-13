ETV Bharat / politics

পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ

এই আক্ৰমণৰ পিছতে শিৰোমণি আকালি দলৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীক ততালিকে এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

Sukhbir Singh Badal Attacked
সুখবীৰ সিং বাদল ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নান্দেড় (মহাৰাষ্ট্ৰ) : পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ । মহাৰাষ্ট্ৰৰ নান্দেড়ত সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত বৃহস্পতিবাৰে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।

এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত তেওঁৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীও আহত হয় । জানিব পৰা মতে, সুখবীৰ সিং বাদলক ইতিমধ্যে এখন স্থানীয় ব্যক্তিগত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ (ETV Bharat)

সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰে শিৰোমণি আকালি দলৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীৰ ওপৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । এই আক্ৰমণত তেওঁৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত এজন আৰক্ষী কৰ্মীও আহত হয় । উল্লেখ্য যে সুখবীৰ সিং বাদলৰ পত্নী হৰচিমৰৎ সিং বৰ্তমান পঞ্জাবৰ ভাটিণ্ডা সমষ্টিৰ লোকসভাৰ সাংসদ ।

উল্লেখ্য যে সুখবীৰ সিং বাদল হৈছে পঞ্জাবৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত প্ৰকাশ সিং বাদলৰ পুত্ৰ । শিৰোমণি আকালি দলৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে বাওঁহাতত আঘাত পাইছে ।

সূত্ৰ অনুসৰি, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভীছে নন্দড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঃ নীলভ ৰোহনৰ সৈতে কথা পাতি ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য বিচাৰে ।

তেওঁ কয়, "অভিযুক্তক ততালিকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ফাড়নভীছে আৰক্ষীক এই আক্ৰমণৰ অন্তৰালত থকা উদ্দেশ্যৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।"

সূত্ৰসমূহে লগতে কয় যে ফাড়নভীছে সুখবীৰ সিং বাদলৰ সৈতে ফোনযোগে কথা পাতি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে সম্ভৱপৰ সকলো সহায় প্ৰদান কৰাৰ লগতে দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ।

আনহাতে, বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আৰ পি সিঙে সুখবীৰ সিং বাদলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ কয় যে এনে হিংসাত্মক কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । এই ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীশক আবেদন জনায় ।

লগতে পঢ়ক :ঝাৰখণ্ড, ৰাম মন্দিৰক লৈ সংসদৰ বাহিৰত যুযুধান শাসক-বিৰোধী
লগতে পঢ়ক :অসম–অৰুণাচলৰ সীমান্তত অৰুণাচল আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

SUKHBIR SINGH BADAL
SHIROMANI AKALI DAL
সুখবীৰ সিং বাদল
শিৰোমণি আকালি দল
SUKHBIR SINGH BADAL ATTACKED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.