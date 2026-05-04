গেৰুৱাময় হৈ পৰিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছটা সমষ্টি, নাম-গোন্ধই নাই বিৰোধীৰ

গেৰুৱাময় হৈ পৰিল তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছটা সমষ্টি, নাম-গোন্ধই নাই বিৰোধীৰ
তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছটা বিধানসভা সমষ্টিতে বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপিয়ে ৷
Published : May 4, 2026 at 8:58 PM IST
তিনিচুকীয়া: বিৰোধীৰ সকলো জল্পনা কল্পনা ওফৰাই অৱশেষত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছটা বিধানসভা সমষ্টিতে বিজয় ধ্বজা উৰাবলৈ সক্ষম হয় বিজেপি দলে । তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ ৮১ নং শদিয়া বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বলীন চেতিয়াই ৯৭,০৮৭ টা ভোট লাভ কৰি বিজেপি দলৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰে চেতিয়াই ৷
আনহাতে চেতিয়াৰ অন্যতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী অসম জাতীয় পৰিষদৰ জগদীশ ভূঞাই ৫৫,৩৩৮টা, নিৰ্দলীয় ললিত দেউৰীয়ে ১,৪১০টা, দিলীপ বুঢ়াগোহাঁইয়ে ১,৩৪৪ আৰু নটাত ২,৬৪৫ টা ভোট লাভ কৰে । বলীন চেতিয়াই ৪১,৭৪৯টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয়।
আনহাতে, ৮২ নং ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপেশ গোৱালাও দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৫৫,৩৮২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় । বিপৰীতে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ দূৰ্গা ভূমিজে ৩০,৬২৭ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নটাত ৪,৮৬৪ টা ভোট লাভ কৰে । জিলাখনৰ ৮৩ নং মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মা । প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ৮৬,৩৪৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল ছেত্ৰীয়ে ৩১,০৩২ টা, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ গৰ্ণেল মিঞ্জে ১৯,২২৮ টা ভোট লাভ কৰাৰ লগতে নটাত ৩,২৯০ ভোট প্ৰদান কৰে।
আনহাতে ৮৪ নং ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেণ ফুকনেই শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ৬৫,৬৯০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দুলাল মৰাণে ২৪,৬১৭ টা, ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ ভৰত নায়কে ১৯,৬৩৮ টা, অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ জিতেন নেওগে ২,৪৪১টা, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী লক্ষেশ্বৰ মৰাণে ১,৬৬৬ টা আৰু নটাত ২,৬৯৭ টা ভোট লাভ কৰে ।
নৱগঠিত ৮৫ নং মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় বিজেপি দলৰ সঞ্জয় কিষাণ। প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ৭৪,৬৯৪ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ শিৱনাথ চেতিয়াই ৪৬,৪১৮ টা, অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক দিলীপ মৰাণে মাত্ৰ ২,১৮৬ টা, নিৰ্দলীয় লক্ষ্যজ্যোতি ৰাজখোৱাই ১,৮৩৬ টা, পদ্মকান্ত চুতীয়াই ১,৪৪০ টা আৰু ৩,০৪৭ টা ভোট নটাত প্ৰদান কৰে ।
জিলাখনৰ অন্যতম সমষ্টি, ৮৬ নং তিনিচুকীয়া সদৰ সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পুলক গোহাঁইয়ে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় । প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ৮৫,১৮৪ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ডেভিদ ফুকনে ৩৬,৬৮৭ টা, ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ ইজৰাইল নন্দই ১,১৯১ টা, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে লালন চাহানীয়ে ২,৩১৩ টা, গোবিন্দ জৈসীয়ে ১,৩৩৬ টা, ভৈৰৱ ভগতে ৮৬৬ টা, চিন্তু বৰুৱাই ৭১৪ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাইজে নটাত ২৪০৭ টা ভোট প্ৰদান কৰে ।
