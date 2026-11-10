বিলংগিং : এ জাৰ্নি অৱ লাভ : তীব্ৰ হেঁচাৰ পিছতো কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা নাছিল ছোনিয়া গান্ধী ?
প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ আঁৰৰ সকলো কথাই আত্মজীৱনীখনত ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : November 10, 2026 at 1:09 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ সংসদীয় পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ তথা দলৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ছোনিয়া গান্ধীয়ে ২০০৪ চনত ইউপিএ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এই বিষয়টোক লৈ ভিন্ন ধৰণে চৰ্চা হৈছিল । সোণালী সুযোগ লাভ কৰা সত্বেও ছোনিয়া গান্ধীয়ে কিয় শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ হাতত তুলি লোৱা নাছিল ?
মিত্ৰজোঁটৰ নেতাসকলৰ তীব্ৰ হেঁচাৰ পিছতো ২০০৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ আঁৰৰ সকলো কথাই প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
In a small Greek restaurant in Cambridge my journey of love began. Rajiv and I created a world filled with love, laughter and memories. On 10th November, I share that world with you. https://t.co/zvN5Rqqstf— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 24, 2026
ছোনিয়া গান্ধীৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থখন মঙলবাৰে উন্মোচন কৰাৰ পিছত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰো পাঠকে লাভ কৰিলে । "বিলংগিং: এ জাৰ্নি অৱ লাভ" শীৰ্ষক আত্মজীৱনীখনত যুদ্ধোত্তৰ ইটালীৰ শৈশৱৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ উপৰি ভাৰতত জীৱন আৰু দেশৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰাৰ মাজতেই কিয় সুযোগ লাভ কৰাৰ পিছতো প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাছিল সেই বিষয়েও তেওঁ বৰ্ণনা কৰিছে ।
মঙলবাৰে ছোনিয়া গান্ধীৰ "বিলংগিং: এ জাৰ্নি অৱ লাভ" শীৰ্ষক আত্মজীৱনীখন দেশজুৰি মুকলি কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতেই ছোনিয়া গান্ধীয়ে গ্ৰন্থখনৰ কিছু অংশ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে ।
There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 27, 2026
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশিত এটা লেখা পোষ্ট কৰি ছোনিয়া গান্ধীয়ে ২০০৪ চনত ইউপিএ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।
যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁটৰ সহযোগী দলসমূহৰ নেতাসকলে তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ল'বলৈ বহু জোৰ কৰিছিল তেতিয়া মানসিক হেঁচাত পৰি অনিচ্ছা সত্ত্বেও 'ঠিক আছে' বুলি সন্মতি দিছিল ।
হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোৱে ভাবিছিল যে ছোনিয়া গান্ধীয়েই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব । পিছে অন্তিম মুহূৰ্তত অন্তৰাত্মাৰ আহ্বান শুনি সকলোকে হতবাক কৰি নিজৰ মনত সৃষ্টি হোৱা দ্বিধাবোধ আঁতৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'বলৈ তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছিল ।
#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love' is officially being released for sale today, November 10, 2026. Visuals from a bookstore in Khan Market. https://t.co/qywsuj5NxC— ANI (@ANI) November 10, 2026
পুত্ৰ ৰাহুল গান্ধী আৰু কন্যা প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই মাতৃ ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা উচিত নহয় বুলি কৈছিল । কিয়নো আইতাক ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যা আৰু পিতৃ ৰাজীৱ গান্ধীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ মৰ্মান্তিক অভিজ্ঞতাৰ ছবিখন তেওঁলোকে তেতিয়াও মানসপটৰ পৰা মচি পেলাব পৰা নাছিল । অৱশ্যে এয়া কোনো পোনপটীয়া সিদ্ধান্ত নাছিল বুলি ছোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ আত্মজীৱনীখনত উল্লেখ কৰিছে ।
হাৰ্পাৰকলিন্স ইণ্ডিয়াই প্ৰকাশ কৰা ৫৪৪ পৃষ্ঠাৰ এই গ্ৰন্থখনত কেমব্ৰিজৰ পৰা ভাৰতীয় ৰাজনীতিলৈ ছোনিয়া গান্ধীৰ যাত্ৰা, ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ, ইন্দিৰা গান্ধী আৰু ৰাজীৱ গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ড আৰু কংগ্ৰেছক নেতৃত্ব দিয়া বছৰবোৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে । ২০০৪ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ নাকচ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ আঁৰত যে তেওঁৰ আভ্যন্তৰীণ অস্থিৰতা আছিল সেয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে সবিশেষ প্ৰকাশ পাইছে গ্ৰন্থখনত ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ জয়ৰ পিছৰ দিনবোৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁক মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলে দেশৰ শীৰ্ষ পদবী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।
তেওঁ লিখিছে যে নিৰ্বাচনৰ কেইমাহমান পূৰ্বে তেওঁ নিজৰ সন্তান ৰাহুল আৰু প্ৰিয়ংকাক কৈছিল যে তেওঁ কোনো কাৰণতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ নকৰে ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটোত উল্লেখ কৰিছে, "এইখন কোনো ৰাজনৈতিক কিতাপ নহয়, ব্যক্তিগত কিতাপহে । মোৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে বহু কথা লিখা হৈছে; কিন্তু তেওঁলোক প্ৰকৃততে কোন আছিল, তেওঁলোকৰ কামৰ আঁৰৰ প্ৰেৰণা, তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা সংগ্ৰাম আৰু তেওঁলোকৰ মাজত থকা মানৱীয় ত্ৰুটিসমূহ কি আছিল সেই বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজিৰে অতি কমেইহে লিখা হৈছে । মই তেওঁলোকক সঁচাকৈয়ে উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলো, মই চিনাকি আৰু ভালপোৱা মানুহ হিচাপে ।"
লগতে পঢ়ক:১০ নৱেম্বৰত উন্মোচন হ'ব ছোনিয়া গান্ধীৰ আত্মজীৱনী
নাগৰিকত্ব নোপোৱাকৈ কিদৰে ভাৰতীয় ভোটাৰ হৈছিল ছোনিয়া গান্ধী ? পুনৰ হ’ব গোচৰৰ শুনানি