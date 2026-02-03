হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ একাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্য়াশী ! কিহৰ ইংগিত দিলে দেৱলাল গাৰ্লোচাই

হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ একাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্য়াশী ! কিহৰ ইংগিত দিলে দেৱলাল গাৰ্লোচাই
ডিমা হাছাও জিলা দিৱসত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যই ক'লে বিজেপিৰ লগত কোনো যুঁজ নহ'ব কংগ্ৰেছৰ ।
Published : February 3, 2026 at 9:11 AM IST
হাফলং : ১১৩ নম্বৰ হাফলং বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত আছে একাধিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী । ইয়াৰেই ইংগিত দিছে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱলাল গাৰ্লোচাই । বৰ্তমানৰ বিধায়িকা তথা মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰ উপৰি এই দৌৰত আছে একাধিক নতুন মুখ । অৱশ্য়ে এই সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যিয়েই নহওক কিয় দলটোৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে ।
বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব ?
সোমবাৰে ডিমা হাছাও জিলা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পিচতেই সাংবাদিকে এই সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "হাফলং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে একাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে । ইয়াৰ মাজত আছে বৰ্তমান বিধায়ক তথা ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচা, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, ডিমা হাছাও জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ধৃতি থাওচেন, প্ৰবিতা জহৰি আৰু ৰূপালী লাংথাচা ।" অৱশ্য়ে এই সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কোনে লাভ কৰিব এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বুলি মন্তব্য় কৰি তেওঁ কয় যে এইক্ষেত্ৰত দলৰ সিদ্ধান্তই হ'ব চূড়ান্ত ।
কংগ্ৰেছ উন্নয়নৰ শত্ৰু :
আনহাতে, দেৱলাল গাৰ্লোচাই কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "কংগ্ৰেছ উন্নয়নৰ শত্ৰু । কংগ্ৰেছ ডিমা হাছাও জিলাত যি কাম কৰিছে জনগণে সেয়া কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে । কংগ্ৰেছৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰা চূণ,পাথৰ বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল । নিপকোক ২১ হাজাৰ বিঘা ভূমি গতাই দিয়া হৈছিল বিনা চুক্তিত; কিন্তু নিপকোই এই ভূমিৰ বাহিৰেও ২৯ হাজাৰ বিঘা ভূমি ব্যৱহাৰ কৰিছিল । এই ভূমিৰ কেৱল খাজনা দি আছিল । কয়লাৰ ছিণ্ডিকেট চলিছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত । কংগ্ৰেছ নেতা গোবিন্দ চন্দ্ৰ লাংথাচাৰ দিনত ৰাইজিং প্লেনটেচনৰ নামত ৩ হাজাৰ বিঘা ভূমি আৰু লাইলিং চাহ বাগিচাৰ বাবে ১৫ হাজাৰ বিঘা ভূমি আবন্টন দিছিল আৰু আমি এই ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছো ।"
বিজেপিৰ দিনত ডিমা হাছাওত হৈছে উন্নয়ন :
দেৱলাল গাৰ্লোচাই পুনৰ কয়,"আমাৰ দিনত বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে যদিও ভূমি আবন্টন দিয়া হৈছে ৷ কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকল যিসকল কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বাহিৰলৈ যাব লগা হয়, তেওঁলোকৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে চুক্তি কৰাৰ উপৰি উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে যাতে ৰাজহ পায় সেই লৈ চুক্তি কৰা হৈছে । বিজেপি চৰকাৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলা উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈছে । পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ উপৰি শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক উন্নয়ন হৈছে ।"
বিজেপিৰ লগত কংগ্ৰেছৰ কোনো যুঁজ নহ'ব :
বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডিমা হাছাও জিলাৰ পৰা বহু যুৱক-যুৱতীয়ে এ পি এছ চি, এম বি এছত বহু যুৱক-যুৱতীয়ে সুযোগ লাভ কৰাৰ উপৰি এ ডি আৰ ইকে ধৰি অসম আৰক্ষীত চাকৰি লাভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰি দেৱলাল গাৰ্লোচাই কয়, "এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ কোনো যুঁজ নহ'ব । বিজেপি প্ৰাৰ্থী ২০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব । কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি হৈছে মিঞাৰ ভোট পোৱাৰ বাবে; কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে মিঞাসকলক ভাল নাপায় । বিজেপি সকলো জাতি-ধৰ্মক লৈ চলা এটা দল, কোনো ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে নহয় ।"
হাফলং চহৰৰ খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এখন আঁচনি লোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি ইতিমধ্যে নিবিদাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি সদৰী কৰি তেওঁ কয়,"হাফলং চহৰৰ কিছু কিছু ঠাইত পানীৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বৰিং কৰি ১০০০ টা পৰিয়ালত পানীৰ সংযোগ দিয়া হৈছে ।"