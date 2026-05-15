দায়িত্ব লৈ তৎপৰ মুখ্যমন্ত্রী : কেইবাটাও বিভাগৰ বিষয়াৰে ছয়ঘণ্টীয়া ৰুদ্ধদ্বাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

দায়িত্ব লৈ তৎপৰ মুখ্যমন্ত্রী : কেইবাটাও বিভাগৰ বিষয়াৰে ছয়ঘণ্টীয়া ৰুদ্ধদ্বাৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
Published : May 15, 2026 at 10:45 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপতগ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্ণোদ্যমে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্রত জড়িত হৈ পৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে বহুকেইখন বিভাগীয় বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পাছত শুকুৰবাৰে প্রায় ৬ ঘণ্টাজোৰা সময়েৰে বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে তিনিখনকৈ বৈঠকত অংশগ্রহণ কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে দায়িত্ব গ্রহণৰ পাছতে চৰকাৰৰ কাম-কাজ তথা বিকশিত অসমৰ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহত নতুন গতি প্রদান কৰিবলৈকে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে গুৰুত্ব প্রদান কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে শুকুৰবাৰে খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু উপভোক্তা পৰিক্রমা বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় । খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা বিভাগৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে সমগ্ৰ অসমত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ব্যৱস্থা অধিক সুশৃংখল আৰু ফলপ্ৰসূ কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । খাদ্য যোগান ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হিতাধিকাৰীৰ আধাৰ সংযোগ আৰু e-KYC প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ বিভাগক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । লগতে দাইল, চেনী আৰু নিমখ বিতৰণ ব্যৱস্থা অধিক গতিশীল কৰা তথা খাদ্যশস্য সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া শক্তিশালীভাৱে ৰূপায়ণৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে খেতিয়কসকলৰ পৰা ধান সংগ্ৰহৰ স্থিতি মূল্যায়ন কৰাৰ লগতে বিষয়াসকলক ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়াটিক কৃষকসকলৰ বাবে অধিক সহজ কৰি তুলিবলৈ পৰামর্শ আগবঢ়ায় । অসমৰ অন্নদাতাসকলে তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে উচিত মূল্য পোৱাটো নিশ্চিত কৰি এইবেলিও ধান ক্রয়ত অধিক গুৰুত্ব প্রদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিষয়াসকলক বিশেষভাৱে নিৰ্দেশনা প্রদান কৰে ।
আনহাতে, বিত্ত বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রীয়ে চৰকাৰৰ মুখ্য বা ধ্বজাবাহী কাৰ্যসূচীসমূহৰ স্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনৰ আগতে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থা আৰু জনসাধাৰণক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণৰ দিশ কেনেদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
সেইদৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে লোকনির্মাণ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকনিৰ্মাণ(পথ) বিভাগৰ কাম-কাজৰ পৰ্যালোচনা কৰি ৰাজ্যৰ বিকাশৰ গতি খৰতকীয়া কৰাৰ বাবে পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাপনা উন্নত কৰা দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা, অসমমালা আদিৰ অধীনত ৰূপায়ণ হৈ থকা বা নতুনকৈ গ্ৰহণ কৰা পথ আৰু দলং নিৰ্মাণ প্ৰকল্পসমূহ খৰতকীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশনা দিয়ে । অসমমালা আৰু অসমৰ অন্যান্য প্ৰধান যোগাযোগ আঁচনিসমূহৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি বিষয়াসকলক ৰাস্তা আৰু দলং নিৰ্মাণৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে গুণগত মানত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্রীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এনডিএ ৩.০ চৰকাৰৰ কাম-কাজ পূৰ্ণগতিত চলিবলৈ লোৱাৰ এই সময়ত সকলো বিষয়াই চৰকাৰৰ আঁচনি আৰু প্ৰকল্পসমূহৰ ৰূপায়ণ ত্বৰান্বিত কৰিব যাতে জনতাৰ আস্থাক মান্যতা প্রদান কৰি নতুন অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যত গতি দিব পাৰি ।
ইফালে বৃহস্পতিবাৰেও মুখ্যমন্ত্রীয়ে বহুকেইখন গুৰুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিল । পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ যোগান নিশ্চিতকৰণৰ বাবে তিনিওটা মূল শক্তি বিতৰণ প্ৰতিষ্ঠানক কঠোৰভাৱে বিষয়টি নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্রদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে । সেইদৰে মা কামাখ্যা কৰিড’ৰ প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰো পৰ্যালোচনা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে । আনহাতে, মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী এডভাণ্টেজ আছাম ২.০ ৰ বিনিয়োগৰ প্ৰসংগতো বৈঠকত মিলিত হৈছিল ।
