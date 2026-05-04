শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টি অখিল গগৈ নে এনডিএই দখল কৰিব ?
প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু কুশল দুৱৰীৰ বিৰুদ্ধে কিমান ভোট লাভ কৰিব অখিল গগৈয়ে ?
Published : May 4, 2026 at 10:16 AM IST
শিৱসাগৰ: ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ কোনে বিজয়ৰ শেষহাঁহি মাৰিব সেই লৈ চলিছে চৰ্চা । কাৰণ বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে এইবাৰ সমষ্টিটোত দুগৰাকী এনডিএ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে ।
বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কাৰাগাৰত থাকিয়েই অখিল গগৈয়ে বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত দৃশ্য়পট সলনি হয় । শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰথম অৱস্থাত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছিল যদিও অন্তিম মুহূৰ্তত বিজেপিৰ কুশল দুৱৰীক টিকট প্ৰদান কৰা হয় ।
এই সমষ্টিটোত বিধায়ক হিচাপে অখিল গগৈৰ আধিপত্য় আছে । ভোটাৰৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা আছে সমানেই । আনহাতে, অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু কুশল দুৱৰীৰো আছে নিজা নিজা পকেট ভোট । সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালে এইবাৰ তীব্ৰ যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।
শিৱসাগৰত আছে মুঠ ২,১০,৪৮৪ গৰাকী ভোটাৰ । এইবাৰ সমষ্টিটোত ৮২.৩৬% ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্য়স্ত কৰিছে । অখিল গগৈয়ে বিধায়ক হিচাপে কিছু অগ্ৰগতি লাভ কৰাটো স্বাভাৱিক কথা । আনহাতে এনডিএৰ ভোটখিনি অগপৰ প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু কুশল দুৱৰীৰ মাজত ভাগ হোৱাত অখিল গগৈয়ে সুৰুঙাৰ মাজেৰে বিজয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক ।
লগতে পঢ়ক:
যোৰহাটত কি হ’ব গৌৰৱৰ ভাগ্য, শেষ হাঁহি বিজেপি নে কংগ্ৰেছৰ ?