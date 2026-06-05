ETV Bharat / politics

ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ দুই শতাংশ অতিৰিক্ত মৰগীয়া বানচ : কেইবাটাও বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেটৰ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাসহ ১৭ জনীয়া মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠক সম্পন্ন ৷

ASSAM CABINET MEETING DECISIONS
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কেবিনেট বৈঠকৰ সময়ত অন্যান্য মন্ত্ৰীসকল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 5, 2026 at 10:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পাছত শুকুৰবাৰে ১৬ গৰাকী মন্ত্রীক লৈ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক বহিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে ।

মন্ত্রীসকলৰ দপ্তৰ বিতৰণৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘শপত গ্ৰহণ কৰা মন্ত্রীসকলৰ মাজত সাতদিনৰ ভিতৰত দপ্তৰ বিতৰণ কৰা হ'ব । দপ্তৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্রত অলপ সময় ল’ম । আগৰ মন্ত্রীসকলৰ কাম-কাজ আৰু নতুন মন্ত্রীসকলে কোনটো ক্ষেত্রত বেছি ভালদৰে কাম-কাজ কৰিব পাৰিব, সেইটো পৰ্যালোচনা কৰি খৰখেদা নকৰাকৈ দপ্তৰসমূহ বিতৰণ কৰিম । কিন্তু কাইলৈ অভিভাৱক মন্ত্রীৰ দায়িত্বখিনি আবণ্টন কৰি দিম । যাতে মন্ত্রীসকলে বিভিন্ন জিলালৈ গৈ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কীয় বিষয় সমূহৰ বুজ ল'ব পাৰে ।’’

কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘কেবিনেটে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক দুই শতাংশ অতিৰিক্ত মৰগীয়া বানচ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ইমানদিনে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে ৫৮ শতাংশ ডিআৰনেচ এলাউন্স পাই আছিল । এতিয়া ৬০ শতাংশ ডিআৰনেচ এলাউন্স লাভ কৰিব আৰু এইটো তৎকালে কাৰ্যকৰী হ'ব ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰৰ বিগত কাৰ্যকালত ডিব্ৰুগড়ক অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী কৰা হৈছিল । কেবিনেটে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজধানী পৰিসৰ কিমান হ'ব, তাক নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ 'ছেকেণ্ড ষ্টেট কেপিটেল ৰিজন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি' নামেৰে এটা নতুন কৰ্তৃপক্ষ গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পৰিসৰটো ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিতৰত থাকিব । ২০ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ হ'ব । এই কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ হ'ব ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী আৰু তেখেতৰ পদমৰ্যদা কেবিনেট পৰ্যায়ৰ হ'ব । এজন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া নিযুক্ত কৰা হ'ব । ডিব্ৰুগড়ৰ 'ছেকেণ্ড ষ্টেট কেপিটেল ৰিজন ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি' নিৰ্মাণৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৫০০ কোটি টকা ব্যয় কৰিব । এই কৰ্তৃপক্ষৰ অধ্যক্ষ হ'ব বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ।’’

কেবিনেটৰ আন সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘বিধায়কৰ সমষ্টি উন্নয়ন পুঁজি বিগত পাঁচ বছৰত এক কোটি টকাতে সীমাবদ্ধ হৈ আছিল । এইবছৰৰ বিধায়কৰ সমষ্টি উন্নয়ন পুঁজি ডেৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু ১ এপ্ৰিলৰ পৰা দুই কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হ'ব । এই বছৰ ডেৰ কোটি টকা ৰখাৰ কাৰণ হৈছে যে আধা সময় পাৰ হৈ গ'ল । অহা বছৰ দুই কোটি টকা হ'ব । এই দুই কোটি টকাৰ দহ শতাংশ ৰখা হৈছে স্কুলৰ ফেন, নামঘৰৰ তাল এযোৰ, দিব্যাংগক হুইল চেয়াৰ লাগে, শিক্ষাৰ্থী এজনক লেপটপ লাগে আদি বিভিন্ন কামৰ বাবে । দুই কোটি টকাৰ ১ কোটি ৮০ লাখ টকা আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব ।’’

মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘অহা ৬ জুলাইত অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আমি আহ্বান কৰিছো । যাতে ১ আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিটো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা নিয়মীয়াভাৱে অসমৰ ৰাইজে পাব পাৰে । আঁচনি বন্ধ কৰা নাই । ২১ দিনীয়া বাজেট অধিৱেশনৰ পাছত এক আগষ্টৰ পৰা সকলো আঁচনিৰ সুবিধা ৰাইজে লাভ কৰিব ।’’

ASSAM CABINET MEETING DECISIONS
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাসহ ১৭ জনীয়া মন্ত্ৰীসভা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘কেবিনেটত শিক্ষা বিভাগৰ সংক্ৰান্তত এটা সিদ্ধান্ত হয় । বিদ্যালয়সমূহৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলে তৃতীয় শ্ৰেণীলৈ পদোন্নতিৰ সুবিধা পায় । কিন্তু ৰোলখন নোহোৱা বাবে সুবিধা পোৱা নাছিল । তাৰ বাবে কেবিনেটত ৰোলখন বনাই দিয়া হৈছে । এতিয়া পদোন্নতিৰ সুবিধা পাব ।’’

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত এই সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাসহ ১৭ জনীয়া কেবিনেটৰ আটাইকেইগৰাকী মন্ত্রীয়েই উপস্থিত আছিল ৷

লগতে পঢ়ক: সম্প্ৰসাৰণ হ'ল মন্ত্রীসভা: চৰ্চাত থকা দুই ন-বিজেপি বিধায়কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ASSAM CABINET MEETING DECISIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.