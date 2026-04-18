২৪ এপ্ৰিলত বিহাৰৰ 'সম্ৰাট'ৰ অগ্নিপৰীক্ষা
সম্ৰাট চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বিহাৰৰ এনডিএ চৰকাৰ বিধানসভাত আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।
Published : April 18, 2026 at 7:42 PM IST
পাটনা : বিহাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে ইতিমধ্যে শপতগ্ৰহণ কৰিছে । যোৱা ১৫ এপ্ৰিলত লোকভৱনত ৫৭ বছৰীয়া বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লয় । ২০০৫ চনৰ পৰা প্ৰায় ২০ বছৰ শাসন কৰা জনতা দল (ইউনাইটেড)ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ পিছত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লয় । অৱশ্যে ২৪ এপ্ৰিলত সম্ৰাট চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বিহাৰৰ এনডিএ চৰকাৰৰ অগ্নিপৰীক্ষা হ'ব । কিয়নো চৰকাৰখনে বিধানসভাত আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব । অৱশ্যে বিভিন্ন দলৰ শক্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব যেন অনুমান কৰিব পাৰি ।
ইফালে সম্ৰাট চৌধুৰীৰ লগতে জেডিইউৰ প্ৰবীণ নেতা বিজয় কুমাৰ চৌধুৰী আৰু বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ যাদৱেও উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । চৰকাৰৰ ৪৭ টা বিভাগ তিনিওগৰাকী নেতাৰ হাততে আছে । সম্ৰাটৰ হাতত আছে ২৯ টা বিভাগ, বিজয়ৰ ১০ টা আৰু বিজেন্দ্ৰৰ হাতত আছে ৮ টা বিভাগ । পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
২৪৩ জনীয়া বিধানসভাত এনডিএৰ ২০১ গৰাকী বিধায়ক থকাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দলৰ ৪১ গৰাকী বিধায়ক আছে । ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে বাংকিপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছৰে পৰা এখন আসন খালী হৈ আছে ।
এনডিএৰ শক্তিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বিধানসভাত ৮৮ খন আসনেৰে বিজেপি সৰ্ববৃহৎ দল, তাৰ পিছতে ৮৫ খন আসনৰে জেডিইউ । লোক জনশক্তি পাৰ্টী (ৰাম বিলাস)ৰ ১৯ খন, হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চাৰ (চেকুলাৰ) ৫ খন, ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চাৰ ৪ খন আসন ।
বিৰোধী দলৰ ভিতৰত আৰজেডিৰ ২৫, কংগ্ৰেছৰ ৬, আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এআইএমআইএমৰ ৫, চিপিআইএমএল ২, চিপিআই, বহুজন সমাজ পাৰ্টী আৰু ইণ্ডিয়ান ইনক্লুছিভ পাৰ্টিৰ এজনকৈ বিধায়ক আছে ।
সূত্ৰই জনোৱা মতে বিহাৰ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন ২৪ এপ্ৰিলৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । য'ত সম্ৰাটে আস্থা ভোট বিচাৰিব । যদিও সংবিধানে আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কোনো বিধিগত সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই, তথাপিও আগতীয়াকৈ উপলব্ধ সুযোগত ৰাজ্যপালে বিবেচনা কৰি তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে । সংবিধানৰ ১৬৩ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিধানসভাৰ অধিৱেশন নহ'লে অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যপালৰ আস্থা ভোটৰ আহ্বান জনোৱাৰ ক্ষমতা আছে ।
