বিদেশ ভ্ৰমণলৈ গ'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে সন্দেহজনক লোকক সাক্ষাৎ কৰে : সুধাংশু ত্ৰিবেদী
সুধাংশু ত্ৰিবেদীয়ে অভিযোগ কৰে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিদেশত সন্দেহজনক লোকক সাক্ষাৎ কৰে আৰু উভতি অহাৰ পিছত ভাৰত বিৰোধী অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হয় ।
By ANI
Published : October 23, 2026 at 1:39 PM IST
নতুন দিল্লী : এছআইআৰ আৰু দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী দলসমূহে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । যাক লৈ বিৰোধী আৰু শাসক পক্ষৰ নেতাসকলৰ মাজত বাকযুদ্ধও অব্যাহত আছে ।
শাসকীয় দলৰ একাংশ নেতাই বিৰোধী দল তথা নেতাসকলক এই প্ৰতিবাদৰ বাবে সমালোচনা কৰি আছে । প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে বিৰোধীয়ে দেশৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি আৰু শান্তি বিঘ্নিত কৰাৰো অভিযোগ কৰিছে বিজেপিৰ নেতাসকলে ।
তাৰ মাজতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ তথা সাংসদ সুধাংশু ত্ৰিবেদীয়ে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এক ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
#WATCH | Delhi | BJP National Spokesperson, Dr. Sudhanshu Trivedi says, "The Congress party's core philosophy is defined by plunder while in power, sowing division within society, and harboring deep-seated hatred toward Indian religion and culture. At the helm of this is a leader who, unfortunately, also serves as the Leader of the Opposition in the country. This is a misfortune—perhaps even more so for the Congress party than for the nation itself, as he has currently vanished from the country; according to reports, he is wandering somewhere in Vietnam. He has become a puzzle—both to the nation and to his own party. While Prime Minister Narendra Modi’s track record is full of achievements, Rahul Gandhi’s track record is fraught with problems for the Congress party. Today, the Congress party has not only jeopardised its own future but has also put the nation’s constitutional framework at stake."— ANI (@ANI) October 23, 2026
ত্ৰিবেদীয়ে শুকুৰবাৰে অভিযোগ কৰা মতে বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত 'সন্দেহজনক লোকক' সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে দেশলৈ উভতি অহাৰ পিছত ভাৰত বিৰোধী অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হয় ।
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ত্ৰিবেদীয়ে কংগ্ৰেছত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বকো সমালোচনা কৰে । ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক পন্থাই দলটোক দুৰ্বল কৰি তোলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিৰোধী নেতাৰ মৰ্যাদাক লৈও ত্ৰিবেদীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
ত্ৰিবেদীয়ে কয়, "ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়াই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰে তেতিয়াই তেওঁ কিছুমান অজ্ঞাত স্থানলৈ যায় আৰু সন্দেহজনক ব্যক্তিক সাক্ষাৎ কৰে । ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ পিছতে তেওঁ ভাৰত বিৰোধী অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হয় ।"
#WATCH | Delhi | National Spokesperson of BJP, Dr. Sudhanshu Trivedi says, "All the efforts made to launch Rahul Gandhi have now left the Congress in a very dangerous position—a position where it finds itself aligned with anti-national forces. Whenever Rahul Gandhi goes abroad, he embarks on these mysterious, undisclosed trips, during which he meets with suspicious individuals. He travels to undisclosed locations and meets with suspicious people."— ANI (@ANI) October 23, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "মই পুনৰ কৈছো- তেওঁ অচিনাকি ঠাইলৈ যায়, সন্দেহজনক লোকক লগ পায় আৰু ইয়াত তেওঁ আহি ভাৰত বিৰোধী অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হয় ।" ৰাহুল গান্ধীৰ বিদেশ ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত চলি থকা ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ মাজতে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে । শাসকীয় দলটোৱে অভিযোগ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী এনে ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শত আছে যাৰ উদ্দেশ্য ভাৰতৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীত ।
ত্ৰিবেদীয়ে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ আচৰণৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ সমীপত বিক্ষোভ আৰু আকাশবাণী ভৱনত প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰৱেশৰ ঘটনাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
বিৰোধী দলৰ নেতাৰ পদৰ মৰ্যাদা ধ্বংস কৰি কংগ্ৰেছ দলে এনে পৰিস্থিতিলৈ গৈছে যদিও তাৰ পিছতো কোনো সফলতা নাপায় বুলি বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে দাবী কৰে । তেওঁৰ মতে কেৱল ভাৰততহে এনে দৃশ্য দেখা যায় ।
ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বক লক্ষ্য কৰি ত্ৰিবেদীয়ে অভিযোগ কৰে যে তেওঁ নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ ধাৰাবাহিকতা বুলি অভিহিত কৰাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে তেওঁক প্ৰধান মুখ হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে । বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰা মতে বাৰে বাৰে এটা অচল সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰয়াস চলি আছে ৷ এনে কৰি কংগ্ৰেছ দলে কেৱল নিজৰ সংগঠনেই নহয়, জাতিটোৰ সাংবিধানিক কাঠামোকো বিপদত পেলাইছে ।"
ত্ৰিবেদীয়ে লগতে অভিযোগ কৰে যে গান্ধীয়ে প্ৰতিবাদৰ সময়ত বিষয়া আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰাৰ সন্দৰ্ভত পৰস্পৰ বিপৰীত দাবী উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁ এনে দাবীৰ ভিত্তিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ইয়াক বহল ৰাজনৈতিক সমৰ্থনৰ প্ৰমাণ হিচাপে গণ্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ২০১০ চনত ওবামাৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বৈঠকৰ পিছত গান্ধীক বৰ্ণনা কৰা এটা অংশৰ উদ্ধৃতি দি আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাৰ 'এ প্ৰমিজড লেণ্ড' নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কথাও উল্লেখ কৰে । ত্ৰিবেদীয়ে যুক্তি দিয়ে যে এই অংশটোৱে গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত দুৰ্বলকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ কংগ্ৰেছক তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।
তেওঁৰ দলে ভাৰতৰ বিদেশী পুঁজি লাভ কৰা সংগঠন আৰু ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ মাজত থকা কথিত সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ সময়তে বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল । ফক্স নিউজৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পৃথকে পৃথকে আমেৰিকাৰ হাউছ ৱেজ এণ্ড মিন্স কমিটীয়ে ব্যৱসায়ী নেভিল ৰয় সিংহামৰ সৈতে জড়িত পুঁজিৰ নেটৱৰ্কৰ তদন্ত কৰি আছে । জেৰা কৰিব পৰা ব্যক্তিক কমিটীয়ে চিনাক্ত কৰিছে । কৰমুক্ত অলাভজনক সংস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা পুঁজিয়ে আমেৰিকাত চীনা কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ স্বাৰ্থ আগুৱাই নিয়াৰ কাম কৰিছে নেকি সেই বিষয়ে তদন্তত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
পিপলছ ফ'ৰাম ইনকৰ্পৰেশ্যন আৰু ব্ৰেকথ্ৰু নিউজে কমিটীৰ বিত্তীয় তথ্যৰ দাবীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । ব্ৰেকথ্ৰু নিউজে যুক্তি দিছে যে সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি বক্তব্য দিবলৈ বাধ্য কৰা প্ৰক্ৰিয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।
একেদৰে নেভিল ৰয় সিংহামৰ সৈতে জড়িত সংগঠনসমূহৰ ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে গান্ধীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ সম্পৰ্ক আছে নেকি বুলিও বিজেপি নেতাসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
কংগ্ৰেছৰ বাবে গধুৰ বোজা হৈ পৰিছে গান্ধী পৰিয়াল, অচল সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা মাথোঁ: নৰেন্দ্ৰ মোদী