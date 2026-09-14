আকৌ এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল ! বীৰ লাচিত সেনাৰ ঔৰসত নতুন ৰাজনৈতিক দল জন্মৰ সম্ভাৱনা
"প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বীৰ লাচিত সেনাই নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব ৷ বীৰ লাচিত সেনাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে বুলি কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নাই ৷" ক'লে শৃংখল চলিহাই ৷
Published : September 14, 2026 at 5:53 PM IST
টীয়ক : ৰাজ্যত পুনৰ এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ আত্মপ্ৰকাশৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷ এইবাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ ঔৰসত ৰাজ্যত নতুনকৈ এটা ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আগন্তুক সময়ত ৰাজ্যত এটা নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম হ'ব সেই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিলে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই ৷
সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শৃংখলে কয়, "প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বীৰ লাচিত সেনাই নিৰ্বাচনত যুঁজ দিব ৷ বীৰ লাচিত সেনাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে বুলি কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নাই ৷ ৰাইজে বিচাৰিলে আমি ৰাজনীতিত খোজ দিম ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বীৰ লাচিত সেনাৰ ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰা হ'ব ৷"
বৰ্তমানো অসমত জাতীয়তাবাদৰ প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি উল্লেখ কৰি চলিহাই কয়, "জাতীয়তাবাদ শেষ হৈ গৈছে বুলি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ একাংশ নেতাই দাবী কৰি আহিলেও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ছবিখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ । আজিও হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতীয়ে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বীৰ লাচিত সেনাত যোগদান কৰি আছে ৷ ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ হয় যে অসমত জাতীয়তাবাদী চেতনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা এতিয়াও আছে ।"
পিছে ৰাজ্যত এয়াই নতুন কথা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ঔৰসত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নেতৃত্বত জন্ম পাইছিল অসম গণ পৰিষদ দলে ৷
ঠিক একেদৰে আছুৰ পৰা ওলাই আহিয়ে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে জন্ম দিছিল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ঔৰসতে বৰ্তমানৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে জন্ম দিছিল ৰাইজৰ দল ৷
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰংগত চলিহাই কয়, "দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব । পূৰ্বৰ পৰা আমাৰ দাবী আছিল যে, যি অভিযুক্ত তেওঁলোকক শ্বু'ট টু কিল(Shoot to Kill), সেইটোতে আমি অটুত আছো ৷"
সংগঠনটোৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকনে কয়,"জুবিন গাৰ্গক চৰকাৰে ন্যায় প্ৰদান কৰিব পৰা নাই ৷ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে মাত মতাৰ কাৰণে বীৰ লাচিত সেনাৰ বহু নেতাক ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰতিবাদ দমনৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' নিৰ্মাণক লৈ চৰকাৰে গাফিলতি কৰিছে ৷"
লগতে পঢ়ক: শেষনিশাৰ পাহাৰীয়া বাট, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ চকা পাংচাৰ, তাৰ পিছত কি হৈছিল ৰামানুজ গোস্বামীৰ ? আৰক্ষীয়ে দিলে বৰ্ণনা