লোকসভাত দিয়াৰ দৰে বিধানসভাতো ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিবঃ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ ব্য়াপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

মাজ নিশালৈকে যোৰহাটত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ ড্ৰাগছৰ পৰা যোৰহাটক মুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা যুগুত গৌৰৱ গগৈৰ ৷

এইবাৰো কংগ্ৰেছক ৰাইজে মৰম দিব বুলি দাবী গৌৰৱৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 11:19 AM IST

যোৰহাট: যোৰহাট সমষ্টিত কি হ'ব গৌৰৱ গগৈৰ ? লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে চমক দেখুৱাব পাৰিব নে গৌৰৱে ? সেই সমুহ প্ৰশ্নৰ মাজেত মঙলবাৰে যোৰহাট সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে কংগ্ৰেছে ৷ সেই স্বৰূপে যোৰহাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভিন্ন নামঘৰ, মন্দিৰত আশীৰ্বাদ লৈ ৰাইজৰ সৈতে কৰিছে মতবিনিময়, চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ৷

মঙলবাৰে সাংবাদিকৰ আগত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,"যিদৰে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত যোৰহাটত এটা সুস্থ আৰু শক্তিশালী বাৰ্তা জনসাধাৰণে দিলে, এইবাৰ একেই বাৰ্তা যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি পৰা আৰম্ভ হৈ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তলৈ যাব ৷ অসমৰ ৰাইজে আজিৰ তাৰিখত এটা বৃহৎ চাফাই অভিযানৰ অংশীদাৰ হিচাপে ওলাই আহিছে ৷ যোৰহাটতে নহয় ,সমগ্ৰ অসমতে ৰাইজে নিকা ৰাজনীতি বিচাৰে ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি গৌৰৱে কয়, "যিদিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেতৰ ঘনিষ্ঠসকলক অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিম, সেইদিনাই অসমৰ ৰাজনীতি নিকা হ'ব আৰু আমি পুনৰ বাৰ উন্নয়নমূলক কথা বিলাক পাতিবলৈ সক্ষম হ'ম ৷ আৰ্দশগত ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কথা বোৰ হ'ব, সেয়া অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লৈকে বিচাৰে ৷"

যোৰহাটৰ প্ৰধান সমস্যা কি আৰু সমাধানৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "যোৰহাট সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত এক অন্যতম সমস্যা হ'ল ড্ৰাগছ ৷ যাৰ ফলত সন্ধিয়া ভাগৰ পৰা নিশালকৈ মহিলাসকলৰ আপত্তি, কিয় আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে যোৰহাটক নিচামুক্ত কৰিব পৰা নাই ? এতিয়া ড্ৰাগছ লগতে মদৰ নিচা অসমৰ অসমীয়া সমাজৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে সেইটো অসমৰ বাবে কৰ্কট ৰোগ ৷ এই সমূহ সমস্যাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম ৷"

আনহাতে বিজেপিক সমালোচনা কৰি গৌৰৱে কয় যে, বিজেপি দলৰ উন্নয়ন নিৰ্ধাৰণ কৰে তেওঁলোকৰ ঠিকাদাৰ সকলৰ লাভ ক'ত হয় আৰু ঠিকাদাৰৰ পৰা চৰকাৰ প্ৰতিনিধিসকলে কমিছন ক'ত খায় ? কিন্তু আমাৰ উন্নয়নৰ চিন্তা হৈছে ৰাইজে কি বিচাৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাম কৰিম বুলিও বিজেপিক সমালোচনা কৰে গৌৰৱে ৷

ৰাজনীতি লৈ নৱপ্ৰজন্ম আগমনৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়," এইয়া ভাল, আমি বিচাৰো নতুন চেহেৰা, নতুন চিন্তা কৰা মুখবোৰ আহক ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা যদি চোৱা হয়, তেতিয়া আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ ভিতৰত দেখা পাব প্ৰায় ১৩ গৰাকীকৈ মহিলা আৰু বহু কেইজনে প্ৰথমবাৰ বাবে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিবলৈ অহা প্ৰাৰ্থী ৷ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা যদি চাই তেতিয়া দেখা যায় যিসকল কংগ্ৰেছৰ দিনত মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু সাংসদৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল তেওঁলোকহে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে ৷"

