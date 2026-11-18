ছোনিয়া গান্ধীৰ ভোটাৰ তালিকা বিতৰ্ক: ১৯৮০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ অভিযোগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে আদালতে
ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ পূৰ্বেই ১৯৮০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি অভিযোগকাৰীয়ে এফআইআৰৰ পঞ্জীয়ন বিচাৰিছে ।
Published : November 18, 2026 at 6:13 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ পূৰ্বেই ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হোৱাৰ অভিযোগক লৈ বিগত কিছুদিন ধৰি এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । এইবাৰ এই বিতৰ্কই এক নতুন গতি লাভ কৰিছে । ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব পোৱাৰ পূৰ্বেই ১৯৮০ চনত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এইবাৰ এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এফআইআৰৰ পঞ্জীয়ন বিচৰা সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰা 'একচন টেকেন ৰিপ’ৰ্ট' (এটিআৰ) বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ।
বুধবাৰে অনুষ্ঠিত শুনানিৰ সময়ত অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ বিনোদ যোশীয়ে আৰক্ষীক এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি বিষয়টোৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন অহা ২৮ নৱেম্বৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ৬ নৱেম্বৰত আদালতে অভিযোগকাৰীৰ অধিবক্তা বিকাশ ত্ৰিপাঠীক তেওঁৰ অভিযোগৰ সমৰ্থনত অতিৰিক্ত নথিপত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল । ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বুধবাৰে আদালতৰ কাৰ্যবিধিৰ সময়ত অধিবক্তা ত্ৰিপাঠীয়ে ১৯৮০, ১৯৮১ আৰু ১৯৮৩ চনৰ প্ৰমাণিত ভোটাৰ তালিকাৰ প্ৰতিলিপি দাখিল কৰে ।
#WATCH | Delhi: On the Rouse Avenue Court seeking an Action Taken Report (ATR) in the Sonia Gandhi voter list matter, complainant Advocate Vikas Tripathi says, "Based on our August 24, 2025 complaint to the Station House Officer (SHO) of Indraprastha (IP) Estate police station and the documents we submitted with an affidavit before the Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM), the court has sought a status report from the SHO. Sonia Gandhi's name was included in the 1980 voter list and added again in 1983 before she acquired Indian citizenship. Even after Sanjay Gandhi's death in June 1981, when his name was removed, her name remained on the list. The next hearing is on November 28."— ANI (@ANI) November 18, 2026
বিশেষ ন্যায়াধীশ বিশাল গগনেয়ে ২১ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে গোচৰটো দণ্ডাধীশ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান এই বিষয়টোৰ নতুনকৈ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সেই সময়ত সত্ৰ আদালতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল যে পূৰ্বৰ আদেশত উপযুক্ত যুক্তিৰ অভাৱ আছিল আৰু দণ্ডাধীশক এক যুক্তিসংগত আদেশ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ১১ ছেপ্টেম্বৰত অতিৰিক্ত মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ বৈভৱ চৌৰছিয়াই অভিযোগটো খাৰিজ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ত্ৰিপাঠীয়ে সত্ৰ আদালতত উক্ত আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।
তেওঁৰ অভিযোগত ত্ৰিপাঠীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ১৯৮০ চনত নতুন দিল্লী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল, কিন্তু সেই সময়ত তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰাই নাছিল । অভিযোগটোত লগতে দাবী কৰা হৈছে যে পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৮২ চনত তেওঁৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু ১৯৮৩ চনত তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰা বছৰটোতে নাম পুনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ উদ্ধৃতি দি অভিযোগকাৰীয়ে এই কথিত অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আৰু কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।