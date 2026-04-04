দিল্লীত নহয়, অসম বিধানসভাত থাকি ৰাজ্যৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী প্ৰমোদ বড়ো
ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ৷
Published : April 4, 2026 at 2:55 PM IST
ওদালগুৰি : বৰ্তমান ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । প্ৰতিটো দলে নিজা নিজা প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ কাৰ্য তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । বিভিন্ন আশ্বাস, বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলিছে ।
আনহাতে, এইবাৰ বিটিআৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এক সুকীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে । ইউপিপিএলৰ সৈতে মিত্ৰতা ছেদ কৰি বিজেপিয়ে বিপিএফৰ সৈতে নতুনকৈ মিত্ৰজোঁট গঢ়ি তোলাৰ পিছতে নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সৃষ্টি হৈছে ।
ইফালে প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত হোৱাৰ পিছতো পুনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটোৱে আন এক টুইষ্ট আনিছে । এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউপিপিএলে বিটিআৰৰ ১৫টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি আগন্তুক অসম বিধানসভাত কিংমেকাৰ হোৱাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে । তেনে ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি তথা তামুলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োৰ ওপৰত বৰ্তমান সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ।
এই নিৰ্বাচনী পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইউপিপিএলৰ ৰণনীতি আৰু আগন্তুক ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ ইউপিপিএলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ ।
প্ৰমোদ বড়োৱে কয় যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনক তেওঁলোকৰ দলে গণতন্ত্ৰৰ 'উৎসৱ' হিচাপে লৈ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আগবাঢ়ি আছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে কোনো বৃহৎ ধৰণৰ অশান্তি বা বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই ।
নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে আগবাঢ়িছে যদিও ওদালগুৰি সমষ্টিত কিছুমান অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি তেওঁ অভিযোগ তোলে । প্ৰমোদ বড়োৰ মতে, “ওদালগুৰিত কিছুমান অপজিচনৰ পৰা গাড়ী ভঙা আদি ঘটনাৰে আতংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা হৈছে । কোকৰাঝাৰ সদৰ সমষ্টিতো কিছুমান ডেকা-যুৱকে গাড়ী লৈ ঘূৰি আতংক সৃষ্টিৰ চেষ্টা কৰিছে । তথাপি সামগ্ৰিকভাৱে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক ।"
ৰাইজৰ পৰা ভাল সহায়-সমৰ্থন লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে বড়োলেণ্ডত ইউপিপিএল চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছিল । এতিয়া বহু ৰাইজে পুনৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ বিচাৰে বুলি তেওঁ দাবী কৰে ।
ইউপিপিএল দলৰ গঠন সন্দৰ্ভত তেওঁ স্পষ্ট কৰি কয় যে ২০১৫ চনত ইউ জি ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত অশান্ত বড়োলেণ্ডত শান্তি আৰু গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবলৈ দলটো গঠন কৰা হৈছিল । ২০২০ চনত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত পাঁচ বছৰ ধৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে শাসন চলোৱা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
জনগোষ্ঠীয় সমস্যাৰ প্ৰসংগত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "অসমত বহু ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আজিও নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছে ।" তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰতত ১২০০ৰো অধিক ভাষা থাকিলেও মাত্ৰ ২২টা ভাষাই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু অতি কম ভাষাতহে মাতৃভাষাত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ।
তেওঁৰ মতে, "বহু জনগোষ্ঠীয়ে ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব নাপোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমস্যা আলোচনা কৰাই নহয় । সেইবাবে এইসকল জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা, ভাষা-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু আত্মসন্মান নিশ্চিত কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।"
প্ৰমোদ বড়োৱে কয় যে তেওঁলোকৰ দলে বড়োলেণ্ডত ২৬টা জনগোষ্ঠীৰ বাবে ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰস্তুত কৰি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । আগন্তুক সময়ত বিধানসভালৈ গৈ অসমৰ ১৪৬টা জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ।
আনহাতে, বৰ্তমানৰ বিটিচি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়, "এই চৰকাৰৰ কোনো স্পষ্ট মিছন বা ভিজন নাই আৰু কেৱল ক্ষমতা লাভ কৰি জনসাধাৰণক ভয়-ভাবুকি দিয়াৰ ৰাজনীতি চলাই আছে ।"
পৰিশেষত তেওঁ কয় যে তেওঁলোক যদি বিধানসভাত ১০-১২ জন বিধায়ক লৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, তেন্তে চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন দিয়াৰ আগতে জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ দৰে মূল বিষয়সমূহ চৰ্ত হিচাপে আগবঢ়াব ।
তেওঁ কয়, "এইবাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ দল বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ আহিলে যি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব তেওঁলোকক চৰ্তসাপেক্ষে সমৰ্থন আগবঢ়াম । কাৰণ অসমত জনগোষ্ঠীৰ মাজত কাম কৰিব লাগিব ।"
প্ৰমোদ বড়োৱে স্পষ্ট কৰি কয় যে তেওঁ দিল্লীত নহয়, অসম বিধানসভাত থাকি ৰাজ্যৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী ।