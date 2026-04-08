অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : ৫,৩০৮ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন
EVM লৈ দায়িত্বত থকা বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল ইতিমধ্যে নিজা নিজা কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে ৷
Published : April 8, 2026 at 2:53 PM IST
তেজপুৰ : বহু প্ৰত্যাশিত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ৰ বৃহস্পতিবাৰে অৰ্থাৎ ৯ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ এই লৈ শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ আনকি নিজা নিজা কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে বিভাগীয় বিষয়াসকলো ।
সু-সংগঠিত আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰাৰ উদ্দেশ্যে শোণিতপুৰ জিলাত ৫,৩০৮ গৰাকী ভোটগ্ৰহণ কৰ্মচাৰী মোতায়েন কৰা হৈছে ৷ এই কথা সদৰী কৰে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে ।
বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা দায়িত্বত থকা কৰ্মচাৰীসকলে শোণিতপুৰৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন (EVM), VVPAT ৰ লগতে আন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় ।
নিৰ্বাচনৰ সময়ত আইন-শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ জিলাখনত যথেষ্ট পৰিমাণে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীও মোতায়েন কৰা হৈছে । বিশেষকৈ সংবেদনশীল আৰু দূৰৱৰ্তী অঞ্চলসমূহলৈ দায়িত্বত থকা বিষয়াসকলে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সহায়ত নিজ স্থানলৈ গতি কৰিছে ।
জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা আয়ুক্ত আনন্দ কুমাৰ দাসে উল্লেখ কৰা মতে, জিলাখনত মুঠ ১,২৩১টা ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰে ৩০৯টা ভোটকেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মহিলা কৰ্মচাৰীয়ে পৰিচালনা কৰিব ৷ যিয়ে নিৰ্বাচনত মহিলা অংশগ্ৰহণ আৰু শক্তিকৰণৰ দিশটো প্ৰতিফলিত কৰে ।
আনহাতে জিলাখনৰ মুঠ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ ২২৪২৫ গৰাকীক নতুন ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ প্ৰদান কৰিব । বিধানসভা ভিত্তিক ভোটকেন্দ্ৰ আবণ্টন -
- ঢেকিয়াজুলিত ২৮৫ টা
- বৰচলাত ২৫১ টা
- তেজপুৰত ২২৫ টা
- ৰঙাপৰাত ২১৪ টা
- নদুৱাৰত ২৫৬ টা
মহিলাৰ দ্বাৰা চালিত ভোটকেন্দ্ৰ
মুঠ ৩০৯ টা মহিলা চালিত ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত তেজপুৰত সৰ্বাধিক ১৪৮টা ৷ তাৰ পিছতে নদুৱাৰত ৬০টা, ৰঙাপৰাত ৪২টা, ঢেকিয়াজুলিত ৩২ টা আৰু বৰচলাত ২৭ টা আছে ।
মুঠ ভোটাৰ
জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৯৫৯৬৩৭ গৰাকী ৷ ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ৪৭৫৩০৯ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ৪৮৪৩০৮ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ২০ গৰাকী । মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ১২৩১ টা ।
অন্যান্য
জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনোৱা মতে, বেলট ইউনিট ১৬৪৮ টা, কণ্ট্ৰলিং ইউনিট ১৭২০ টা, ভিভি পেট ১৭৩৯ টা আৰু ৩০% অতিৰিক্ত সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । নিৰ্বাচনী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ১৪২১ খন বিভিন্ন যান-বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা
প্ৰশাসনে ১৪১ টা ভোটকেন্দ্ৰক স্পৰ্শকাতৰ (Critical) হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে, য’ত অধিক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰে সৰ্বাধিক ৫৩টা ভোটকেন্দ্ৰ নদুৱাৰত অৱস্থিত । তদুপৰি ৩৩টা শ্বেড’ ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত তীব্ৰ নজৰ ৰখা হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে জিলাখনত কোনো ভোটকেন্দ্ৰক স্পৰ্শকাতৰ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই, যিয়ে আইন-শৃংখলাৰ স্থিতি সন্তোষজনক বুলি সূচায় ।
সকলো ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা, শক্তিশালী নিৰাপত্তা আৰু অন্তৰ্ভূক্তিমূলক পদক্ষেপৰ জৰিয়তে শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।