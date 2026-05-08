তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সৰ্ববৃহৎ দলটোক আমন্ত্ৰণ কৰিব লাগে: ৰাজ্যপাললৈ চিদাম্বৰমৰ প্ৰশ্ন
২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ ৫ গৰাকী বিধায়কৰ সৈতে টিভিকে মুঠ ১১২ গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে ।
Published : May 8, 2026 at 8:18 PM IST
নতুন দিল্লী/চেন্নাই: চাৰি ৰাজ্য ক্ৰমে অসম, তামিলনাডু, কেৰালাম, পশ্চিমবংগ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত সবাতোকৈ চৰ্চিত ফলাফল দেখা গৈছে তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগৰ ফলাফলত ৷
তামিলনাডুত যোৱা ছটা দশক ধৰি দুটা দলেই সাল-সলনিকৈ শাসন চলাই আহিছিল । এটা হৈছে দ্ৰাৱিড় মুন্নেত্ৰা কাঝাগম(DMK) আৰু অল ইণ্ডিয়া আন্না দ্ৰাৱিড় মুন্নেত্ৰা কাঝাগম(AIADMK) ৷ কিন্তু এইবাৰ এই দুয়োটা দলকে পৰাস্ত কৰি তামিলনাডুত এককভাৱে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰা দল হিচাপে পৰিগণিত হ’ল থালাপতি বিজয়ৰ তামিলাগা ভেট্ৰি কাজাগম(TVK) ৷
ৰাজনীতিত অভিষেক ঘটায়েই চমকপ্ৰদ বিজয় সাব্যস্ত কৰে বিজয়ৰ টিভিকে দলে ৷ তামিলনাডুৰ মুঠ ২৩৪ খন আসনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ১০৮ খন আসন লাভ কৰিছে ৷ কিন্তু এতিয়াও অৱশ্যে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিজয় ৷ কাৰণ তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যিকোনো এটা দল বা মিত্ৰজোঁটক প্ৰয়োজন ১১৮ খন আসনৰ ৷ সেইফালৰ পৰা চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বিজয়ক এতিয়াও ১০ খন আসনৰ প্ৰয়োজন ৷
এই ফলাফলৰ পিছত উদ্ভৱ হোৱা ৰাজনৈতিক সংকটক লৈ দলটোৰ ডিএমকেৰ সৈতে তুমুল বাকযুদ্ধ চলি আছে কংগ্ৰেছৰ ৷ শুকুৰবাৰে শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতা পি চিদাম্বৰমে একক বৃহত্তম দলটোক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই কটাক্ষ কৰে ৷
এক্সত অতি কঠোৰ শব্দৰে লিখা এটা পোষ্টত নেতাগৰাকীয়ে যুক্তি আগবঢ়ায় যে সাংবিধানিক অধিৱেশন আৰু সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ বাবে ৰাজ্যপালে প্ৰথমে বৃহত্তম দলটোৰ নেতাসকলক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাই সদনৰ মজিয়াত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ।
পোষ্টটোত পি চিদাম্বৰমে এনেদৰে লিখিছে, ‘‘বিধানসভা নিৰ্বাচনত যদি কোনো ৰাজনৈতিক মিত্ৰজোঁট বা ৰাজনৈতিক দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ নকৰে, তেন্তে ৰাজ্যপালৰ কৰ্তব্য কি ? বিধায়কৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগশাৰীৰ দলৰ নেতাক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা উচিত ।’’
১৯৯৪ চনৰ এছ আৰ বোম্মাই বনাম ইউনিয়ন অৱ ইণ্ডিয়া গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দানৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ কয়, ‘‘এইটোৱেই ৰাজনৈতিক নিয়ম, এয়া সংসদীয় পৰম্পৰা । বিধায়িনী দলটোৱেই হৈছে সেইখন মঞ্চ, সেই দলৰ নেতাই সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সমৰ্থন আছে বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব ৷’’
প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পোষ্টত কয়, ‘‘এই নিয়মৰ ব্যাখ্যা আৰু গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহক মই শলাগ লৈছো ।’’
তামিলাগা ভেট্ৰি কাজাগম(টিভিকে) ১০৮ খন আসন লাভ কৰি একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পিছতো ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে বিজয়ক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ তাৰপিছতে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা চিদাম্বৰমে ৷
২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ ৫ গৰাকী বিধায়কৰ সৈতে টিভিকে মুঠ ১১২ গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে । অৱশ্যে বিজয়ৰ দলটোৱে লাভ কৰা দুখন আসনৰ ভিতৰত এখন আসন খালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ তেনেক্ষেত্ৰত বিজয়ৰ দলটোৱে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ এতিয়াও ছয়খন আসন কম আছে ৷
খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যপালে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পূৰ্বে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় বাকী আসনৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত বিজয়ৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছিল ।
ডিএমকেক প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছৰ
টিভিকেক সমৰ্থন কৰি দলটোৱে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰক প্ৰতাৰণা কৰা বুলি ডিএমকেৰ নেতাসকলে উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।
কংগ্ৰেছ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে ডিএমকেৰ মুখপাত্ৰসকলক অসাংবিধানিক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ ডিএমকেক পূৰ্বৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ কথা সোঁৱৰাই দি দুয়োটা দলৰ মাজৰ সম্পৰ্কত টান পৰাৰ কথাও দলটোৱে উনুকিয়াই দিছিল ৷
ডিএমকেৰ ‘‘পিঠিত ছুৰীৰে আঘাত কৰা’’ বুলি উত্থাপিত অভিযোগৰ উত্তৰত ঠাকুৰে কয়, ‘‘তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ’ল আৰু আমিও পৰাস্ত হ'লোঁ । এনে নহয় যে তেওঁলোকে কেৱল আমাৰ বাবেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে সোঁৱৰাই দিয়ে যে ২০১৩ চনত ডিএমকে দলে ইউপিএ চৰকাৰৰ পৰা পৃথক হৈ নিৰ্বাচন খেলি পৰাজিত হৈছিল ৷ এই পৰাজয়ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন লাভ কৰা দলটোৱে পিছতো পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল । ঠাকুৰে প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘২০১৩ চনত ইউপিএ চৰকাৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈছিল । তেতিয়া আমাক কোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে ?’’
কংগ্ৰেছক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি
ডিএমকেৰ মুখপাত্ৰ সৰৱনন আন্নাদুৰাইয়ে কংগ্ৰেছৰ এই পদক্ষেপক দুৰদৃষ্টিৰ অভাৱ বুলি অভিহিত কৰি ২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধীৰ ঐক্যৰ ক্ষতি কৰিব বুলি সকীয়াই দিয়াৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈ পৰে । ‘‘কংগ্ৰেছক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি বুলি সমগ্ৰ দেশতে এটা ধাৰণা আছে’’ - অন্নদুৰাইয়ে কয় ।
কংগ্ৰেছ আৰু ডিএমকেৰ মাজত বাঢ়ি অহা বিভাজনে তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তন কৰিছে ৷ টিভিকে চিপিআই, চিপিআই(এম) আৰু ভিচিকেৰ সৈতে অতিৰিক্ত সমৰ্থনৰ বাবে আলোচনা অব্যাহত ৰখাৰ লগে লগে তামিলনাডুত তীব্ৰ ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অব্যাহত আছে ৷ প্ৰতিটো দলেই লোকভৱনৰ সঁহাৰিৰ প্ৰতি অপেক্ষা কৰি আছে ।
(এজেন্সীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত যুগুত কৰা প্ৰতিবেদন)
লগতে পঢ়ক: তামিনাডুত বিজয় চৰকাৰ ! প্ৰথম নিৰ্বাচনতে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিও চৰকাৰ গঠনক লৈ চিন্তিত বিজয়