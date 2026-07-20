ETV Bharat / politics

সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ: লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ক'লে- এয়া ‘‘গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰ’’

সাংসদসকলক সদনৰ মৰ্যাদা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু সংসদীয় পৰম্পৰা মানি চলিবলৈ আহ্বান অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ ৷

Monsoon Session
সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সোমবাৰৰ পৰা ১৮ সংখ্যক লোকসভাৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে ৷ সদনৰ আৰম্ভণিতে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই সকলো সদস্যক আদৰণি জনায় ৷ লগতে তেওঁ সদনক “গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ মন্দিৰ” বুলি অভিহিত কৰে আৰু সকলো সদস্যৰ মাজত “ইতিবাচক সহযোগিতা”ৰ মনোভাৱৰ আহ্বান জনায় ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই উল্লেখ কৰে যে ৰাজধানীত পুৱাৰে পৰা বৰষুণ দি আছে, যি এক ইতিবাচক ইংগিত বহন কৰিছে ৷ পোষ্টটোত তেওঁ কয়,

"আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ১৮ সংখ্যক লোকসভাৰ অষ্টম অধিৱেশন অৰ্থাৎ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন । ভগৱান ইন্দ্ৰৰ আশীৰ্বাদ হিচাপে আজি পুৱা দিল্লীত হোৱা বৰষুণে এই পৰিৱেশত এক নতুন শক্তি আৰু সতেজতাৰে সঞ্চাৰ কৰিছে । এই শুভক্ষণত ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে সকলো সন্মানীয় সদস্যক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ।"

Speaker Om Birla
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা (ANI)

আইন প্ৰণয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অধ্যক্ষই কয় যে সংসদ হৈছে মানুহৰ আস্থা আৰু তেওঁলোকৰ আকাংক্ষাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতীক । তেওঁ কয়, ‘‘গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মন্দিৰ হৈছে সংসদ, য’ত জনসাধাৰণৰ আস্থা, আশা, বিশ্বাসৰ চূড়ান্ত প্ৰকাশ প্ৰতিফলিত হয় । প্ৰতিখন সংসদৰ অধিৱেশনে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে এই আশাসমূহক অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা, বিবেচনা, ফলপ্ৰসূ বিধানসভাৰ কাৰ্য আৰু জনসাধাৰণ আৰু জাতিৰ সুবিধাৰ বাবে গঠনমূলক অংশগ্ৰহণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ প্ৰদান কৰে ।’’

লগতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সাংসদসকলক সদনৰ মৰ্যাদা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু সংসদীয় পৰম্পৰা মানি চলিবলৈ আহ্বান জনায় । ওম বিৰলাই কয়, "সংবিধানৰ মনোভাৱ, সংসদীয় পৰম্পৰা আৰু মৰ্যাদাক সন্মান জনাই সকলো সন্মানীয় সদস্যই ইতিবাচক সহযোগিতাৰ মনোভাৱেৰে সদনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছো ৷’’

তেওঁ কয়, ‘‘যিমান পাৰি সিমান লোকসভা আৰু অন্যান্য সংসদীয় কাম সম্পূৰ্ণ কৰাটো আমাৰ সামূহিক দায়িত্ব । জনসাধাৰণৰ আস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি সন্মান আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ এইটোৱেই সৰ্বোত্তম উপায় । আহক আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰি এই অধিৱেশনত যথাযথ বিবেচনা, জনকেন্দ্ৰিক সিদ্ধান্ত আৰু সংসদৰ প্ৰতি সন্মানৰ সৈতে কাম কৰাটো নিশ্চিত কৰো ।"

লগতে পঢ়ক : 'দিল্লী আৰক্ষী পৰিকল্পনা দমন': CJP-ৰ সংসদলৈ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে যন্তৰ মন্তৰত ডিটেনচন বাছ, জলকামান স্থাপন

TAGGED:

সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা
সংসদীয় কাম
18TH LOK SABHA
MONSOON SESSION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.