শনিবাৰে গুৱাহাটী-ঢেকীয়াজুলি-নলবাৰীত অমিত শ্বাহ, আহি আছে ৰাজনাথ সিং-ফাড়নাভিছ-খাৰ্গেও

শনিবাৰে গুৱাহাটী-ঢেকীয়াজুলি-নলবাৰীত অমিত শ্বাহ, আহি আছে ৰাজনাথ সিং-ফাড়নাভিছ-খাৰ্গেও
মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে ৷
Published : March 27, 2026 at 9:24 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যজুৰি তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । আগমন ঘটিছে বিভিন্ন দলৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ । শনিবাৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ ৷ বিয়লিৰ ভাগত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকী গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব ।
বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে গৈ সন্ধিয়া ৫ বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকী আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হ’ব ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে শনিবাৰে সন্ধিয়া মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বিশাল ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব । আৰ্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা সন্ধিয়া ৫.০৫ বজাত ৰোড শ্ব' উলিওৱা হ'ব । নেপালী মন্দিৰলৈ এই বিশাল ৰোড শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে এই বিশাল ৰোড শ্ব'ৰ যোগেদি নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাব ।
এই ৰোড শ্ব'ৰ পাছত অমিত শ্বাহে হোটেল তাজ ভিভান্তাত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰে বৈঠকত মিলিত হ’ব । নিশাটো গুৱাহাটীত কটাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকী দেওবাৰে পুৱা ১০.৩০ বজাত খানাপাৰাৰ অস্থায়ী হেলিপেডৰ পৰা ঢেকীয়াজুলি অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । ১১.০৫ বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে ঢেকীয়াজুলি টি ইষ্টেট ফুটবল খেলপথাৰত এখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰিব । ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহলৰ হৈ তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব ।
ইয়াৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে নলবাৰীলৈ আহিব । ১২.৪৫ বজাত তেওঁ চামতা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সম্বোধন কৰিব । শ্বাহে টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনৰ ২.১০ বজাত গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰলৈ আহিব আৰু তাৰ পৰাই দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ।
আনহাতে, ৩১ মাৰ্চত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিং । পুৱা ১০.১০ বজাত মন্ত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ তাৰ পৰাই হেলিকপ্টাৰযোগে তেজপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । দিনৰ ১১.৪০ বজাত ৰাজনাথ সিঙে তেজপুৰৰ কলেজিয়েট ফিল্ডত মিত্রদল অগপৰ প্ৰাৰ্থী পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব । তাৰ পিছত তেওঁ দিনৰ ২.২০ বজাত বালিজানৰ বালিজান বাগিচা খেলপথাৰত আয়োজন কৰা প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রীগৰাকীয়ে দেৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মৃদুল কুমাৰ দত্তৰ হৈও প্ৰচাৰ চলাব । নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ শেষ কৰি সন্ধিয়া ৫ বজাত গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ।
ইফালে একেটা দিনতে অৰ্থাৎ ৩১ মাৰ্চত অসমলৈ আহিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্রী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাভিছ । সিদিনা পুৱা ৯.১০ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব । পুৱা ১০.৩০ বজাত তেওঁ যোৰহাট অভিমুখে ৰাওনা হৈ ১১.১৫ বজাত যোৰহাটৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ব । দিনৰ ১১.৪০ বজাত যোৰহাটৰ ট্ৰাক ষ্টেণ্ডত আয়োজন কৰা বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ যোৰহাটৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব ।
তাৰ পিছত যোৰহাটৰ পৰা হেলিকপ্টাৰযোগে ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰলৈ যাব । দিনৰ ১২.৩০ বজাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ জালান নগৰ ৰিফিউজি এম ই স্কুলৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব । ইয়াৰ পিছত বিয়লি ৪.১৫ বজাত মোহনবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে মুম্বাই অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ২৯ মাৰ্চত লখিমপুৰলৈ আহিব ৷ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লখিমপুৰ বিমানবন্দৰত নামি পোনে পোনে যাব ৰঙানদীলৈ ৷ ৰঙানদীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত একেদিনাই উভতিব নতুন দিল্লীলৈ ৷ সম্প্ৰতি ৰঙানদীত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত খাউণ্ডে ৷
লগতে পঢ়ক: অসমত অসমীয়াৰ দাদাগিৰি নচলাই আমি আজমলৰ দাদাগিৰি চলিবলৈ দিম নেকি ? দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ হুংকাৰ