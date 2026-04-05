মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য সমষ্টিটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন: জয়লাভত দৃঢ় বিশ্বাসী পৃথ্বীৰাজ ৰাভা

"আমাৰ লক্ষ্য হৈছে অধিক ভোট লাভ কৰি জয়ী হোৱা । ই কোনো ব্যক্তিগত প্ৰতিযোগিতা নহয়, বৰঞ্চ দলগত জয়ৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা ।" পৃথ্বীৰাজ ৰাভা ।

AGP candidate Prithiraj Rabha
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 7:54 PM IST

তেজপুৰ : তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ অধিক উষ্ণ হৈ উঠিছে । অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । ঘৰে ঘৰে জনসংযোগ অভিযান, মণ্ডলভিত্তিক বৈঠক আৰু উন্নয়নমূলক প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজৰ মাজত সমৰ্থন সংগ্ৰহত নামিছে তেওঁ ।

ই টিভি ভাৰতৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অগপ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই সমষ্টিটোৰ ভৱিষ্যৎ উন্নয়ন, ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আৰু বিৰোধী সমালোচনাৰ প্ৰসংগত প্ৰকাশ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মতামত ।

দৃঢ় বিশ্বাসী পৃথ্বীৰাজ ৰাভা

"আচলতে এইবাৰ মই তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অসম গণ পৰিষদ (অগপ) আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট লাভ কৰিছোঁ । টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে মই দুয়োটা দলৰ কাৰ্যকৰ্তা, বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তিনিটা মণ্ডলৰ সভাপতি আৰু অগপৰ নেতৃত্বৰ সৈতে বিশদ আলোচনা কৰিছোঁ ।" পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই কয় ।

ধাৰাবাহিক বৈঠক আৰু গণসংযোগ অভিযান

তেওঁ লগতে কয়, "আমি ইতিমধ্যে মণ্ডলভিত্তিক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ ৰাইজৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছোঁ । গাঁও পঞ্চায়তসমূহত কি ধৰণৰ উন্নয়ন কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিছোঁ । গাঁও আৰু চহৰ দুয়োটা মণ্ডলতে আমি বিগত কিছুদিন ধৰি ধাৰাবাহিক বৈঠক আৰু জনসংযোগ অভিযান চলাই আছোঁ । মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে বহুদিনৰ পৰা থকা সম্পৰ্কৰ বাবে বহু মানুহে নিজে আহি মোক সমৰ্থন জনাইছে ।"

পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা আছে

জনসাধাৰণৰ ওপৰত থকা দৃঢ় আস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁলোকে কৈছে, আপুনি নাহিলেও সমস্যা নাই, আমি আপোনাৰ লগতেই আছোঁ । এই সমৰ্থনে মোক আৰু অধিক উৎসাহিত কৰিছে ।"

তেওঁ কয়, "নির্বাচনী প্ৰচাৰৰ অংশ হিচাপে আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিশেষকৈ পাণচিতাৰ দৰে ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্ৰসমূহত সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ । এইবোৰে মানসিকভাৱে ৰাইজৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰে ।"

অখিল গগৈৰ বিৰূপ সমালোচনাৰ ওপৰত মন্তব্য

শেহতীয়াভাৱে তেজপুৰত অখিল গগৈয়ে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ ওপৰত কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অপ্ৰিয় মন্তব্য কৰা উচিত নহয় । শেহতীয়াকৈ ৰাইজৰ দলৰ এজন নেতাই মোক লৈ কৰা কিছু মন্তব্য দুখজনক । এনে মন্তব্যই কেৱল ৰাজনীতিতে নহয়, সমাজতো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় । মই এইধৰণৰ আচৰণক সমৰ্থন নকৰোঁ ।"

বিজেপি-এজিপিৰ সু-সমন্বয় আছে

আনহাতে, এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰা কেনেধৰণৰ সহযোগিতা লাভ কৰিছে বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "তেজপুৰ সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সম্পূৰ্ণ একত্ৰিত হৈ কাম কৰি আছে । আমি মিত্ৰজোঁট হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আৰু সকলো কাৰ্যকৰ্তাই একেলগে কাম কৰি আছে । ইয়াত কোনো অভ্যন্তৰীণ বিভাজন নাই ।"

অধিক ভোটত বিজয়ৰ লক্ষ্য

ইফালে এইবাৰ তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা কিমান ভোটত জয়লাভৰ আশা কৰিছে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, "আমাৰ লক্ষ্য হৈছে অধিক ভোট লাভ কৰি জয়ী হোৱা । ই কোনো ব্যক্তিগত প্ৰতিযোগিতা নহয়, বৰঞ্চ দলগত জয়ৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা ।"

তেজপুৰৰ বাবে কি প্ৰতিশ্ৰুতি

উল্লেখ্য যে এইবাৰ তেজপুৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল কলাগুৰু বিষ্ণপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পুত্ৰগৰাকীয়ে । বিশেষকৈ বিজেপিয়ে এইবাৰ এই সন্মানজনক আসনখন দাবী কৰিছিল । অৱশ্যে অৱশেষত তেওঁ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অগপ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তেনে ক্ষেত্ৰত সমষ্টিটো ধৰি ৰখাটো তেওঁৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু জয়ী হোৱাৰ পিছত সমষ্টিটোৰ বাবে পূৰ্বতকৈ অধিক উন্নয়নমূলক কাম বিচাৰিব সমষ্টিবাসীয়ে ।

তেনে ক্ষেত্ৰত সমষ্টিবাসীলৈ পৃথ্বীৰাজ ৰাভাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, "যদি মই পুনৰ বিধায়ক হিচাপে জয়ী হওঁ, তেন্তে মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ’ব সমষ্টিটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন । তেজপুৰ এখন চহৰ হ’লেও ইয়াত ১৩ খন গাঁও পঞ্চায়ত আছে । ইয়াৰে ভিতৰত ৰাস্তা-ঘাট উন্নয়ন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । ইতিমধ্যে মই প্ৰায় ১৮৬ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ বা উন্নয়ন কৰিছোঁ । কিন্তু এতিয়াও বহু সৰু সৰু ৰাস্তা আছে, যিবোৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অধিক মনোযোগ দিয়া প্রয়োজন । এইবোৰ সাধাৰণতে পঞ্চায়তৰ অধীনত থাকে আৰু বৰষুণৰ সময়ত বেয়া অৱস্থালৈ যায় । আগন্তুক সময়ত এই ক্ষেত্ৰত অধিক কাম কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বিধায়ক হিচাপে পূৰ্ণ ক্ষমতা থাকিলে কাম অধিক সুচাৰুৰূপে কৰিব পৰা যায় । আগন্তুক চৰকাৰত এই ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ আশাও ৰাখিছোঁ । তদুপৰি, মই সংস্কৃতি আৰু সমাজ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰি আহিছোঁ । উদাহৰণস্বৰূপে, এটা পুৰণি বেংগলী থিয়েটাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে চৰকাৰী সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

বিৰোধীৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী ভিত্তিহীন

এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী দলসমূহে একত্ৰিত হৈ নিৰ্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰত নামিছে । বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে একত্ৰিতভাৱে নিৰ্বাচনী যুঁজ দিছে । আনহাতে, গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠনৰো দাবী কৰিছে ।

এই বিষয়ে পৃথ্বীৰাজ ৰাভাই কয়, "বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে নতুন ৰূপত আগবঢ়াৰ কথা কৈছে । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কৰা দাবী বৰ্তমান সময়ত ভিত্তিহীন । নিৰ্বাচনৰ ফলাফলেই এইবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।"

সামৰণিত তেওঁ কয়, "শেষত মই ক’ম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জিন্দাবাদ, অসম গণ পৰিষদ জিন্দাবাদ । আমাৰ লক্ষ্য একেটা— তেজপুৰৰ উন্নয়ন আৰু ৰাইজৰ কল্যাণ ।"

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
তেজপুৰ সমষ্টি
পৃথ্বীৰাজ ৰাভা
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

সম্পাদকৰ পচন্দ

