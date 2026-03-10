ETV Bharat / politics

আজমলক এৰি আমবাৰীত জাতীয়তাবাদী হ’ল এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা

এ আই ইউ ডি এফৰ সোণাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই অগপৰ আমবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰে ।

MLA Karim Uddin Barbhuiya
এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ অগপত যোগদান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 10, 2026 at 7:33 AM IST

গুৱাহাটী : সাম্প্ৰদায়িকৰ পৰা হঠাতে জাতীয়তাবাদী হ’ল ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন আহিলেই গা সাতখন আঠখন হোৱা বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা । অসম গণ পৰিষদত যোগদান অসমৰ অন্যতম বিতৰ্কিত এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ ৷

সোমবাৰে প্ৰায় শতাধিক সমৰ্থকৰ সৈতে অগপৰ গুৱাহাটীৰ আমবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিদেশী বিতাড়নৰ বাবে হোৱা অসম আন্দোলনৰ ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ বুকুৰ তেজৰ বিনিময়ত গঠিত দলটোত যোগদান কৰে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।

শেহতীয়াভাৱে সমাগত নিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত হৈছে যে বিজেপিৰ বৰঘৰৰ কেইবাগৰাকীও সংখ্যালঘু নেতা-বিধায়কে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰাৰ কচৰৎ চলি আছে ৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল এ আই ইউ ডি এফৰ সোণাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা । অগপৰ আমবাৰীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক যোগদান কাৰ্যসূচীত সোণাই সমষ্টিৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা প্ৰমুখ্যে কংগ্ৰেছ, এ আই ইউ ডি এফকে ধৰি বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ পাঁচ শতাধিক ব্যক্তিয়ে অসম গণ পৰিষদত সোমবাৰে বিয়লি যোগদান কৰে ।

যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই বৰভূঞাক দললৈ আদৰি কয়, “ৰাইজৰ আস্থা, মৰম আৰু বিশ্বাসক শিৰোধাৰ্য কৰি অগপৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত নৱাগত সকলোকে নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনালোঁ আৰু মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰোঁ । জাতি-ভাষা-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি তথা খিলঞ্জীয়াৰ স্বাধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে অগপই সদায় যুঁজি আহিছে আৰু যুঁজি যাব । আমি সকলোৰে আন্তৰিক সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ।"

এই যোগদান কাৰ্যসূচীত অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক তথা অগপৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা প্ৰমুখ্যে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপ-সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, সম্পাদক, অন্যান্য বিষয়ববীয়া, অগপৰ বিভিন্ন স্তৰৰ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ নেতা আৰু বিষয়ববীয়া, ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া, কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে ।

