'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ সমাৱেশৰ পাছত লালু যাদৱক সাক্ষাৎ ছোনিয়া গান্ধীৰ

'ইণ্ডিয়া' ব্লকৰ সমাৱেশৰ পাছত লালু যাদৱক সাক্ষাৎ ছোনিয়া গান্ধীৰ
মিছা ভাৰতীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ছোনিয়া গান্ধীয়ে লালু যাদৱক সাক্ষাৎ কৰি স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ৷
Published : November 2, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 3:37 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ তথা দলৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ছোনিয়া গান্ধীয়ে সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় (RJD) অধ্যক্ষ তথা বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱক সাক্ষাৎ কৰি এক বৈঠকত মিলিত হয় । ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মিছা ভাৰতীৰ নতুন দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত উপস্থিত হৈ লালু যাদৱৰ স্বাস্থ্য বুজ লয় ৷
লালু যাদৱে এক্সত পোষ্ট কৰি কয় যে ছোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সোধা-পোছা কৰে । অতীতৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে ৷
आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुँच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुई। स्मरण किया कि कैसे UPA सरकार के दिनों में हम लोगों ने युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी व जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की तथा मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों से देशवासियों को सशक्त किया गया। सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कैसे 1 लाख 45 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि दी।— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 2, 2026
পোষ্টটোত তেওঁ লিখে, ‘‘ইউপিএ (UPA - United Progressive Alliance বা সংযুক্ত প্ৰগতিশীল মিত্ৰজোট) চৰকাৰৰ দিনত আমি কেনেকৈ, যুৱক-যুৱতী, কৃষক, জোৱান আৰু সাধাৰণ মানুহৰ বাবে স্বচ্ছ আৰু জন-বন্ধুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছিলো আৰু আমি কেনেদৰে এম জি এনৰেগা, ২০২০ৰ দৰে আইনৰ জৰিয়তে আমাৰ নাগৰিকক সবলীকৰণ কৰিছিলো । RTE আৰু RTI চৰ্দাৰ মনমোহন সিঙৰ নেতৃত্বত আমি বিহাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ১ লাখ ৪৫ হাজাৰ কোটি টকাৰো অধিক বৰঙণি আগবঢ়াইছিলো সেয়া আলোচনা কৰোঁ ।"
- স্বাস্থ্যৰ উন্নতি
খবৰ অনুসৰি, বিগত কিছুদিন ধৰি লালু প্ৰসাদ যাদৱে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছে । দিল্লীৰ অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্স (এইমছ)ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে, তেওঁ বৰ্তমান দিল্লীত জিৰণি লৈ আছে ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে মিছা ভাৰতীৰ বাসগৃহত লালু যাদৱৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে বিতংভাৱে বুজ লয় । এই সময়ছোৱাত লালুকন্যা মিছা ভাৰতীৰ লগতে পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকলো উপস্থিত থাকে । মিছা ভাৰতীয়ে ছোনিয়া গান্ধীক অৱগত কৰে যে পূৰ্বতকৈ লালু যাদৱৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটিছে আৰু চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত তেওঁৰ অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ আছে ।
- দীঘলীয়া কথা-বতৰা
বৈঠকত ছোনিয়া গান্ধীয়ে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । আত্মীয়তা আৰু পাৰিবাৰিক সুলভভাৱে দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজতো দীঘলীয়া কথা-বতৰা হৈছিল ৷ দুয়োটা পৰিয়াল আৰু ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সৈতে এই বৈঠক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ৷
- ইয়াৰ পূৰ্বেও স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল
ইয়াৰ পূৰ্বে জুলাই মাহত ৰক্তচাপৰ উঠা-নমা (BP) আৰু ইচিজিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁক পাটনাৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনষ্টিটিউট অৱ মেডিকেল ছায়েন্সত ভৰ্তি কৰা হৈছিল । পিছত তেওঁক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে দিল্লীৰ এইমছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
২০২৫ চনত দিল্লী এইমছত লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল । চিকিৎসকে কয় যে ডায়েবেটিছে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভাল হোৱাৰ গতি লেহেমীয়া কৰি তুলিছিল । লালু যাদৱৰ হাত আৰু পিঠিৰ ঘাঁবোৰ ভাল হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । ৩ এপ্ৰিলত কৰা অস্ত্ৰোপচাৰৰ পিছত ৫ এপ্ৰিলত তেওঁক আই চি ইউৰ পৰা ৱাৰ্ডলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।