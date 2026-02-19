ETV Bharat / politics

প্রিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে অসমলৈ অহা ইমৰাণ মাছুদ কোন ? ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে দিলে উত্তৰ

প্রিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ স্ক্রীণিং কমিটীৰ সদস্য হিচাপে অসমলৈ আহিছে ইমৰাণ মাছুদ, যাক লৈ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে বিতৰ্ক ।

State BJP
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মতে প্রিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে অসমলৈ অহা ইমৰাণ মাছুদ কোন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 7:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : "প্রিয়ংকা গান্ধীৰ লগত কংগ্ৰেছৰ স্ক্রীণিং কমিটীৰ সদস্য হিচাপে অসমলৈ অহা ইমৰাণ মাছুদ কোন ? এই ইমৰাণ মাছুদৰ মৌলবাদী ভূমিকাৰ বিষয়ে জনাৰ পিছত প্রতিগৰাকী দেশপ্রেমিক অসমীয়াই কংগ্রেছক ঘৃণাৰে ওপচাই পেলাব ।" এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ।

বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কার্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্র কমল কুমাৰ মেধিয়ে কংগ্ৰেছৰ স্ক্রীণিং কমিটীৰ সদস্য হিচাপে অসমৰ দায়িত্ব লোৱা ইমৰাণ মাছুদ সম্পর্কে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মতে প্রিয়ংকা গান্ধীৰ সৈতে অসমলৈ অহা ইমৰাণ মাছুদ কোন (ETV Bharat)

সংবাদমেলত কমল কুমাৰ মেধিয়ে কয়, "আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে সুদূৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ উগ্র ইছলামিক নেতাক অসমৰ দায়িত্ব অর্পণ কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ স্ক্রীণিং সমিতিৰ সদস্য হিচাপে কংগ্রেছে দায়িত্ব অর্পণ কৰা ইমৰাণ মাছুদ ধর্মীয় সংঘাত সৃষ্টিৰ বাবে উত্তৰ প্রদেশতে কুখ্যাত । তেনে এগৰাকী ব্যক্তিক অসমৰ দায়িত্ব অর্পণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত অসমক পুনৰ অশান্ত কৰাৰ কু-অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "২০১৪ চনৰ লোকসভা নির্বাচনৰ প্রাকক্ষণত ২৯ মার্চত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছাহাৰাণপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্রার্থী ইমৰাণ মাছুদে নির্বাচনী প্রচাৰ সভাত নৰেন্দ্র মোদীক টুকুৰা-টুকুৰকৈ কাটিম বুলি মন্তব্য কৰিছিল । ৪ শতাংশ মুছলমান থকা গুজৰাটৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৪২ শতাংশ মুছলমান থকা উত্তৰ প্রদেশত আক্রমণ অথবা হত্যা কৰিবলৈ ভয় নকৰে বুলি কৈছিল । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে নির্বাচনত ঘৃণা বিয়পোৱা ভাষণ দিয়াৰ বাবে ইমৰাণ মাছুদক জে'ললৈ প্রক্ষেপ কৰিছিল আৰু ২০১৪ ৰ নির্বাচনত মাছুদ পৰাজিত হৈছিল ।"

কমল কুমাৰ মেধিয়ে পুনৰ কয়, "ইমৰাণ মাছুদে ২০২৫ চনৰ ১২ নৱেম্বৰত দিল্লীৰ লালকিলাৰ সন্মুখত হোৱা আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণৰ বিস্ফোৰণকাৰীৰ পক্ষ লৈছিল । বোমা বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত ডাঃ উমৰ উন নবীৰ যাৰ আত্মঘাতী কাৰ বোমাত ১৪ গৰাকী নিৰীহ ভাৰতীয়ই প্রাণ হেৰুৱাইছিল সেইগৰাকী নবীৰ হৈ ওকালতি কৰি ইমৰাণ মাছুদে শিক্ষিত মুছলমান সন্ত্রাসবাদী হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছিল ।’’

মেধিয়ে পুনৰ কয়, ‘‘বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ পূর্বে এটি প'ডকাষ্টত ইমৰাণ মাছুদে হামাছৰ দৰে দুৰ্ধৰ্ষ আৰু নিৰ্মম সন্ত্রাসবাদীক ভাৰতবৰ্ষৰ বীৰ শ্বহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিঙৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল । শ্বহীদ ভগৎ সিঙে দেশমাতৃৰ বাবে যুঁজাৰ দৰে হামাছেও অখণ্ডতাৰ বাবে যুঁজ কৰা বুলি কৈ আমাৰ দেশৰ মহান বীৰগৰাকীক অপমান কৰিছিল । যি হামাছে ইজৰাইলৰ নিৰীহ জনতাক জন্তুৰ দৰে হত্যা কৰিছে ।‘‘

মেধিয়ে পুনৰ কয়, ‘‘আত্মঘাতী বোমা, নির্বিচাৰ গুলীবর্ষণ, মিছাইল আদিৰে ইজৰাইলৰ শিশু, মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্মম আক্রমণ চলাই হাজাৰ হাজাৰ জনক হত্যা কৰিছে, সেই কুখ্যাত হামাছ মাছুদৰ মতে ভগৎ সিঙৰ সমকক্ষ । নিজৰ দেশ মাতৃৰ বাবে প্রাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদ ভগৎ সিঙক হত্যাকাৰী সন্ত্রাসবাদীৰ সৈতে তুলনা কৰি মাছুদে দেশৰ সমগ্র স্বাধীনতা সেনানীক অপমানিত কৰিছে ।"

আন এক প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মেধিয়ে কয়, "যোৱা ২০২৫ চনৰ ৮ ডিচেম্বৰত 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰীয়া বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংসদত হোৱা আলোচনাৰ বিৰোধিতা কৰি ইমৰাণ মাছুদে 'বন্দে মাতৰম' গাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । ইমৰাণ মাছুদৰ ধর্মই আল্লাহৰ বাদে আন কাৰোৰে বন্দনা কৰাৰ অনুমতি নিদিয়ে বুলি কৈ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীতক অপমান কৰিছিল । সংবিধানৰ নামত শপত খোৱা জনপ্রতিনিধিগৰাকীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানকে নস্যাৎ কৰিছিল ।"

সংবাদমেলত মুখপাত্র কমল কুমাৰ মেধিয়ে কয়, "এনে এগৰাকী চৰম সাম্প্রদায়িক নেতাক তিনিচুকীয়া, ডিব্রুগড়, ধেমাজি, চৰাইদেউ, বিশ্বনাথ, ওদালগুৰি আদিৰ দৰে খিলঞ্জীয়া তথা ভাৰতীয়মূলৰ বাসিন্দা থকা জিলাৰ নির্বাচনী প্রার্থী বাচনিৰ দায়িত্ব অর্পণ কৰা হৈছে । গৌৰৱ গগৈ, ৰকিবুল হুছেইনৰ দৰে পাকিস্তানপন্থী নেতাই এতিয়া ইমৰাণ মাছুদৰ দৰে উগ্র ইছলামিক মৌলবাদী চিন্তাৰ নেতাক অসমলৈ আমদানি কৰি আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ কৰি অসমখনক দুৰ্বল কৰিবৰ বাবে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্র ৰচনা কৰিছে ।"

লগতে পঢ়ক :সকলোৰে সৈতে কথা পাতি আছো, শক্তিশালী লোকক যাতে টিকট দিব পাৰো তাৰ প্ৰয়াস কৰিছো : কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী

TAGGED:

PRIYANKA GANDHI
IMRAN MASOOD
ইটিভি ভাৰত অসম
PRIYANKA GANDHI ASSAM VISIT
STATE BJP ON IMRAN MASOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.