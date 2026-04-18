২৪ এপ্ৰিলত বিহাৰৰ 'সম্ৰাট'ৰ অগ্নিপৰীক্ষা

সম্ৰাট চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বিহাৰৰ এনডিএ চৰকাৰ বিধানসভাত আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary, along with JD(U) chief and former CM Nitish Kumar, in Patna on April 18
সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু নীতিশ কুমাৰ (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 18, 2026 at 7:42 PM IST

পাটনা : বিহাৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সম্ৰাট চৌধুৰীয়ে ইতিমধ্যে শপতগ্ৰহণ কৰিছে । যোৱা ১৫ এপ্ৰিলত লোকভৱনত ৫৭ বছৰীয়া বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লয় । ২০০৫ চনৰ পৰা প্ৰায় ২০ বছৰ শাসন কৰা জনতা দল (ইউনাইটেড)ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ পিছত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লয় । অৱশ্যে ২৪ এপ্ৰিলত সম্ৰাট চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বিহাৰৰ এনডিএ চৰকাৰৰ অগ্নিপৰীক্ষা হ'ব । কিয়নো চৰকাৰখনে বিধানসভাত আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব । অৱশ্যে বিভিন্ন দলৰ শক্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব যেন অনুমান কৰিব পাৰি ।

ইফালে সম্ৰাট চৌধুৰীৰ লগতে জেডিইউৰ প্ৰবীণ নেতা বিজয় কুমাৰ চৌধুৰী আৰু বিজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ যাদৱেও উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰে । চৰকাৰৰ ৪৭ টা বিভাগ তিনিওগৰাকী নেতাৰ হাততে আছে । সম্ৰাটৰ হাতত আছে ২৯ টা বিভাগ, বিজয়ৰ ১০ টা আৰু বিজেন্দ্ৰৰ হাতত আছে ৮ টা বিভাগ । পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ সম্ভাৱনা আছে ।

২৪৩ জনীয়া বিধানসভাত এনডিএৰ ২০১ গৰাকী বিধায়ক থকাৰ বিপৰীতে বিৰোধী দলৰ ৪১ গৰাকী বিধায়ক আছে । ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনে বাংকিপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছৰে পৰা এখন আসন খালী হৈ আছে ।

এনডিএৰ শক্তিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বিধানসভাত ৮৮ খন আসনেৰে বিজেপি সৰ্ববৃহৎ দল, তাৰ পিছতে ৮৫ খন আসনৰে জেডিইউ । লোক জনশক্তি পাৰ্টী (ৰাম বিলাস)ৰ ১৯ খন, হিন্দুস্তানী আৱাম মৰ্চাৰ (চেকুলাৰ) ৫ খন, ৰাষ্ট্ৰীয় লোক মৰ্চাৰ ৪ খন আসন ।

বিৰোধী দলৰ ভিতৰত আৰজেডিৰ ২৫, কংগ্ৰেছৰ ৬, আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ এআইএমআইএমৰ ৫, চিপিআইএমএল ২, চিপিআই, বহুজন সমাজ পাৰ্টী আৰু ইণ্ডিয়ান ইনক্লুছিভ পাৰ্টিৰ এজনকৈ বিধায়ক আছে ।

সূত্ৰই জনোৱা মতে বিহাৰ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন ২৪ এপ্ৰিলৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব । য'ত সম্ৰাটে আস্থা ভোট বিচাৰিব । যদিও সংবিধানে আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কোনো বিধিগত সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই, তথাপিও আগতীয়াকৈ উপলব্ধ সুযোগত ৰাজ্যপালে বিবেচনা কৰি তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে । সংবিধানৰ ১৬৩ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিধানসভাৰ অধিৱেশন নহ'লে অধিৱেশন আহ্বান কৰাৰ লগতে ৰাজ্যপালৰ আস্থা ভোটৰ আহ্বান জনোৱাৰ ক্ষমতা আছে ।

