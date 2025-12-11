দিল্লীৰ বাহিৰলৈ সংসদৰ অধিৱেশন স্থানান্তৰ: প্ৰদূষণ সংকট প্ৰতিহত কৰিবলৈ সাংসদৰ অনন্য পৰামৰ্শ

ETV Bharat / politics

ৰাজ্যসভাৰ বিজেডি সাংসদ ৰঞ্জন মংগৰাজে সাংসদ সদস্য, সংসদীয় বিষয়া, চালক, অনাময় কৰ্মী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বিষাক্ত বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা বিষয়টো উত্থাপন কৰে ।

সংসদৰ চলিত শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত সংসদ চৌহদত বায়ু প্ৰদূষণৰ সমস্যাক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সাংসদসকলে গেছ মাস্ক পৰিধান কৰে (ANI)
নতুন দিল্লী : ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ভয়াৱহ প্ৰদূষণৰ সংকটৰ বিষয়টো বৃহস্পতিবাৰে সংসদত প্ৰতিধ্বনিত হয় । এগৰাকী সদস্যই সংসদৰ অধিৱেশনসমূহ দিল্লীৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ আবেদন জনোৱাৰ বিপৰীতে আন এগৰাকী সদস্যই চৰকাৰক বেইজিং শৈলীৰ সময় নিৰ্ধাৰিত বিশুদ্ধ বায়ু জৰুৰীকালীন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কয় ।

বিজেডিৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য মানস ৰঞ্জন মংগৰাজে ৰাজধানীৰ বাৰ্ষিক প্ৰদূষণ সংকটক 'মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ' বুলি অভিহিত কৰি বায়ুৰ গুণাগুণ উন্নত নোহোৱালৈকে সংসদৰ শীতকালীন আৰু বাজেট অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আবেদন জনায় ।

শূন্য ঘণ্টাৰ সময়ত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি ওড়িশাৰ সাংসদ মংগৰাজে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ প্ৰতি তেওঁৰ ৰাজ্যই দক্ষ সঁহাৰি জনোৱা আৰু দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰ জৰুৰী কাৰ্যব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ মাজত পাৰ্থক্যৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

"অতুলনীয় অনুশাসনেৰে ঘূৰ্ণীবতাহ, বানপানী আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া ৰাজ্য ওড়িশাৰ পৰা অহা মই জানো যে সংকট কেনেকুৱা হয় । কিন্তু মোক যিটোৱে অসুবিধা দিয়ে সেয়া হ'ল... দিল্লী ।" তেওঁ কয় ।

সাংসদগৰাকীয়ে সদনক কাৰ্যক্ষম কৰি ৰখা সাংসদ সদস্য, সংসদীয় বিষয়া, চালক, অনাময় কৰ্মী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে দৈনিক বিষাক্ত বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । প্ৰদূষণৰ শীৰ্ষ মাহত গুৰুত্বপূৰ্ণ সংসদীয় অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিলে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে জীৱন বিপদত পৰে বুলিও উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "আমি তেওঁলোকৰ দুখ-কষ্টক আওকাণ কৰিব নোৱাৰো । আমি এইটো স্বাভাৱিক বুলিও অভিনয় কৰিব নোৱাৰো ।"

মংগৰাজে সম্ভাৱ্য বিকল্প হিচাপে বিশুদ্ধ বায়ু আৰু পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি থকা কেইবাখনো চহৰৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ইয়াৰে ভিতৰত তেওঁ ভুৱনেশ্বৰ, হায়দৰাবাদ, গান্ধীনগৰ, বেংগালুৰু, গোৱা, ডেৰাডুন আদিৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ যুক্তি আগবঢ়ায়, "যদি ওড়িশাই ঘূৰ্ণীবতাহৰ সময়ত ঘণ্টাৰ ভিতৰতে লাখ লাখ লোকক খালী কৰিব পাৰে আৰু নিখুঁতভাৱে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে ভাৰত চৰকাৰে সংসদৰ দুটা অধিৱেশন স্থানান্তৰিত কৰি নিজৰ সদস্য আৰু কৰ্মচাৰীৰ স্বাস্থ্যও সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে ।"

তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত নহয় বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি মংগৰাজে কয়, "এয়া ৰাজনীতিৰ কথা নহয় । এইটো জীৱন আৰু মৰ্যাদাৰ কথা । সংসদে নেতৃত্ব দেখুৱাব লাগিব । সংসদে দেখুৱাব লাগিব যে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ গৰিহণা দিয়াতকৈ অগ্ৰাধিকাৰৰ কথা ।"

তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনায় যে শীতকালত উন্নত বায়ুৰ মান থকা চহৰসমূহলৈ ইখনৰ পিছত সিখনলৈ সংসদৰ অধিৱেশনসমূহ স্থানান্তৰ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা অন্বেষণ কৰিবলৈ কোনো বিলম্ব নকৰাকৈ গাঁথনিগত আলোচনা আৰম্ভ কৰক ।

বেইজিং শৈলীৰ পৰিকল্পনাৰ আহ্বান কংগ্ৰেছ সাংসদৰ:

আনহাতে, দিল্লীৰ বায়ু প্ৰদূষণ মানৱসৃষ্ট সংকট বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ মণিকাম ঠাকুৰে প্ৰদূষণৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ বেইজিং শৈলীৰ সময় নিৰ্ধাৰিত বিশুদ্ধ বায়ু জৰুৰীকালীন পৰিকল্পনা (Beijing-style time-bound clean air emergency plan) গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

লোকসভাত শূন্য ঘণ্টাৰ সময়ত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি ঠাকুৰে অভিযোগ কৰে যে মানুহে বিষাক্ত বায়ু উশাহত লৈ থাকিলেও বায়ু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পৰ্যাপ্ত আইনী ব্যৱস্থা বা জবাবদিহিতা নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই ।

ঠাকুৰে কয় যে চীনৰ ৰাজধানী বেইজিং কেইবছৰমান আগতে দিল্লীতকৈও অধিক প্ৰদূষিত আছিল যদিও কঠোৰ সময়সীমা আৰু জবাবদিহিতা নিৰ্ধাৰণ কৰি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম হাতত লৈছিল ।

কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মই তাৎক্ষণিক সময় নিৰ্ধাৰিত, বেইজিং শৈলীৰ বিশুদ্ধ বায়ু জৰুৰীকালীন পৰিকল্পনাৰ দাবী জনাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে দিল্লীৰ বায়ুৰ গুণাগুণ সাধাৰণতে অক্টোবৰৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত তীব্ৰভাৱে অৱনতি ঘটে । ইয়াৰ বহুতো কাৰক আছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে নৰা জ্বলোৱা, বাহনৰ কাৰ্বন নিৰ্গমন, নিৰ্মাণৰ ধূলি আৰু প্ৰদূষকক আবদ্ধ কৰি ৰখা বতৰৰ পৰিস্থিতি । শীতকালীন অধিৱেশন, য'ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আৰু আৰু বাজেট অধিৱেশনো বাৰ্ষিক প্ৰদূষণৰ শীৰ্ষ সময়ছোৱাতে হয় ।

