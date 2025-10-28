জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগই বিজেপিক অহা নিৰ্বাচনত ক্ষতি নকৰে: ৰঞ্জিত দত্ত
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত-বিনিময় সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ ৷ জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু, দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটাকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদগৰাকীৰ ৷
Published : October 28, 2025 at 10:40 AM IST
তেজপুৰ: ‘‘কা আন্দোলনে যিদৰে বিজেপিক সেই সময়ত কোনো ক্ষতি নকৰিলে, বৰ্তমান জুবিনৰ প্ৰসংগয়ো বিজেপিক অহা নিৰ্বাচনত কোনো ক্ষতি নকৰে ৷’’ এই মন্তব্য শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ ৷
১ নৱেম্বৰৰ পৰা চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ১৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে শোণিতপুৰ জিলাত গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সদৰী কৰাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ৷ সাংবাদিকে সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাংসদগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে শাসকীয় দল বিজেপি ৰাজপথত কিয় নামিছে, তাৰো কাৰণ ব্যাখ্যা কৰে ৷
সাংসদ দত্তই কয়, ‘‘জনসাধাৰণ উন্নয়নৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ আজি মই নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক বিতৰণৰ সময়ত এগৰাকী ছাত্ৰীক সুধিছিলোঁ যে এই ১০ হাজাৰ টকাৰে কি কৰিবা ? তেওঁ ক'লে- মই এই টকাৰে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কিতাপ কিনিম, কাৰণ মই এ পি এছ চি(APSC) পৰীক্ষা দিম ৷ গতিকে মানুহে আজিৰ দিনত উন্নয়নৰ বাবে চিন্তা কৰি আছে ৷’’
আনহাতে বিজেপিয়ে ৰাজপথত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাৰ প্ৰসংগত সাংসদজনে কয় যে এয়া আন্দোলন বা শোভাযাত্ৰা নহয় ৷ তেওঁৰ মতে এয়া ন্যায়পালিকাৰ ওচৰত হেনো দাবী বিজেপিৰ ৷ চি আই ডি বা এছ আই টি হৈছে চৰকাৰৰ ৷ এই এছ আই টি(SIT) ৰ প্ৰতিবেদন আদালতত শীঘ্ৰেই জমা দিবলৈ দাবী বিজেপিৰ ৷
বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগটোৱে বিপদত পেলাব নোৱাৰে বুলি একপ্ৰকাৰ দাবী কৰিয়েই কয় সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই ৷ ‘‘ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে জুবিনৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ’ল ৷ যদি এছ আই টিয়ে তদন্তৰ খাতিৰত একো ক’ব নোৱাৰে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই সকলো কৈ আছে কিয় ’’ বুলি সংবাদ মাধ্যমে কৰা প্ৰশ্নত সাংসদজনে আওপকীয়া উত্তৰ প্ৰদান কৰি বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কাটিব বিচাৰে ৷
আনহাতে, অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত গছ কটাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ প্ৰসংগত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে সেই পোষ্টটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয় ৷ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত এজোপাও গছ কটা নাই ৷ সেই গছ সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিপাৰে সৈতে নি অন্য ঠাইত ৰোপণ কৰা হৈছে ৷’’
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন এছ আই টিয়ে দাখিল নকৰাকৈ বিজেপিয়ে ন্যায়ালয়ক দাবী জনোৱাৰ প্ৰসংগত সাংসদ দত্তই আওপকীয়াকৈ কয় যে এছ আই টিয়ে প্ৰতিবেদন কিয় দিব, পুলিচে তদন্তৰ কথা ৰাজহুৱা নকৰে ৷ তেওঁলোকে আদালতত দিব ৷
