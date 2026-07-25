সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকাত ব্যাপক বিসংগতি !

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকাত ব্যাপক বিসংগতি !
অভিযোগ তুলিছে সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা, যুৱ পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী সমাজে ।
Published : July 25, 2026 at 10:12 AM IST
ডিব্ৰুগড়: অসম চৰকাৰে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে । অহা ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নতুন ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে উত্থাপন হৈছে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ভোটাৰ তালিকাত ব্যাপক বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ । যাক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিত ভোটাৰ তালিকাত ব্যাপক বিসংগতি হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
প্ৰয়োজনীয় নথি থকাৰ পাছতো টিংখাঙৰ বহু গাঁৱৰ শ শ ভোটাৰ নতুন তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা পাছতেই ক্ষোভ অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । আগন্তুক সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা ভোটাৰ তালিকাত ব্যাপক বিসংগতিৰ অভিযোগ তুলিছে সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা, যুৱ পৰিষদ আৰু সোণোৱাল কছাৰী সমাজে ।
এই সন্দৰ্ভত টিংখাঙৰ ঔফুলীয়াত সংগঠনকেইটাই শুকুৰবাৰে এক যুটীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সংবাদমেলত অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ১৭ নং বামুণবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ঔফুলীয়া, কেকুৰী, বাঘমৰা, লাঙৈজান আদি গাঁৱৰ ২৫০ গৰাকীতকৈ অধিক প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম নতুন তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে । যোৱা ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীতে পৰিষদৰ পূৰ্বৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ পাছতো বিগত আঢ়ৈ বছৰে এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব নোৱৰাত জিলা প্ৰশাসন তথা পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ সদস্যসকলক সংগঠনৰ নেতৃত্বই তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
চৰকাৰে ভোটাৰ তালিকাৰ নাম কৰ্তন আৰু সংযোগৰ অন্তিম তাৰিখ ২৫ জুলাই ধাৰ্য কৰিছে । কিন্তু, যিহেতু নিৰ্বাচনৰ দিন এতিয়াও ঘোষণা হোৱা নাই, সেয়েহে এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি সকলো বঞ্চিত ভোটাৰৰ নাম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পাছতহে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সংগঠনকেইটাই দাবী জনাইছে ।
সমগ্ৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভৈয়াম জনজাতি কল্যাণ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুক জৰুৰী হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনায় । সংবাদমেলখনত সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বুধিন সোণোৱাল, সোণোৱাল কছাৰী যুৱ পৰিষদৰ সভাপতি তথা সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী মিলন সোণোৱাল, সোণোৱাল কছাৰী যুৱ পৰিষদৰ প্ৰধান সম্পাদক লোকেশ্বৰ সোণোৱাল, সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী সমাজৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপক শইকীয়া, বকলীয়াল সোণোৱাল উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি অজিত বকলীয়ালৰ লগতে কেইবাজনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।