প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বিদেশত সন্মান লাভ কৰিলে সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰো: দিলীপ শইকীয়া

প্ৰধানমন্ত্রীয়ে বিদেশত সন্মান লাভ কৰিলে সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰো: দিলীপ শইকীয়া
শ্বহীদক্ষেত্রত প্ৰধানমন্ত্রীৰ ১২ বছৰীয়া বিশ্বাস, বিকাশ আৰু জনকল্যাণৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনী বিজেপিৰ ।
Published : June 16, 2026 at 4:30 PM IST
গুৱাহাটী: বিগত ১২ বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ বাবে কি কি কৰিলে আৰু বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত ভাৰতক কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেই বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিবলৈ বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী । আজিৰে পৰাই আৰম্ভ হৈছে এই কাৰ্যসূচী ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ১২ বছৰ বিশ্বাস, বিকাশ আৰু জনকল্যাণৰ এখন বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁওস্থিত শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত এই প্ৰদৰ্শনীৰ মঙলবাৰে শুভাৰম্ভ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।
প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "বিশ্বাস, বিকাশ আৰু জনকল্যাণৰ মূলমন্ত্ৰৰে যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিগত ১২ বছৰত দেশত সাধিত হোৱা ঐতিহাসিক আৰু অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন, জনকল্যাণমূলক আঁচনি আৰু সুশাসনৰ বিভিন্ন দিশ এই প্ৰদৰ্শনীত সজীৱভাৱে উপস্থাপন কৰা হৈছে । ৰাইজৰ বাবে বিগত ১২ বছৰে কি কি কাৰ্য সম্পাদন কৰিলে আৰু কিদৰে ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বৰ বুকুত এখন শক্তিশালী, স্বাৱলম্বী আৰু স্বাভিমানী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ কিছু প্ৰদৰ্শনী হিচাপে ৰাইজৰ আগলৈ আগবঢ়াইছো ।"
বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "শেহতীয়াভাৱে শ্লোভাকিয়াৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে । এনেকুৱা সন্মান যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্রীয়ে পাই তেতিয়া আমি ভাৰতীয় হিচাপে সকলোৱে গৌৰৱ আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰো ।"
এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি তপন দাসকে ধৰি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, কাৰ্যকৰ্তা আৰু ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰে । তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই প্ৰদৰ্শনী দলীয় কাৰ্যকৰ্তা, শুভাকাংক্ষী আৰু সচেতন নাগৰিকক পৰিদৰ্শন কৰি উন্নয়নৰ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:যোৰহাটত বিজেপিৰ প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সন্মিলন: মোদীৰ নেতৃত্বৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ নেতৃবৰ্গ
শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাক সামৰি বিজেপিৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা
ৰাজ্যিক বাজেটৰ পূৰ্বে ৰাজহ সংগ্ৰহ শক্তিশালী কৰাত গুৰুত্ব বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ