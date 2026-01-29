ETV Bharat / politics

ধিঙত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ হেতাওপৰা : ৰাইজৰ দলকো লাগে ধিং

ধিং বিধানসভা সমষ্টিত ভিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ । কংগ্রেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কুৰিগৰাকীতকৈ অধিকৰ আৱেদন ।

assembly election 2026
ধিঙত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ খদমদম (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 8:39 PM IST

3 Min Read
নগাঁও : প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ আৱেদনৰ অন্তিম সময় উকলিল । ৰাজ্যৰ বেলেগ বেলেগ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ সাত শতাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে আৱেদন জনাইছে । ইয়াৰে নগাঁৱৰ ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে কুৰিগৰাকীতকৈও অধিকে ।

ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও ধিং সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যেই কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাও ২০ গৰাকীতকৈ অধিক নেতাই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাইছে ।

ধিং বিধানসভা এ আই ইউ ডি এফৰ দখলত আছে যদিও দলটোৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ঠিকনা সলনি হয় ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিলৈ । বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ৰূপহীহাট সমষ্টিত কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰাৰ পাছৰে পৰা ধিং বিধানসভা সমষ্টিত বৃদ্ধি পাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সংখ্যা ।

বিগত ২০২১ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ বাবেই কংগ্ৰেছ দলে সমষ্টিটোত দিয়া নাছিল প্ৰাৰ্থিত্ব । কিন্তু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এ আই ইউ ডি এফৰ পৰাও দলটোৰ জিলা সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ২০ গৰাকীতকৈ অধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাই সমষ্টিটোত ব্যাপক নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।

dhing assembly constituency
শিৱামণি বৰা (ETV Bharat)

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ এটা অংশ সংলগ্ন হৈ নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টি গঠন হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আন এটা অংশ সংলগ্ন হৈ গঠিত হৈছে ধিং বিধানসভা সমষ্টি । যাৰ বাবে ধিং সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাইছে বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই । প্ৰায় ৯০ শতাংশই সংখ্যালঘু ভোট থকা সমষ্টিটোৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়িকাগৰাকীয়ে ।

dhing assembly constituency
এমদাদুল্লা আহমেদ (ETV Bharat)

একেদৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিটোৰ পৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু কোষৰ সাধাৰণ সম্পাদক এমদাদুল্লা আহমেদেও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনোৱাৰ লগতে সমষ্টিত ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে ।

dhing assembly constituency
আনোৱাৰ হুছেইন (ETV Bharat)

কংগ্ৰেছৰ আন এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা তথা নগাঁও জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হাইদৰ আলীয়েও দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাই সমষ্টিত সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত কৰি ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চাপিছে । প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সদস্য তথা প্ৰাক্তন আমছু নেতা মতিউৰ ৰহমানেও কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাই আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ ।

dhing assembly constituency
হাইদৰ আলী (ETV Bharat)
dhing assembly constituency
মহচিন খান (ETV Bharat)

আনহাতে ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা আন এগৰাকী যুৱ নেতা মহচিন খানেও দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে । ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা ২০১৬ চনতো দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি এ আই ইউ ডি এফ দলৰ সৈতে পৰাজিত হোৱা কংগ্ৰেছ নেতা আনোৱাৰ হুছেইনেও সমষ্টিটোৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আৱেদন জনাইছে ।

ইয়াৰোপৰিও এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাসকল হ'ল -

  • মাণিক আলী,
  • চৈদুৰ ৰহমান,
  • মনোৱাৰ হুছেইন ফাৰুকি,
  • ৰাইহান উদ্দিন চৌধুৰী,
  • ডাঃ আফৰুজা আনচাৰি,
  • মুস্তফা খাদ্দাম হুছেইন,
  • আব্দুল চামাদ চৌধুৰী,
  • গাজিবুৰ ৰহমান,
  • নেকিবুৰ ৰহমান হাজৰিকা,
  • আনুৱাৰা বেগম,
  • মমতাজ বেগম,
  • চুলতানা ৰেজিয়া,
  • বাবুল আলী,
  • ৰিমজিম বৰা,
  • ছোৰহাবউদ্দিন,
  • ৰাছেল আনিছ,
  • জিয়াউল ইছলাম সদাগৰ

জনিব পৰা মতে, ধিং বিধাসভা সমষ্টিৰ পৰা ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী অফ ইণ্ডিয়া দলৰ পৰাও হীৰক জ্যোতি বৰাই চলাইছে কুচকাৱাজ ।

কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্য চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্বেই ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও ধিং সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰি ইতিমধ্যেই সমষ্টিটোত সভা-সমিতিত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছে আসনখন এৰি নিদিলে মিত্ৰতা নকৰাৰো হুংকাৰ দিছে ।

