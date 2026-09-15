ETV Bharat / politics

শিৱামণি বৰাৰ টিকটক লৈ কংগ্ৰেছত পদত্যাগৰ ঢৌ, নিশাৰ ভিতৰতে একাধিকৰ গেৰুৱা বসন

শিৱামণি বৰাই টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে দলত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে ৷

LOKSABHA BYE ELECTION 2026
এক বৈঠকত শিৱামণি বৰা(ফাইল ফটো) (Fb account sibamoni bora)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: ছয় অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন ৷ উপ-নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি তৎপৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল ৷ ইতিমধ্যে বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফে নিজ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ৷

কংগ্ৰেছে প্ৰাক্তন বিধায়িকা শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷ দলীয় টিকট লাভৰ পিছত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনৰ মাথোঁ এটা দিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ মঙলবাৰে নগাঁৱৰ ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বৰা উপস্থিত হয় ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এয়ে যে, শিৱামণি বৰাই টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে দলত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে ৷ একাংশ ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বৰাক টিকট প্ৰদানৰ পিছতে দলত্যাগ কৰে ৷ সোমবাৰে নিশা দলত্যাগ কৰা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে নিশাটোৰ ভিতৰতে বিজেপিত যোগদান কৰে ।

নগাঁও লোকসভা উপ-নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা (ETV Bharat Assam)

দলটোৰ সামাজিক মাধ্যমৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক বুলবুল আলম, ধিং ব্লক যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজাহাৰুল হক চৌধুৰী, ধনীয়াভেটি পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছৰ বুথ কমিটীৰ সভাপতি জিয়াবুৰ ৰহমানকে ধৰি অৰ্ধ-শতাধিক নেতা-কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰে ৷

আনহাতে, দীৰ্ঘদিনে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰাৰ পিছত পদত্যাগ কৰা দেৱাশীষ শৰ্মাক বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে ৷ এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ বিশেষকৈ বিদেশী বুলি চিহ্নিত নাগৰিকক বিতাড়নৰ কৰাৰ প্ৰসংগটোক কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে ৷

অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত বিৰোধী দলটোক বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ।

জিলা আয়ুক্ত এগৰাকীয়ে নিজ ইচ্ছামতে এনে নাগৰিকক বিতাড়ণ কৰিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, ‘‘এইবাৰ ৰাইজে আবেগক গুৰুত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে বিবেকৰে ভোটদান কৰিব । ভোটাৰসকলে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ভোটদান কৰিব ৷ কিন্তু এনে সময়ত কিছু মিছা অভিযোগেৰে আমাক বদনামী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । জিলা আয়ুক্ত এগৰাকীয়ে নিজ ইচ্ছামতে বিদেশী নাগৰিকক বিতাড়ণ কৰিব নোৱাৰে ৷ জিলা আয়ুক্ত এগৰাকীয়ে কেৱল ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশহে পালন কৰে । কিন্তু এনে প্ৰেক্ষাপটত মিছা অভিযোগেৰে মোক বদনামী কৰাসকলক ওপৰৱালাই সুমতি দিয়ক । গোটেই পৃথিৱীখনক ফাঁকি দিব পাৰিলেও এদিন ওপৰৱালাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।’’

অহংকাৰ কৰা সকলোৱে এদিন পৃথিৱী এৰি গুচি যাব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰি ‘‘মই ধূলিকণা’’ শীৰ্ষক কবিতাটো সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিজেপি প্ৰাৰ্থী শৰ্মাই আওৰায় ৷ লোকসভা সমষ্টিটোৰ অধীনৰ চামগুৰি, ৰূপহীহাট, ধিং-লাহৰীঘাটৰ লগতে নগাঁও-মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাই মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচন: শিৱামণি বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কংগ্ৰেছৰ

TAGGED:

NAGAON LOKSABHA
শিৱামণি বৰা
নগাঁও লোকসভা উপ নিৰ্বাচন
বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মা
LOKSABHA BYE ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.