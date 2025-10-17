ETV Bharat / politics

জুবিন গাৰ্গে পুলিচক শিল মাৰিব লাগে বুলি কোৱা নাছিল : দিলীপ শইকীয়া

বাক্সা কাৰাগাৰৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিলীপ শইকীয়াৰ । ৰাহুল গান্ধীক অসম ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে দিলে সকীয়নি ।

সাংসদ দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 17, 2025 at 7:59 AM IST

মঙলদৈ : বাক্সা জিলাৰ নিকাছিস্থিত জিলা কাৰাগাৰত সংঘটিত ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা দৰং-ওদালগুৰিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

সাংসদগৰাকীয়ে মঙলদৈ ডাহীত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে সাংবাদিকক কয়, "বাস্কা জিলাৰ ঘটনা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । সকলোকে দুখ দিছে । ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু চৰকাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰে কৰি আছে । ন্যায় দিব ন্যায়ালয়ে, এটা নিৰ্দিষ্ট সময় লাগে । কেইদিনমান দিন আগত বিজন মহাজন, ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মায়ো কৈছে নিৰ্দিষ্ট এটা সময় লাগে । এই ঘটনাটো বিদেশত হৈছে । গোটেই কথাটোত অন্য এখন দেশ জড়িত হৈছে । গতিকে মই ভাবো অসম চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ন্যায়ৰ বাবে যি যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, প্ৰতিটো পদক্ষেপ লৈছে ।"

বাক্সা কাৰাগাৰৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিলীপ শইকীয়াৰ (ETV Bharat)

দিলীপ শইকীয়াই লগতে কয়, "অসমখনক অস্থিৰ কৰাটো জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও কামনা কৰা নাছিল । শিল মাৰিবলৈ জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও কোৱা নাছিল । ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৬৫ লাখ কাৰ্যকতাইয়ো জুবিন গাৰ্গে যথোচিত ন্যায় পোৱাটো বিচাৰে । ঘটনাৰ যিসকল দোষী প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জড়িত হোৱাৰ উমান পাই সেইসকলক কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দাবী ।"

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত কয়, "আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰায় ১০ জন মান সাংবাদিকৰ ওপৰতো যি ধৰণৰ আক্ৰমণ হ'ল, সেই আক্ৰমণো আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ ওপৰত আঘাত । জুবিন গাৰ্গৰ ঘটনাৰ পিছৰে পৰা দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি ৰাইজক খবৰ দি আছে । সেই সময়ত সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনাটোৱে কিছুমান ইংগিত দিছে । পুলিচ, সাংবাদিক আক্ৰমণ কৰা সকল আচলতে কোন ? ইয়াৰ তদন্ত চৰকাৰে কৰিব লাগিব । শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখিব লাগিব । আইন কোনেও হাতত তুলি নলয় । তাৰ কাৰণে বিনম্ৰতাৰে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ । সাংবাদিকক আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ । এই ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় যাতে তাৰ বাবে সাংবাদিকৰ ওপৰতো আস্থা ৰাখিব লাগে । একাংশ সংবাদ মাধ্যমে উৰা বাতৰি প্ৰকাশ নকৰে তাৰ ওপৰতো নজৰ দিব লাগে । সকলো অস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব নিদি সুস্থ বাতাবৰণ গঢ়াৰ বাবে মনোযোগ দিব লাগে ।"

ইফালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে কেইদিনমান আগত কৈছে বেলেগ ৰাজ্যত হ'লে কেতিয়াবাই দোকান পোহাৰ ভাঙি জ্বলাই দিলেহেঁতেন । এই ধৰণৰ বক্তব্য উচটনিমূলক হৈছে। এই ধৰণৰ বক্তব্যই অস্থিৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে । আমি সজাগ হৈ আছোঁ, সকলোকে ধৈৰ্য্য ধৰিবলৈ আহ্বান জনাই আছোঁ । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব ।"

ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "যি সময়ত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহিব লাগিছিল । দেৰিকৈ আহিলেও ক'বলগীয়া নাই । কিন্তু ইয়াত আহি যাতে বিভাজন, অশান্তি, অস্থিৰ কৰাৰ বীজ সিঁচি নাযায় । তাৰ কাৰণে তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ । অন্যথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকতাসকল সষ্টম আছে । তেওঁ যেন কোনো অশান্তিময় পৰিস্থিতি কৰি নাযায় । শংকা তাতেই আছে । এনেকুৱা কৰি গ'লে আইনে কিন্তু কঠোৰ নজৰ ৰাখিছে । ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণ কিয় হৈছে, কি কাৰণে হৈছে । আপোনালোকে ৰাইজেও জানে। গতিকে ইয়াৰ কি অৰ্থ, কি লক্ষ্য মানুহৰ চকু নিবদ্ধ হৈ থাকিব ।"

