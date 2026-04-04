মহিলা হিচাপে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলগা হয়: এইবাৰ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবনে পল্লৱী শইকীয়াই

প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ দৰে লোভনীয় বৃত্তি ত্যাগ কৰি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ । কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে দলে । নিৰ্দলীয় হিচাপে কি পৰিকল্পনা পল্লৱী শইকীয়াৰ ?

Pallabi Saikia
এইবাৰ তেজপুৰত নিজকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবনে পল্লৱী শইকীয়াই
Published : April 4, 2026 at 10:20 PM IST

তেজপুৰ : তেজপুৰ বিধনসভা সমষ্টি । অসমৰ ১২৬টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা অতি সন্মানীয় সমষ্টি । এই সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল পল্লৱী শইকীয়া । কিন্তু অৱশেষত দলে তেওঁক বঞ্চিত কৰে টিকটৰ পৰা । কিয়নো এই সমষ্টিটো এইবাৰ কংগ্ৰেছে প্ৰদান কৰে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ দল ৰাইজৰ দলক । ইয়াৰ পিছতে আত্মসন্মানত আঘাত লাগি নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে পল্লৱী শইকীয়া ।

প্ৰশাসনীয় বিষয়াৰ পৰা সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ পল্লৱী শইকীয়া

অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ প্ৰশাসনিক বিষয়া হৈছিল পল্লৱী শইকীয়া । ১৩ বছৰ অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল পল্লৱী শইকীয়াই । কিন্তু প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লোভনীয় বৃত্তি ত্যাগ কৰি সক্ৰিয় ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি দিয়ে তেওঁ । ১৩ বছৰীয়া চাকৰি জীৱন ত্যাগ কৰি ৰাইজৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংস্পৰ্শত থাকি তেওঁলোকৰ সেৱাৰ বাবে ৰাজনীতিত যোগ দিয়ে পল্লৱী শইকীয়াই । তাৰ বাবে বাছনি কৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক ।

এইবাৰ তেজপুৰত নিজকে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিবনে পল্লৱী শইকীয়াই (ETV Bharat Assam)

ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণৰ পিছত তেওঁ ৰাইজৰ মাজত সোমাই সমষ্টিটোৰ মানুহৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ উমান লোৱাৰ চেষ্টা কৰে । দল তথা সমষ্টিবাসীৰ স্বাৰ্থত নিজকে সম্পূৰ্ণ সমৰ্পণ কৰে । তাৰ মাজতে আহিল নিৰ্বাচন । আশা আছিল এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ যাব । কিন্তু এক দলীয় সিদ্ধান্তৰ বাবে তেওঁৰ সেই সপোন মৰহি যায় । ফলত তেওঁৰ একাংশ সমৰ্থকৰ সমৰ্থন আৰু স্বাভিমানৰ বাবে নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ মন মেলে । বৰ্তমান তেওঁ তেজপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী । চলাই গৈছে নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ।

নিৰ্বাচনী পৰিৱেশত এক উল্লেখযোগ্য নাম পল্লৱী শইকীয়া

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ লগত হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত পল্লৱী শইকীয়াই চৰকাৰী চাকৰি এৰি ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ হকে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱালৈকে সকলো কথা অকপটে প্ৰকাশ কৰে ।

প্ৰচাৰৰ প্ৰস্তুতি আৰু অভিজ্ঞতা

পল্লৱী শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়ে, "নিৰ্বাচনৰ সময়সীমা অতি সীমিত হোৱাৰ বাবে সকলো অঞ্চলত সম্পূৰ্ণকৈ প্ৰচাৰ চলাব পৰা নাই যদিও আমাৰ টীমে এক শক্তিশালী নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিছে । তেজপুৰৰ বহু অঞ্চলত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ সৈতে যোগাযোগ বজাই ৰাখিছোঁ ।"

তেওঁৰ মতে, “জীৱনত এবাৰ হ’লেও নিজৰ সপোন পূৰণৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে । চাকৰি এৰি দিয়া সিদ্ধান্তটো আৰ্থিকভাৱে চেলেঞ্জিং আছিল যদিও পৰিয়ালৰ সহায় আৰু নিজৰ আত্মবিশ্বাসে মোক আগবঢ়াই নিছে ।"

কংগ্ৰেছৰ পৰা নিৰ্দলীয়লৈ

কংগ্ৰেছ দলে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰাৰ পিছত পল্লৱী শইকীয়াই নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ৰাইজৰ সমৰ্থনেই মোৰ মুখ্য শক্তি আৰু সেই সমৰ্থনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সিদ্ধান্ত লওঁ ।"

ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া

তেজপুৰত বিৰোধী শক্তিসমূহৰ মাজত ৰাজনৈতিক ককৰ্থনা চলি থাকিলেও পল্লৱী শইকীয়াই ইতিবাচক ৰাজনীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ কয় যে ব্যক্তিগত আক্ৰমণ বা নেতিবাচক প্ৰচাৰৰ ঠাইত ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানেই মূল লক্ষ্য ।

পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈ দিয়া মন্তব্যৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া জনাই তেওঁ কয়, "তেজপুৰত আচলতে এনে ধৰণৰ কথা নাই । তেজপুৰত আমি কেতিয়াও কাকো বেয়া বুলি নকওঁ— আমি ডাঙৰক সন্মান কৰোঁ আৰু সৰুক মৰম কৰোঁ । তেজপুৰৰ বিষয়ে সকলোৰে জ্ঞান আছে, অসমীয়ায়ো ভালদৰে জানে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাওঁতে, যেতিয়া ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰ দেখা পাইছিলোঁ, তেতিয়া নিজে গৈ তেখেতক লগ কৰিছিলোঁ । তাৰ আগতেও নমিনেচন দিয়াৰ সময়ত তেখেতক চাবলৈ গৈছিলোঁ । সেইকাৰণে এই ধৰণৰ আচৰণ আমাৰ সংস্কৃতিত নাই । কিয়নো মই আগৰে পৰা এনে মূল্যবোধেৰে ডাঙৰ হৈছোঁ । কিন্তু এই বক্তব্যৰ ফলত তেজপুৰত যথেষ্ট সমালোচনাৰ সৃষ্টি হৈছে ।"

যুঁজ কাৰ লগত

এইবাৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ এটা শ্লোগান হৈছে— 'যুঁজ এখন হ’ব' । কিন্তু তেজপুৰত এই যুঁজ কাৰ সৈতে হ’ব ? সেই বিষয়ে তেওঁ স্পষ্ট নহয় বুলি উল্লেখ কৰে । বিশেষকৈ তেজপুৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সকলোৰে ধাৰণা হৈছে যে এই যুঁজখন হয়তো পৃথ্বীৰাজ ৰাভা আৰু তেওঁৰ মাজতেই হ’ব ।

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অলকদা এজন ভাল ব্যক্তি হ’লেও তেওঁ তেজপুৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা নহয়; তেওঁ বৰচলাৰ পৰা আহিছে আৰু মাত্ৰ দহ দিনহে হৈছে তেজপুৰত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কাম কৰা । আগতে তেওঁ বৰচলাত কাম কৰি আছিল । তেনে অৱস্থাত তেজপুৰৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰাটো দহ দিনৰ ভিতৰত সহজ নহয় ।"

তেওঁ দাবী কৰে যে তেজপুৰৰ ৰাইজৰ সৈতে তেওঁ চাৰি বছৰৰ ভিতৰত এটা গভীৰ সম্পৰ্ক আৰু বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিছে । সেই বন্ধুত্ব দহ দিনৰ ভিতৰত মচি পেলাই আন এজন ব্যক্তিয়ে ৰাইজৰ আস্থা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ নাভাবে ।

মহিলাৰ সংগ্ৰামৰ কথা

নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত তেওঁ কয়, "মহিলা হিচাপে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিজকে প্ৰমাণ কৰিবলগা হয় ।" এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ 'সতী-সাবিত্ৰী'ৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয় যে সমাজে মহিলাক সদায় পৰীক্ষাৰ মাজেৰে যাবলৈ বাধ্য কৰায় ।

জয়ী হ’লে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া কামসমূহ

পল্লৱী শইকীয়াই তেজপুৰৰ উন্নয়নৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ উল্লেখ কৰে । তাৰ ভিতৰত আছে উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থা (হাৰ্ট এটেক বা ষ্ট্ৰ'কৰ দৰে জৰুৰী চিকিৎসা সুবিধা), নৱপ্ৰজন্মক উদ্যোগী কৰি তোলা, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰু বস্ত্ৰ খণ্ডৰ উন্নয়ন, তেজপুৰত এখন সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ।

পল্লৱী শইকীয়াৰ এই নিৰ্বাচনী যাত্ৰা কেৱল ৰাজনীতি নহয়, ই এক ব্যক্তিগত সাহস, সপোন আৰু সমাজৰ বাবে কাম কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা । এতিয়া লক্ষ্য— ৰাইজৰ আস্থা লাভ কৰি তেজপুৰৰ উন্নয়নৰ পথত আগবঢ়া ।

লগতে পঢ়ক :দিল্লীত নহয়, অসম বিধানসভাত থাকি ৰাজ্যৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী প্ৰমোদ বড়ো
লগতে পঢ়ক :সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন জয়েৰে চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে, গৌৰৱ গগৈ হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী: ৰিপুণ বৰা

