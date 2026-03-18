প্ৰদ্যুতৰ দল ত্যাগ কোনো ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে নগাঁৱত : জিলা কংগ্ৰেছ
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দল ত্যাগে নগাঁৱত কোনো প্ৰভাব পেলাব নোৱাৰে কংগ্ৰেছত ৷ দাবী নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ ৷
Published : March 18, 2026 at 5:05 PM IST
নগাঁও: নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদানৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৷ ফলত নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত থকা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বেনাৰ, পোষ্টাৰ ফালি জ্বলাই দিয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁৱৰ কোনো নেতা কৰ্মীৰ সৈতে আলোচনা নকৰাকৈ বিজেপিত যোগদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ৰুনুমণি বৰাই ।
ই টিভিৰে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত সদ্য কংগ্ৰেছত্যাগী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী ৰুনুমণি বৰাই কয়,"নগাঁওবাসীয়ে আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে তেওঁক লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিছিল ৷ আমিও ভাবি আছিলো বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেখেতৰ নেতৃত্বত যুঁজি যাম ৷ কিন্তু সেয়া সম্ভৱ নহ'ল ৷ যদি ৰাজ্যিক দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে তেওঁৰ মতাবিৰোধ আছিলে তেতিয়া হ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে আলোচনা কৰিব লাগিছিল ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "দল ত্যাগ নকৰি তেওঁ যদি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰে আলোচনা কৰি দলটোক সংস্কাৰ কৰিলেহেতেন তেতিয়া ভাল হ'লহেতেন ৷ বুজাবুজিৰ মাজেৰে অমিল কথা সমাধান কৰা হ'লে দলটোৰ বাবে ভাল আছিল আৰু দলৰ তৃণমূল কৰ্মীয়েও সেইটোকে বিচাৰিছিল ৷ তাকে নকৰি দলত্যাগ কৰিছে ৷ তেওঁ পলায়নবাদী মনোভাৱ লটলে ৷ সেয়ে তেওঁৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা আছিল সেয়া ক্ষোভলৈ পৰিণত হৈছে তৃণমূল কৰ্মীৰ ৷"
প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দলত গুৰুত্ব নোপাৱা সম্পৰ্কে উত্থাপন কৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী বৰাই কয়, "তেওঁক বিধায়ক, সাংসদ কোনে বনালে ? যদি ৰাজ্যিক নেতৃত্বই তেওঁক অৱহেলাই কৰিছে তেন্তে কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰে আলোচনা নকৰিলে ? দলটোক সংস্কাৰমুখী নকৰি পলায়নবাদী মনোভাৱ কিয় ল'লে ? তেওঁ কিয় সমাধানৰ বাবে চেষ্টা নকৰিলে ? আমি জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰিপুণ বৰা, গৌৰৱ গগৈলৈ চাই আছিলো ৷ কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতাখিনিয়ে ক্ৰমান্বয়ে দল ত্যাগ কৰি আছে ৷ যাৰ বাবে সাধাৰণ কৰ্মীখিনি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৷"
বৰদলৈৰ দল ত্যাগে আগন্তুক নিৰ্বাচনত কিমান প্ৰভাব পেলাব সেই সম্পৰ্কে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৰাই কয,"তেওঁৰ দল ত্যাগে বিধানসভা নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় ৷ দুটা কাৰ্যকালৰ পূৰ্বে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যেতিয়া নগাঁৱত নাছিল তেতিয়া আমি বিধানসভা নিৰ্বাচন পাৰ কৰিছো ৷ তেওঁ যোৱাৰ পাছতো আমি পূৰ্ণ উদ্যমে বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হম ৷ বাকী ভগৱানৰ ওপৰত ৷ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম ৷"
একালৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ অতি ঘনিষ্ঠ বৰাই কয়," মই কট্টৰ কংগ্ৰেছী ৷ ৰহা সমষ্টিৰ যেতিয়া মই সভাপতি আছিলো তেতিয়া পীয়ুষ হাজৰীকাই দল ত্যাগ কৰিছিল ৷ তেওঁ মোক বহুবাৰ বিজেপিত যোগদানৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল ৷ কিন্তু মই যোগদান কৰা নাই ৷ মোৰ কোনো লোভ-লালসা নাছিল কাৰণে মই যোৱা নাই ৷ নগাঁও কংগ্ৰেছত কোনো লবী নাই ৷ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপিত যোগদানে বাবে নগাঁও কংগ্ৰেছৰ কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ৷"
দলৰ ভিতৰত অবহেলিত বুলি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে অনা অভিযোগ সন্দৰ্ভত বৰাই কয়,"তৃণমূল পৰ্যাৰ কৰ্মীসকলে নিঃস্বাৰ্থতভাৱে কংগ্ৰেছ কৰি আছে ৷ তেওঁক শীৰ্ষ নেতৃত্বই বহু দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল ৷ তাৰ মাজত কিছু খামখেয়ালি থাকে ৷ সেই বাবে দল ত্যাগ কৰিছে ৷ কিন্তু তেওঁৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ কাৰণটো এটা অজুহাত ৷"
