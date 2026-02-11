ETV Bharat / politics

অমিত শ্বাহ মনে মনে থকা দেখিলে গম পাব যে এয়া ধুমুহাৰ ইংগিত ! কিয় ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ?

গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ! এছ আই টিয়ে প্ৰতিবেদনত যোগ কৰিব গৌৰৱৰ সংবাদমেলৰ তথ্যও ৷

SIT will modify report adding information from Gaurav Gogoi PC
এছ আই টিয়ে প্ৰতিবেদনত যোগ কৰিব গৌৰৱৰ সংবাদমেলৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 7:37 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ পাকিস্তান লিংক প্ৰসংগত দিয়া সংবাদমেলে সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক । অসম আৰক্ষীৰ এছ আই টিয়ে নিজৰ প্ৰতিবেদনত গৌৰৱ গগৈয়ে ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলৰ তথ্য সংযোজন কৰি নিজৰ প্ৰতিবেদন সংশোধনী ঘটাব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে দিছপুৰত এখন সংবাদমেলত সদৰী কৰে এই তথ্য ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ তদন্তকাৰী SITৰ ৰিপৰ্টত তেওঁ সংবাদমেলখন সংযোজন কৰি সংশোধনী ঘটোৱা হ’ব । সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈয়ে দুটা নতুন তথ্য স্বীকাৰ কৰিছে ৷ তেওঁ নিজ মুখে কৈছে যে তেওঁৰ পত্নীয়ে পাকিস্তানৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ এমাহৰ দৰমহা লোৱাটো সঁচা । আমি কৈছিলোঁ তেওঁ পৰোক্ষভাৱে লৈছিল । লিড ইণ্ডিয়া, লিড পাকিস্তানৰ যোগদি আহি এলিজাবেথ ক’লবাৰ্ণ পাইছিলহি দৰমহা । গৌৰৱ গগৈয়ে ক’লে-নহয়, নহয়, পোনপটীয়াকৈ এমাহৰ দৰমহা লৈছিল । গতিকে সেইটো এছ আই টিয়ে নিজৰ প্ৰতিবেদনত সুমুৱাব ।”

এছ আই টিয়ে প্ৰতিবেদনত যোগ কৰিব গৌৰৱৰ সংবাদমেলৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

লগতে, এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদনত সংযোজন হ’বলগীয়া গৌৰৱ গগৈৰ সংবাদমেলৰ দ্বিতীয়টো বিষয় সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "তেওঁ ৰাৱালপিণ্ডি ভ্ৰমণ কৰিছিল—এইটো কথা প্ৰতিবেদনত সংযোজন কৰা হ’ব । ৰাৱালপিণ্ডিৰ বাবে তেওঁৰ ভিছাত অনুমতি নাছিল ৷ এই দুয়োটা কথাই এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদনত সংযোজন কৰি কাইলৈ বা পৰহিলৈ দিল্লীলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব ৷”

উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নীক পাকিস্তানী এজেণ্ট আখ্যাৰে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । তাৰ পিছতেই অসম চৰকাৰে গৌৰৱ পত্নী এলিজাবেথ ক'লবাৰ্ণে চাকৰি কৰা সংস্থাৰ মূৰব্বী পাকিস্তানী নাগৰিক আলী তৌকীৰ শ্বেখৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপৰ অভিযোগ তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ এক বিশেষ তদন্তকাৰী গোট (এছ আই টি) গঠন কৰিছিল । গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথক আলী তৌকীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা থকাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এছ আই টিয়ে জেৰা চলাইছিল ৷ কিন্তু গৌৰৱ গগৈক জেৰা কৰা নাছিল এছ আই টিয়ে ৷

অসম আৰক্ষীৰ এছ আই টিৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰি যোৱা দেওবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেলত অভিযোগ কৰিছিল যে গৌৰৱ গগৈ, তেওঁৰ পত্নী আৰু আলী তৌকীৰ মাজত লিংক আছিল আৰু ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰ'ৰ (আই বি) তথ্য গোপনে পাকিস্তানলৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল ।

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈয়ে সোমবাৰে নিজৰ সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগসমূহক নস্যাৎ কৰি ইয়াক ছুপাৰ ফ্লপ আখ্যা দিছিল। লগতে এছ আই টিৰ তদন্তক কটাক্ষ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁক এছ আই টিয়ে জেৰা নকৰাৰ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে ।

বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এছ আই টিয়ে গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন নকৰাৰ প্ৰসংগত কয়, “আৰক্ষীয়ে কাৰ লগত কেনেকৈ তদন্ত আগবঢ়াব লাগে জানে, আৰক্ষীৰ নিজৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আছে । সত্য কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তেওঁলোকে জানে । গৌৰৱ গগৈক জেৰা কৰা হ’লে তেওঁ লগতে উকীল লৈ আহিলেহেঁতেন । কেতিয়াও ৰাৱালপিণ্ডিলৈ যোৱাটো তেওঁৰ মুখেদি নোলালেহেঁতেন ।"

ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ সীমাবদ্ধতাৰে মাজেৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগৰ অধীনৰ বিষয় এটাত কি তদন্ত কৰিছে বুলি প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । তাৰো উত্তৰ বুধবাৰে সংবাদমেলত দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক প্ৰশংসাৰে উপচাই গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানী লিংকৰ তদন্তৰ প্ৰসংগত ডাঙৰ পদক্ষেপ ল’ব পাৰে বুলি ইংগিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ ল’ব পাৰে, সেই বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে পাকিস্তান লিংক বিষয়ত কোনোৱেই ৰেহাই নাপাব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,“কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কাম কৰে, কথা নকয় । তেওঁ মনে মনে থকা দেখিলে গম পাব যে এয়া ধুমুহাৰ ইংগিত ।”

