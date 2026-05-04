এনেকৈও ভাঙেনে সপোন ! ৰঙীন লাইটেৰে ৰাজীৱ ভৱন পোহৰাবলৈ অহা লোকক ঘূৰাই পঠিওৱা হ'ল
বিজেপিৰ বাজপেয়ী ভৱনত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে, বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত নিমাওমাও পৰিৱেশ ৷
Published : May 4, 2026 at 8:06 PM IST
গুৱাহাটী : "গছত কঁঠাল ওঁঠত তেল নৌখাওতে চেলবেল" অৱস্থা কংগ্ৰেছৰ ৷ বিজেপিৰ ছুনামিত থানবান হৈ পৰিল বিৰোধী শিবিৰ । কামত নাহিল 'তিনি গগৈ'। বিজেপিৰ লহৰত উটি ভাহি গ'ল সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ । স্বয়ং বিৰোধীক নেতৃত্ব দিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে পৰাজিত হ'ল যোৰহাট সমষ্টিত । বিজেপিৰ ছুনামিত বিধ্বস্ত হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ দল ।
ইফালে অভূতপূৰ্ব জয়ৰ বাবে বিজেপিৰ বাজপেয়ী ভৱনত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত নিমাওমাও পৰিৱেশ । লক্ষণীয় বিষয় যে, ভোটগণনাৰ কেইঘণ্টামানৰ পূৰ্বলৈকে জয় নিশ্চিত বুলি ধৰি লৈছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই ৷ সেয়ে জয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজীৱ ভৱনক নতুন ৰূপ দিয়া হৈছিল । নতুনকৈ হৰ্ডিং লগাই ৰাজীৱ ভৱনক আটকধুনীয়া কৰা হৈছিল । আনকি ভোটগণনাৰ দিনা পুৱাৰ ভাগত আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলাৰ বাবে ৰাজীৱ ভৱনলৈ আহিছিল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান । কিন্তু কেইটামান ৰাউণ্ডৰ পাছতে ট্ৰেণ্ড সলনি হোৱাত লাইট লগাবৰ বাবে অহা লোকসকলকো ঘূৰাই পঠিওৱা হয় ।
আনহাতে পুৱাৰ ভাগতে কিছুসংখ্যক নেতা-কৰ্মীৰ সমাগম ৰাজীৱ ভৱনত দেখা গৈছিল যদিও পাছলৈ সময় বাগৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকো আঁতৰি যায়। সকলোৰে মুখত দেখা গৈছিল পৰাজয়ৰ বেদনা । দুই-চাৰিজনকৈ লোক সমবেত হৈ পৰাজয়ৰ কাৰণ চৰ্চা কৰা দেখা গৈছিল। পৰাজয়ৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত নেতৃত্বৰ লগতে বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থী বাচনিক লৈয়ো দুজনমানে নিজৰ মাজতে চৰ্চা কৰা দেখা যায় ।
ৰাজীৱ ভৱনৰ নীৰৱ পৰিৱেশৰ মাজতে যি কেইজন নেতা-কৰ্মীৰ আগমন ঘটে তেওঁলোক সকলোৱে দলৰ এই বৃহৎ পৰাজয়কলৈ উদ্বিগ্ন । লক্ষণীয় বিষয় যে দুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত হোৱা পৰ্যালোচনা বৈঠকত এইবাৰ বিৰোধী নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব বুলি প্ৰৱল আত্মবিশ্বাসী হৈ আছিল ।
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰিছিল যে, ৰাইজে এইবাৰ নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে ভোটদান কৰিছে ৷ ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ৭০ খনৰো অধিক আসনত বিৰোধী জয়ী হ'ব আৰু গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব বুলি দৃঢ়তাৰে দাবী কৰিছিল । সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নেতাসকলে এইবাৰ চৰকাৰ কৰিব বুলি সদৰী কৰিছিল । সকলোৱে এগজিট প'লক নস্যাৎ কৰিছিল । কিন্তু সোমবাৰে ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে বিৰোধীৰ সকলো পূৰ্বানুমান আৰু দৃঢ়তা ভুল প্ৰতিপন্ন হ'ল আৰু বিজেপিৰ ঢৌত বিৰোধী উটি গ'ল।
