প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ আত্মজীৱনী উন্মোচন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ যাত্ৰা আৰু জনসেৱাক গঢ় দিয়া মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা আৰু পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও গ্ৰন্থখনে অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰিছে ৷
Published : August 12, 2026 at 1:22 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ আত্মজীৱনী ‘ট্ৰাইম্ফ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান ৰিপাব্লিক: মাই লাইফ, মাই ষ্ট্ৰাগল (Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles)খন বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উন্মোচন কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আত্নজীৱনীখন প্ৰকাশ কৰি তেওঁৰ সৈতে থকা দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্কৰ কথা স্মৰণ কৰে ।
উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকালত কোবিন্দৰ দিহা-পৰামৰ্শ আৰু মৰমৰ প্ৰশংসা কৰে । কোবিন্দৰ আত্মজীৱনীখন ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ আৰু সমাজৰ বাবে এক ‘অমূল্য উত্তৰাধিকাৰ’ হৈ পৰিব তেওঁ আশা ব্যক্ত কৰে । লগতে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু দেশলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান বুজিবলৈ গ্ৰন্থখন পঢ়িবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায় ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi releases former President Ram Nath Kovind’s autobiography ‘Triumph of the Indian Republic: My Life, My Struggles’ in Delhi.— ANI (@ANI) August 12, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/xm0NB5jDyp
গ্ৰন্থখন উন্মোচন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আজি আমি ৰামনাথ কোবিন্দৰ আত্মজীৱনী উন্মোচনৰ সাক্ষী হোৱাৰ সুযোগ পাইছো । মই কোবিন্দক বহু আগৰ পৰা জানো আৰু তেওঁক ঘনিষ্ঠভাৱে পোৱাৰ সুযোগ পাইছো । ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যকালত তেওঁৰ পথ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে মোৰ প্ৰতি তেওঁৰ বিশেষ মৰম আৰু আপোনভাৱ সঁচা অৰ্থত বহুমূলীয়া হৈ আহিছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নৱপ্ৰজন্মক প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আত্মজীৱনী পঢ়ি তেওঁৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা আৰু সংগ্ৰামৰ পৰা শিকিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "এই গ্ৰন্থখনে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ বিজয় প্ৰদৰ্শন কৰিছে । কোবিন্দৰ জীৱন যাত্ৰাৰ বিষয়ে তেওঁৰ নিজৰ ভাষাত জানি লওক । দেশৰ নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ লেখা আৰু অভিজ্ঞতা পঢ়ক; সকলোৱে তেওঁলোকৰ পৰা বহুত শিকিব পাৰে । এই গ্ৰন্থখনৰ বাবে কোবিন্দে এটা অতি উপযুক্ত শিৰোনাম বাছি লৈছে: ট্ৰাইম্ফ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান ৰিপাব্লিক: মাই লাইফ, মাই ষ্ট্ৰাগল । আচল বাৰ্তাটো হ’ল তেওঁৰ জীৱন আৰু তেওঁৰ সন্মুখীন হোৱা সংগ্ৰামসমূহ ব্যক্তিগত হ’লেও সেই সংগ্ৰামৰ ফলত যি বিজয় লাভ কৰা হৈছে সেয়া ভাৰতীয় গণৰাজ্যৰ—ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰৰ ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " today, we have the opportunity to witness the launch of ramnath kovind ji's autobiography. i have known kovind ji for a very long time and have had the opportunity to know him closely. his guidance during his tenure as… https://t.co/jOVWmexOPJ pic.twitter.com/MvFhqYcBFg— ANI (@ANI) August 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যুৱক-যুৱতীসকলক দ্ৰুত সফলতাৰ সংস্কৃতি, ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ট্ৰেণ্ড, চৰ্টকাটৰ দ্বাৰা অত্যধিক প্ৰভাৱিত নহ’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । এইটো ৰিলছৰ যুগ; ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱশালীসকলে আপোনাক আকৰ্ষণ কৰে, কিন্তু চৰ্টকাটৰ এই যুগত আমি ৰে’লৱে ষ্টেচনত লিখা এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব: "চৰ্টকাটে আপোনাৰ জীৱনটো চুটি কৰিব পাৰে ।"
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " ... based on my understanding of his life and my knowledge of his capabilities, i can say with full confidence that ramnath kovind ji's autobiography will become a cherished legacy for indian democracy and society. there is so… pic.twitter.com/CKs0BmpyJe— ANI (@ANI) August 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, "মোৰ মনত আছে যেতিয়া মই প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলো তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত তেওঁক (প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক) লগ কৰিবলৈ গৈছিলো । প্ৰট'কল অনুসৰি তেওঁ প্ৰায়ে সাধাৰণ আনুষ্ঠানিকতাৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল । তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিদায় দিবলৈ গাড়ীৰ দুৱাৰমুখলৈ খোজ কাঢ়ি গৈছিল । প্ৰথম অৱস্থাত মই তেওঁক তেনে নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলো । তথাপিও তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ নম্ৰতা হেৰুৱাব পৰা নাছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত, যেতিয়া তেওঁ নিজৰ গাঁৱৰ পৰাউংখলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ শিক্ষকসকলৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিছিল । তেওঁ গাঁৱৰ মাটিৰ সেৱা কৰিছিল আৰু গাঁওবাসীক ধন্যবাদ জনায় । সমগ্ৰ দেশে সেই হৃদয়স্পৰ্শী দৃশ্ প্ৰত্যক্ষ কৰে । তেওঁৰ আচৰণে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধৰ আভাস বিশ্ববাসীৰ আগত দাঙি ধৰিলে ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " i remember visiting him (former president ram nath kovind) at rashtrapati bhavan during my tenure as prime minister. in accordance with protocol, he would often engage in conversations that went beyond the usual formalities. he… pic.twitter.com/BNlOuulXuX— ANI (@ANI) August 12, 2026
ইফালে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কয় যে তেওঁৰ আত্মজীৱনীৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দিয়াটো তেওঁৰ বাবে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত আছিল । তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু যাত্ৰাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ গ্ৰন্থখনত পাঠকৰ সৈতে ভাগ কৰা হৈছে । প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "আজি এই পৰ্যায়ৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে সম্বোধন কৰাটো মোৰ বাবে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত । বহুবাৰ আপোনালোক সকলোকে সম্বোধন কৰিছো, কিন্তু আজিৰ অনুষ্ঠানটো বেলেগ । মোৰ আত্মজীৱনীৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত মোৰ সৈতে উপস্থিত থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ ।
লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰীয় পুথিভঁৰাল দিৱস: ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ স্মৃতিত সমৰ্পিত এটা অধ্য়য়ন কেন্দ্ৰ