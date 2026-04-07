বিজেপিক এইবাৰ ৰাইজে ডাবল ডিজিটত নহয়, ত্ৰিপল ডিজিটত ৰাখিব : দিলীপ শইকীয়া

বিজেপিক এইবাৰ ৰাইজে ডাবল ডিজিটত নহয়, ত্ৰিপল ডিজিটত ৰাখিব : দিলীপ শইকীয়া
নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীত নাৰায়ণ ডেকাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ।
Published : April 7, 2026 at 3:17 PM IST
নলবাৰী : "ৰাইজে বিজেপিক এইবাৰ ডাবল ডিজিটত নহয়, ত্ৰিপল ডিজিটলৈ লৈ যাব । গুৱাহাটীৰ পাঁচোখন আসনৰ লগতে যোৰহাট, উজনি-নামনি সকলোতে বিজেপিৰ ভাল ফলাফল হ'ব ।" নলবাৰীত এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ।
দিলীপ শইকীয়াই কয়, "অসমৰ চৌদিশে জনতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী-এনডিএৰ পক্ষত । ৰাইজে যি সঁহাৰি দিছে সেই সঁহাৰি আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ । বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিত মাত্ৰ এখন পঞ্চায়তৰ চাৰিটা বুথৰ পৰা ৫ সহস্ৰাধিক দুখীয়া ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে । এইটোৱে আমাক উমান দিছে যে ৯ এপ্ৰিলত কি হ'বলৈ গৈ আছে ।"
নামনিৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "নামনি অসমত আমাৰ গোলোকগঞ্জ সমষ্টি এশ শতাংশ আমি জিকিম । অভয়াপুৰী সমষ্টিত আমি এশ শতাংশয়ে জিকিম । বিজনী, বৰপেটা, সৰভোগ, ভবানীপুৰ এশ শতাংশয়ে জিকিম । বজালী, মানস এশ শতাংশয়ে জিকিম । বাকী গোৱালপাৰাৰ তিনিওটা সমষ্টিত জিকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।"
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ঢৌ এতিয়া ৰাজ্যৰ আকাশে-বতাহে । আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা পিছতে সামৰণি পৰিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিম ক্ষণৰ আগদিনা নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই । তেওঁৰ গৃহ সমষ্টি বৰক্ষেত্ৰীৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাৰ হৈ বৰখালাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ।
বৰক্ষেত্ৰীৰ বৰভাগৰ দেহৰকুছি দতৰা পঞ্চায়তৰ অধীনৰ বৰখালা পথাৰত হেলিকপ্টাৰেৰে অৱতৰণ কৰি তেওঁ ৰাইজক সম্বোধন কৰে । সভাত ভাষণ প্ৰসংগত কংগ্ৰেছ দলক ভিন্ন প্ৰসংগেৰে সমালোচনা আৰু কটাক্ষ কৰি ৯ এপ্ৰিলত হ'বলগা নিৰ্বাচনত সকলোকে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাৰায়ণ ডেকাক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাবলৈ আহ্বান জনায় ।
ইপিনে প্ৰচাৰ সভাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত এইবাৰ সমগ্ৰ অসমতেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি তেওঁ কয় । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নামনিৰ প্ৰায়বোৰ আসনেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ হাতলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰি দুই-এটা সমষ্টিত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি মত ব্যক্ত কৰে ।
আনহাতে, এইবাৰ নামনিৰ লগতে উজনিতো ভবাতকৈ অধিক আসন লাভ কৰাৰ লগতে যোৰহাটতো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি দিলীপ শইকীয়া নিশ্চিত । নামনিৰ নলবাৰী, ৰঙিয়া, কমলপুৰ, গুৱাহাটীৰ ৫ খন, গোৰেশ্বৰ, তামুলপুৰ আদিত বিজেপিৰ জয় একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলিও উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে, পৱন খেৰাৰ বিষ্ফোৰক অভিযোগক লৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই কয় যে পৱন খেৰা কংগ্ৰেছ দলৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নেতা । এজন অ' এছ ডি হিচাপে আছিল । পৱন খেৰাৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধী, গৌৰৱ গগৈয়ো এই ভিত্তিহীন মিছা প্ৰচাৰত জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে দিলীপ শইকীয়াই ।