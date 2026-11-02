ETV Bharat / politics

'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ সমাৱেশৰ পাছত লালু যাদৱক সাক্ষাৎ ছোনিয়া গান্ধীৰ

মিছা ভাৰতীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ছোনিয়া গান্ধীয়ে লালু যাদৱক সাক্ষাৎ কৰি স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ৷

Sonia Gandhi Meets Lalu Yadav
লালু যাদৱক সাক্ষাৎ ছোনিয়া গান্ধীৰ (@laluprasadrjd X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2026 at 3:25 PM IST

|

Updated : November 2, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ তথা দলৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ছোনিয়া গান্ধীয়ে সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় (RJD) অধ্যক্ষ তথা বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱক সাক্ষাৎ কৰি এক বৈঠকত মিলিত হয় । ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মিছা ভাৰতীৰ নতুন দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হৈ লালু যাদৱৰ স্বাস্থ্য বুজ লয় ৷

লালু যাদৱে এক্সত পোষ্ট কৰি কয় যে ছোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সোধা-পোছা কৰে । অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে ৷

পোষ্টটোত তেওঁ লিখে, ‘‘ইউপিএ (UPA - United Progressive Alliance বা সংযুক্ত প্ৰগতিশীল মিত্ৰজোট) চৰকাৰৰ দিনত আমি কেনেকৈ, যুৱক-যুৱতী, কৃষক, জোৱান আৰু সাধাৰণ মানুহৰ বাবে স্বচ্ছ আৰু জন-বন্ধুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিলো আৰু আমি কেনেদৰে এম জি এনৰেগা, ২০২০ৰ দৰে আইনৰ জৰিয়তে আমাৰ নাগৰিকক সবলীকৰণ কৰিছিলো । RTE আৰু RTI চৰ্দাৰ মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত আমি বিহাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ১ লাখ ৪৫ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক বৰঙণি আগবঢ়াইছিলো সেয়া আলোচনা কৰোঁ ।"

  • স্বাস্থ্যৰ উন্নতি

খবৰ অনুসৰি, বিগত কিছুদিন ধৰি লালু প্ৰসাদ যাদৱে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছে । দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স (এইমছ)ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে, তেওঁ বৰ্তমান দিল্লীত জিৰণি লৈ আছে ।

ছোনিয়া গান্ধীয়ে মিছা ভাৰতীৰ বাসগৃহত লালু যাদৱৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে বিতংভাৱে বুজ লয় । এই সময়ছোৱাত লালুকন্যা মিছা ভাৰতীৰ লগতে পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকলো উপস্থিত থাকে । মিছা ভাৰতীয়ে ছোনিয়া গান্ধীক অৱগত কৰে যে পূৰ্বতকৈ লালু যাদৱৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছে আৰু চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত তেওঁৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ আছে ।

  • দীঘলীয়া কথা-বতৰা

বৈঠকত ছোনিয়া গান্ধীয়ে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । আত্মীয়তা আৰু পাৰিবাৰিক সুলভভাৱে দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজতো দীঘলীয়া কথা-বতৰা হৈছিল ৷ দুয়োটা পৰিয়াল আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে এই বৈঠক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ৷

  • ইয়াৰ পূৰ্বেও স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল

ইয়াৰ পূৰ্বে জুলাই মাহত ৰক্তচাপৰ উঠা-নমা (BP) আৰু ইচিজিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁক পাটনাৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সত ভৰ্তি কৰা হৈছিল । পিছত তেওঁক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে দিল্লীৰ এইমছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

২০২৫ চনত দিল্লী এইমছত লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল । চিকিৎসকে কয় যে ডায়েবেটিছে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাল হোৱাৰ গতি লেহেমীয়া কৰি তুলিছিল । লালু যাদৱৰ হাত আৰু পিঠিৰ ঘাঁবোৰ ভাল হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । ৩ এপ্ৰিলত কৰা অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত ৫ এপ্ৰিলত তেওঁক আই চি ইউৰ পৰা ৱাৰ্ডলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক : ১০ নৱেম্বৰত উন্মোচন হ'ব ছোনিয়া গান্ধীৰ আত্মজীৱনী

লগতে পঢ়ক : Z+ কাঢ়ি নি Z ঘূৰাই দিলে লালু-ৰাবৰীক: চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে স্বামী-স্ত্ৰীৰ ক্ষোভ

Last Updated : November 2, 2026 at 3:37 PM IST

TAGGED:

লালু যাদৱক সাক্ষাৎ ছোনিয়া গান্ধীৰ
ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনৰ আঁচনি
মিশা ভাৰতীৰ বাসগৃহত ছোনিয়া গান্ধী
লালু প্ৰসাদ যাদৱে স্বাস্থ্য
SONIA GANDHI MEETS LALU YADAV

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.