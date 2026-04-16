সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ষ্টেলিন; বিধেয়কৰ প্ৰতিলিপি দাহ, ক'লা পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিবাদ

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ষ্টেলিন; বিধেয়কৰ প্ৰতিলিপি দাহ, ক'লা পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিবাদ
এটা X পোষ্টত ষ্টেলিনে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনক ‘তামিলসকলক নিজৰ মাটিত শৰণাৰ্থীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ক’লা আইন’ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
Published : April 16, 2026 at 10:55 AM IST
নতুন দিল্লী : বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশন । এই অধিৱেশনখন বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এফালে শাসকীয় এনডিএ মিত্ৰজোঁটে এই অধিৱেশন সফল কৰিবলৈ সকলো সদস্যৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক কৰি হুইপ জাৰি কৰিছে । আনহাতে, বিৰোধী দলসমূহে ইয়াক চৰকাৰৰ এক হঠকাৰী পদক্ষেপ হিচাপে সমালোচনা কৰিছে । কিয়নো এই অধিৱেশনতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ লগে লগে দেশজুৰি সমষ্টি পুনঃ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনো উত্থাপন কৰাৰ বাবে আগবাঢ়িছে । এই সমষ্টি পুনঃ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক লৈ বিৰোধী দলসমূহ ক্ষুণ্ণ হৈছে ।
সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰে । উল্লেখ্য যে ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টিসমূহৰ জনসংখ্যাভিত্তিক পুনৰীক্ষণৰ সৈতে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰ আগবাঢ়িছে ।
#Delimitation: தமிழ்நாடெங்கும் எதிர்ப்புத் #தீ_பரவட்டும்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) April 16, 2026
பாசிச பா.ஜ.க.வின் ஆணவம் வீழட்டும்!
🔥 அன்று, தமிழ்நாட்டில் பற்றத் தொடங்கிய இந்தி எதிர்ப்புத் தீ டெல்லியைச் சுட்டெரித்தது. டெல்லி பணிந்த பின்பே எங்கள் தீ தணிந்தது!
🔥 இன்று, தமிழரைச் சொந்த நாட்டில் அகதிகளாக்கும்… pic.twitter.com/aSsOLN7K6J
পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগা অধিৱেশনত চৰকাৰে নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩ (মহিলা সংৰক্ষণ আইন) কাৰ্যকৰী কৰাৰ সৈতে জড়িত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু প্ৰস্তাৱিত সাংবিধানিক সংশোধনীৰ বিধেয়ক দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
আনহাতে, ষ্টেলিনে ৰাজ্যজুৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণবিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ ক’লা পতাকাও উত্তোলন কৰে ।
"সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ : সমগ্ৰ তামিলনাডুত প্ৰতিৰোধ বিয়পি যাওক । ফেচিষ্ট বিজেপিৰ অহংকাৰ পতন হওক । এটা সময়ত তামিলনাডুত জ্বলি থকা হিন্দীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ জুয়ে দিল্লীক জ্বলাইছিল । দিল্লীয়ে হাৰ মনাৰ পিছতহে আমাৰ জুইৰ উত্তাপ কমি আহিছিল । আজি মই তামিলসকলক নিজৰ মাটিতে শৰণাৰ্থীলৈ পৰিণত কৰা ক'লা আইনখনৰ প্ৰতিলিপি জ্বলাই আন এক জুই জ্বলাই দিছোঁ । এই জুয়ো দ্ৰাবিড় ভূমিত বিয়পি পৰিব । ই বিজেপিৰ অহংকাৰক বশ কৰিব ।" X পোষ্টত ষ্টেলিনে কয় ।
প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ সমালোচনা দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰই নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম, ২০২৩ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে সংশোধনী বিধেয়কৰ খচৰা অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে এই সমালোচনা অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ।
নিৰ্বাচনৰ বতৰৰ মাজতে এক বিশেষ সংসদৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰিবলৈ চৰকাৰে খৰখেদা কৰাক লৈও বিৰোধীয়ে আপত্তি প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভা আৰু লোকসভাৰ আকাৰ আৰু গঠন সলনি কৰাৰ লক্ষ্যৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ৰ প্ৰতিবাদত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক’লা পোছাকো পৰিধান কৰে ।
ইফালে তামিলনাডুৰ মন্ত্ৰী অনবিল মহেশ পয়্যামোঝিৰ তিৰুচিৰাপল্লীৰ থেন্নুৰস্থিত বাসগৃহতো ক’লা পতাকা উৰুৱাই প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
বুধবাৰে ষ্টেলিনে প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে তামিলনাডুৰ অধিকাৰৰ বাবে সামূহিক সংগ্ৰাম বুলি অভিহিত কৰা সংগ্ৰামত একত্ৰিত হ’বলৈ আহ্বান জনাই ৰাজ্যজুৰি ক’লা পতাকা প্ৰদৰ্শনৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে ।
উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৯ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহিলা সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰ বাবে ২০২৩ চনৰ আইনখনৰ সংশোধনী আৰু ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ পৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক আঁতৰাই আনিবলৈ সাংবিধানিক সংশোধনী আনিব বিচাৰিছে । নিম্ন সদনৰ আসনৰ সংখ্যা ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৰাজ্যসমূহৰ বাবে ৮১৫ খন আসন আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহৰ বাবে বাকী ৩৫ খন আসনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে । বৰ্তমান লোকসভাৰ আসন সংখ্যা হৈছে ৫৪৩ খন ।