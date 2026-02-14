গৌৰৱে অসমৰ বীৰত্বক কালিমা সানিলে : বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত গোস্বামী
মঙলদৈস্থিত দৰং বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত গোস্বামীৰ সংবাদমেল । গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগত সৰৱ মুখপাত্ৰগৰাকী ।
Published : February 14, 2026 at 11:17 AM IST
দৰং: গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ জয়ন্ত গোস্বামী । গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে । বিজেপি মুখপাত্ৰ গোস্বামীয়ে কংগ্ৰেছ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ যি পাকিস্তান লিংক সেই সম্পৰ্কে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্গিল যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰতীয় সেনাৰ বিষয়া অসমৰ বীৰ সন্তান শ্বহীদ জিণ্টু গগৈৰ পিতৃ আৰু মাতৃয়ে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত কৰা মন্তব্যও মন্তব্য সদৰী কৰে সংবাদমেলত ।
মঙলদৈস্থিত দৰঙৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "যিটো বিষয় চৰ্চিত আৰু আমাৰ কাৰণে বৰ স্পৰ্শকাতৰ । এয়া হৈছে আমাৰ বীৰ অসম সন্তান প্ৰয়াত জিণ্টু গগৈ ডাঙৰীয়াৰ গৰ্বিত পিতৃ আৰু মাতৃৰ বক্তব্য । তেওঁলোকে কৈছে গৌৰৱ গগৈৰ যি পাকিস্তানৰ লিংক, শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ সেনা হেড কোৱাৰ্টাৰ থকা সেই তক্ষশীলা অঞ্চললৈ গৈছে সেয়া স্বীকাৰ কৰিছে ।"
জিণ্টু গগৈৰ পিতৃ-মাতৃৰ ভাষ্য উল্লেখ কৰি জয়ন্ত গোস্বামীয়ে কয়, "গতিকে অসমৰ বীৰত্বত ই এক কালিমা সানিছে । যিটো সময়ত কাৰ্গিল যুদ্ধত আমাৰ বীৰ যোদ্ধা জিণ্টু গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বীৰত্ব দেখুৱাই শ্বহীদ প্ৰাপ্তি হৈছিল, চৰম বলিদান দিছিল, সেই বীৰৰ গাঁথাক গৌৰৱ গগৈয়ে কালিমা সানিলে ।"
সংবাদমেলত মুখপাত্ৰ জয়ন্ত গোস্বামীয়ে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিবলগীয়া গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি কয়,"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ষষ্ঠতম দলং মুকলি কৰি অসমৰ ৰাজধানী চহৰৰ লগত দৰং জিলাখনক ওচৰ চপাই সমগ্ৰ জিলাখনৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ এক নতুন বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব ।"
সংবাদমেলখনত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত গোস্বামীৰ উপৰিও দৰং বিজেপি সভাপতি মুকুন্দ ডেকা, মিডিয়া আহ্বায়ক জয়ন্ত শৰ্মা উপস্থিত থাকে ।