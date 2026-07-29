ফোনতেই খা-খবৰ ৰাখিছে দিল্লীয়ে: অমিত শ্বাহৰ ফোন আকৌ আহিল

ফোনতেই খা-খবৰ ৰাখিছে দিল্লীয়ে: অমিত শ্বাহৰ ফোন আকৌ আহিল
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ২৩ জুলাইত টেলিফোনযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল। আজি পুনৰ তেওঁ বান আৰু সাহায্য অভিযানৰ বুজ লয় ৷
Published : July 29, 2026 at 1:26 PM IST
হায়দৰাবাদ: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় । তেওঁ লগতে সাহায্য, পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন অনুসৰি সকলো ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ইয়াৰ পূৰ্বে ২৩ জুলাইত টেলিফোনযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল ।
Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji telephoned me a short while ago to review the ongoing relief efforts in the wake of the #AssamFloods.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 29, 2026
He enquired about the situation on the ground and reassured that the Government of India will continue to provide every assistance…
সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মাননীয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই পুনৰবাৰ কিছু সময় পূৰ্বে ফোনযোগে অসমৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতি আৰু চলিত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লয় । তেখেতে সকলো পৰ্যায়ৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে খবৰ লোৱাৰ লগতে আশ্বস্ত কৰে যে সাহায্য, পুনৰুদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সকলোধৰণৰ সহযোগিতা অব্যাহত থাকিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, "এই কঠিন সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ইতিমধ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয়ৰ দল প্রেৰণ কৰাৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব বুলিও পুনৰ দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰে । এই দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দেখুওৱা আন্তৰিক সহানুভূতি, অব্যাহত সহযোগিতা আৰু দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, চলিত বানত অসমৰ ২৫খন জিলাৰ ৭৭টা ৰাজহ চক্ৰ আৰু ২,১৫৭ খন গাঁও আক্ৰান্ত হৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলা দুখন হৈছে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ ৷ একেদৰে যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাও বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈকে বানত আক্ৰান্ত এই চাৰিওখন জিলাতে ৬১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷
শিৱসাগৰত ৩০ গৰাকী, চৰাইদেউত ২০ গৰাকী, যোৰহাটত ৯ গৰাকী আৰু গোলাঘাটত দুগৰাকী লোকৰ বানত মৃত্যু হৈছে ৷ ৭৬,০০০ টা পশুধনৰো বানত মৃত্যু হৈছে আৰু প্ৰায় ৭৩,০০০ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত বিধ্বস্ত হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰৰ নিশা ফেচবুক লাইভত এই তথ্য সদৰী কৰে ৷