কংগ্ৰেছৰ ভেটি খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত শূন্য : তিনিচুকীয়াত দিলীপ শইকীয়া

কংগ্ৰেছৰ ভেটি খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত শূন্য : তিনিচুকীয়াত দিলীপ শইকীয়া
তিনিচুকীয়াত পুলক গোঁহাইৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্য, অসমক ভালপোৱা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে বিজেপিক ভোট দিব ৷
Published : April 1, 2026 at 3:26 PM IST
তিনিচুকীয়া : “অসমক ভালপোৱা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে বিজেপিক অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি জনাব । ইয়াৰ ফলাফল আমি অহা ৪ মে'ত লাভ কৰিম ।” তিনিচুকীয়াত এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ।
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নৱগঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ পাছত তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ মানৱ কল্যাণ ভৱনত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ, বুথ সভাপতি আৰু শক্তিকেন্দ্ৰ সন্মিলনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি এনেদৰে মন্তব্য কৰে ।
সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই লগতে কয়, "তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত বিজেপি শাসনলৈ অহাটো অসম তথা ভাৰতৰ বাবে প্ৰয়োজন আছে ।"
আনহাতে, কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "অবৈধ বাংলাদেশীক ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া কংগ্ৰেছৰ ভেটি খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত শূন্য ।"
কংগ্ৰেছক অসমৰ মাটিৰ পৰা উৎখাতৰ আহ্বান জনাই সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "তিনিচুকীয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংগঠনিক ভেটি পূৰ্বে শক্তিশালী আছিল, বৰ্তমানেও শক্তিশালী আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু অধিক শক্তিশালী হ'ব । যোৱা পাঁচ বছৰত ৰাইজে চৰকাৰৰ এক্সন ধৰ্মী চিনেমাৰ ট্ৰেইলৰহে দেখিলে । অহা পাঁচ বছৰত অৰ্থাৎ ১০ মে'ৰ পিছত আচল ছবিখন অসমৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাব ।"
ইফালে বিজেপি চৰকাৰৰ সময়ৰ অভিলাষী আচঁনিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি উপস্থিত জনতাক ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে অতি নিষ্ঠাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি কৰ্মদক্ষ প্ৰাৰ্থী পুলক গোঁহাইক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
জিলা বিজেপিৰ সভাপতি কুশকান্ত বৰা, জ্যেষ্ঠ নেতা শিৱজী ডুবে, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰিতুপৰ্ণ বৰুৱা, তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ কাজল গোঁহাই, তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ পৌৰপতি পুলক চেতিয়াৰ লগতে ভালেসংখ্যক দলীয় নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থকা সভাত বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱা দুলীয়াজান, তিনিচুকীয়া আৰু মাকুমত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীসকল বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে ।