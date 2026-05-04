টিএমচি কৰ্মীক উজাগৰে থাকি ষ্ট্ৰং ৰূমৰ বাহিৰত পহৰা দিবলৈ আহ্বান মমতা বেনাৰ্জীৰ

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee
তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা মুখ্য়মন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী (ANI)
By ANI

Published : May 4, 2026 at 8:42 AM IST

কলকাতা (পশ্চিম বংগ): পশ্চিম বংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে দলীয় কৰ্মীক নিশাটো সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী তথা মুখ্য়মন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে । ভোটগণনাৰ পূৰ্বে ষ্ট্ৰং ৰূমৰ আশে-পাশে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হোৱা আৰু সন্দেহজনক কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে দলীয় কৰ্মীসকলক নিশাটো সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।

এক্স'ত এটা পোষ্টত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী বেনাৰ্জীয়ে দাবী কৰে যে তেওঁ হুগলী, নাদিয়া, বৰ্ধমান আৰু কলকাতাৰ কিছু অংশকে ধৰি একাধিক জিলাৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হোৱা আৰু চিচিটিভি নিৰীক্ষণত ব্যাঘাত জন্মা সম্পৰ্কে তথ্য লাভ কৰিছে ।

ষ্ট্ৰং ৰূমৰ আশে-পাশে দলীয় কৰ্মীক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় মমতা বেনাৰ্জীয়ে কয়, "সতর্ক হৈ থাকক। নিশা উজাগৰে থাকক । অভিযোগ দাখিল কৰক । বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মই খবৰ লাভ কৰিছো যে ইচ্ছাকৃতভাৱে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে । হুগলীৰ শ্ৰীৰামপুৰ, নাদিয়াৰ কৃষ্ণনগৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্ধমানৰ আউছগ্রাম আৰু কলকাতাৰ ক্ষুদিৰাম অনুশীলন কেন্দ্রত এনে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে য'ত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে ।"

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে এই পর্যায়ত চিচিটিভি বন্ধ কৰা হৈছে আৰু বাহনসমূহ ষ্ট্ৰং ৰূমৰ ভিতৰলৈ আৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে । " মই মোৰ দলৰ কৰ্মীসকলক আহ্বান জনাইছো: যেনেকৈ মই নিশাটো টোপনি ক্ষতি কৰি সকলো কামৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছো, আপোনালোকেও শুই নাথাকি ষ্ট্ৰং ৰূমত জনসাধাৰণৰ ভোটক পহৰা দিয়ক । যদি কোনোবাই যিকোনো ঠাইতে কোনো সন্দেহজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে,তেন্তে তেওঁলোকক আৱদ্ধ কৰ ৰাখক,তৎক্ষণাত অভিযোগ দাখিল কৰক আৰু চিচিটিভিৰ ফুটেজ দাবী কৰক ।" মমতা বেনার্জীয়ে এইদৰে আহ্বান জনাই লগতে অভিযোগ কৰে যে এই সকলোবোৰ কাণ্ড বিজেপিৰ নিৰ্দেশত সংঘটিত হৈছে ।

উল্লেখ্য় যে সোমবাৰে পুৱা ৮ বজাত ৰাজ্যজুৰি ডাক বেলটৰ জৰিয়তে ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱাৰ কেইঘণ্টামান পূর্বে এই মন্তব্য কৰে তৃণমূল মুৰব্বীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ পিছত পুৱা ৮:৩০ বজাত ইভিএম গণনা কৰা হ'ব । ইপিনে,পশ্চিম বংগৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া মনোজ কুমাৰ আগৰৱালেও দেওবাৰে বিশৃংখলা সৃষ্টিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্কতাবাণী শুনাইছে । মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাজ্য়ত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগণনাৰ বাবে জনসাধাৰণক আশ্বাস দিছে ।

