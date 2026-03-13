পৰমা দাৰ ভাল কামৰ বিশ্লেষণ হৈ আছে : পৰমানন্দ ৰাজবংশী সন্দৰ্ভত ছিপাঝাৰত দিলীপ শইকীয়া

পৰমা দাৰ ভাল কামৰ বিশ্লেষণ হৈ আছে : পৰমানন্দ ৰাজবংশী সন্দৰ্ভত ছিপাঝাৰত দিলীপ শইকীয়া
পুনৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ ? দিলীপ শইকীয়াৰ এক মন্তব্যই আনন্দ দিছে পৰমা শিবিৰক ।
Published : March 13, 2026 at 8:38 AM IST
মঙলদৈ : "ছিপাঝাৰত পদুম ফুলিব, বাকী কথা নাই । ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী প্ৰাৰ্থী আছিল । মানুহে ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী বা দিলীপ শইকীয়াক ভোট নিদিয়ে, আমাৰ প্ৰতীকটো মূল, পদুমে পাব মোটামুটি এই দিশেৰে আগবাঢ়িছে । আমি পদুমক জিকাব লাগিব ।" এয়া লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য ।
বৰ্তমানৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী প্ৰসংগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "পৰমা দাই ভাল কাম কৰিছে, ভাল কামৰ বিশ্লেষণ হৈ আছে । আৰু যদি কিবা বেয়াও কৰিছে অহা পাঁচ বছৰত আৰু ভাল কাম কৰিব লাগিব । আজি সেইবুলি কোৱা নাই যে পৰমাদাৰ সকলো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে । যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় সমিটিয়ে তেওঁৰ নামটো নানে তেতিয়ালৈকে আমি ক'ব নোৱাৰো যে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে টিকট পোৱা বুলি । কেন্দ্ৰীয় সমিটিৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত যেতিয়া নামটো লিষ্টত ওলাব তেতিয়া মই ক'ব পাৰিম যে পৰমানন্দ ৰাজবংশী এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী ।"
অৰ্থাৎ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ দিনত ছিপাঝাৰ সমষ্টিত বহু উন্নয়ন হৈছে আৰু উন্নয়নৰ বাবে পুনৰ পাঁচ বছৰ বিধায়কগৰাকীক দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰকাৰন্তৰে পুনৰ ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়েই ছিপাঝাৰৰ প্ৰাৰ্থী বুলি দিলীপ শইকীয়াই ক'লে নেকি তাকে লৈ ছিপাঝাৰৰ নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ছিপাঝাৰত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি এছ অ' পি ডি-জি (SOPD-G) আঁচনিৰ অধীনত ছিপাঝাৰ সমজিলা কাৰ্যালয়ৰ মূল ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই । লগতে ছিপাঝাৰৰ জ্যোতি-বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধন কৰে দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়ই ।
বৃহস্পতিবাৰৰ এই কাৰ্যসূচীত বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক বসন্ত দাস, মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি শেৱালি গোস্বামী কলিতা, ছিপাঝাৰ সমজিলা আয়ুক্ত পাপৰি দাস, পদ্মশ্ৰী দ্ৰোণ ভূঞা, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দৰং জিলাৰ সভাপতি মকুন্দ ডেকা সমন্বিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে ।