ধিঙত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ হেতাওপৰা : ৰাইজৰ দলকো লাগে ধিং
ধিং বিধানসভা সমষ্টিত ভিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ । কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কুৰিগৰাকীতকৈ অধিকৰ আৱেদন ।
Published : January 29, 2026 at 8:39 PM IST
নগাঁও : প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ আৱেদনৰ অন্তিম সময় উকলিল । ৰাজ্যৰ বেলেগ বেলেগ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সাত শতাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে আৱেদন জনাইছে । ইয়াৰে নগাঁৱৰ ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে কুৰিগৰাকীতকৈও অধিকে ।
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও ধিং সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যেই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাও ২০ গৰাকীতকৈ অধিক নেতাই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাইছে ।
ধিং বিধানসভা এ আই ইউ ডি এফৰ দখলত আছে যদিও দলটোৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ঠিকনা সলনি হয় ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিলৈ । বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ৰূপহীহাট সমষ্টিত কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰাৰ পাছৰে পৰা ধিং বিধানসভা সমষ্টিত বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা ।
বিগত ২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ বাবেই কংগ্ৰেছ দলে সমষ্টিটোত দিয়া নাছিল প্ৰাৰ্থিত্ব । কিন্তু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফৰ পৰাও দলটোৰ জিলা সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ২০ গৰাকীতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাই সমষ্টিটোত ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ এটা অংশ সংলগ্ন হৈ নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি গঠন হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আন এটা অংশ সংলগ্ন হৈ গঠিত হৈছে ধিং বিধানসভা সমষ্টি । যাৰ বাবে ধিং সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাইছে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই । প্ৰায় ৯০ শতাংশই সংখ্যালঘু ভোট থকা সমষ্টিটোৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়িকাগৰাকীয়ে ।
একেদৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিটোৰ পৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু কোষৰ সাধাৰণ সম্পাদক এমদাদুল্লা আহমেদেও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনোৱাৰ লগতে সমষ্টিত ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।
কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা তথা নগাঁও জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হাইদৰ আলীয়েও দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাই সমষ্টিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে । প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সদস্য তথা প্ৰাক্তন আমছু নেতা মতিউৰ ৰহমানেও কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাই আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ ।
আনহাতে ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আন এগৰাকী যুৱ নেতা মহচিন খানেও দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে । ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ২০১৬ চনতো দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি এ আই ইউ ডি এফ দলৰ সৈতে পৰাজিত হোৱা কংগ্ৰেছ নেতা আনোৱাৰ হুছেইনেও সমষ্টিটোৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাইছে ।
ইয়াৰোপৰিও এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাসকল হ'ল -
- মাণিক আলী,
- চৈদুৰ ৰহমান,
- মনোৱাৰ হুছেইন ফাৰুকি,
- ৰাইহান উদ্দিন চৌধুৰী,
- ডাঃ আফৰুজা আনচাৰি,
- মুস্তফা খাদ্দাম হুছেইন,
- আব্দুল চামাদ চৌধুৰী,
- গাজিবুৰ ৰহমান,
- নেকিবুৰ ৰহমান হাজৰিকা,
- আনুৱাৰা বেগম,
- মমতাজ বেগম,
- চুলতানা ৰেজিয়া,
- বাবুল আলী,
- ৰিমজিম বৰা,
- ছোৰহাবউদ্দিন,
- ৰাছেল আনিছ,
- জিয়াউল ইছলাম সদাগৰ
জনিব পৰা মতে, ধিং বিধাসভা সমষ্টিৰ পৰা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী অফ ইণ্ডিয়া দলৰ পৰাও হীৰক জ্যোতি বৰাই চলাইছে কুচকাৱাজ ।
কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্বেই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও ধিং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যেই সমষ্টিটোত সভা-সমিতিত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছে আসনখন এৰি নিদিলে মিত্ৰতা নকৰাৰো হুংকাৰ দিছে ।